Những thực phẩm nên ăn và hạn chế để phòng ung thư dạ dày

Nhiều nghiên cứu chỉ ra vai trò của rau quả, hành tỏi, trà xanh và đậu tương trong phòng ung thư dạ dày, đồng thời cảnh báo tác động của muối và thịt chế biến.

1. Rau quả

Ung thư dạ dày hay gặp ở nhiều nước, trong đó có Nhật, Mỹ. Quả và rau có nhiều vitamin C giúp trung hoà nitrosamin trong thịt hộp, thịt hun khói. Ngoài rau và quả còn hàng loạt những chất khác như caroten, indol, các hợp chất sulfur cũng có tác dụng chống ung thư.

Chúng ta muốn không có bệnh thì hằng ngày phải tự điều chỉnh cách ăn uống, giảm thịt mỡ, tăng rau quả. Những người không ăn quả hàng ngày thì sẽ tăng gấp hai lần nguy cơ mắc bệnh, điều đó đã được chỉ ra bởi các nhà khoa học Nhật, Anh, Ba Lan. Rau tươi cũng có tác dụng bảo vệ, nhất là liên quan tới cần tây, dưa chuột, cà rốt, cà chua và hành.

Chế độ ăn nhiều rau quả được cho là có lợi cho dạ dày. Ảnh minh họa: Viktoria Slowikowska/Pexels.

Rau dường như trội hơn quả trong tác dụng bảo vệ này. Kết quả nghiên cứu đã được dẫn ra ở Hawai, trong nhóm có khoảng 70.000 nam giới có nguồn gốc Nhật Bản. Năm 1965, người ta lần đầu tiên kiểm tra thói quen ăn uống của họ, sau đó quan sát 18 năm. Trong thời gian này, có 111 người bị ung thư dạ dày.

Khi so sánh chế độ ăn thì phát hiện rau là yếu tố cơ bản trong bảo vệ dạ dày. Ở nam giới, họ ăn mỗi ngày ít nhất 85 g rau thì nguy cơ xảy ra chỉ 60%, đặc biệt có hiệu quả nhất trong phòng ung thư dạ dày là rau bắp cải và họ hàng của nó.

Điều đó được xác nhận do các nghiên cứu được dẫn ra ở phía bắc Trung Quốc, tỉnh Hắc Long Giang.

Ở đó, bệnh này là nguyên nhân chính gây tử vong. Tác dụng bảo vệ mạnh nhất đã được chỉ ra là bắp cải Trung Quốc, rau dền, dưa chuột, rau đậu xanh khoảng 25 g nấu hàng ngày. Chúng có tác dụng hữu hiệu trong ngăn ngừa ung thư dạ dày.

2. Hành tỏi

Những nghiên cứu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thấy hành cũng có tác dụng trong ngừa bệnh ung thư.

Những nghiên cứu ở Viện Ung thư Hoa Kỳ có tính chất thăm dò. Họ đã theo dõi chế độ ăn uống của 564 bệnh nhân ung thư dạ dày, so sánh chế độ ăn của 1.131 người khoẻ mạnh và thấy rằng hàng ngày ăn 85 g tỏi và hành làm giảm tới 40% ung thư dạ dày khi so với việc chỉ ăn 30g.

Liên quan tới tỏi hành còn có hẹ. Tác dụng tốt nhất là tỏi rồi hẹ. Càng ăn nhiều càng ít nguy cơ ung thư. Người ta biết tỏi hành chứa hợp chất sulfur, mà hợp chất này khi được nghiên cứu ở u động vật và nuôi cấy thì thấy có tác dụng kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

3. Trà, đậu tương

Trong những nghiên cứu đã được dẫn ra ở Nhật với 4.729 người lớn, người ta thấy rằng, những người uống nhiều nước chè, họ ít có nguy cơ bị ung thư dạ dày. Mười chén một ngày thì an toàn.

Số lượng đó chứa khoảng 40-50 mg vitamin C. Ngoài ra trong các nghiên cứu phòng thí nghiệm cũng như dẫn ra trên lâm sàng ở người, trà xanh có tác dụng trung hoà chất nitrosamin gây ung thư.

Đậu phụ cũng có ý nghĩa trong ngăn ngừa ung thư dạ dày. Các nhà khoa học Nhật Bản xác định rằng. Những người ăn đậu phụ mỗi ngày cũng ít có nguy cơ bị ung thư dạ dày.

4. Muối, thịt và mỡ

Từ lâu người ta đã biết muối hoá học dễ làm thuận lợi cho việc sinh ung thư dạ dày nhất là khi chúng kết hợp với những tác nhân gây ung thư khác.

Thịt hun khói, thịt nướng chả, dăm bông, thịt muối cũng chứa nhiều muối. Muối kích thích dạ dày, gây viêm niêm mạc, dẫn đến biến đổi bất lợi cho tế bào và tăng cường tác động của những yếu tố ung thư khác. Muối cũng có hại khi sử dụng không đầy đủ rau quả để bảo vệ.

Tóm lại, những thức ăn phụ trợ ngăn ngừa ung thư dạ dày có thể kể đến: bắp cải, trà xanh, tỏi hành, đậu tương, quả, rau giàu vitamin C. Còn những thức ăn để làm thuận lợi gây ung thư dạ dày là muối, thịt hun khói và thịt hộp.

Có thể kết cấu khẩu phần ăn dinh dưỡng để phòng chống bệnh ung thư dạ dày như sau:

– Ngũ cốc lứt: chiếm 50-60% khối lượng khẩu phần ăn hàng ngày. Ngày đầu nấu cơm gạo lứt bằng nồi áp suất. Những ngày kế tiếp đổi món bằng cách pha vào 20- 30%, ngày thì kê, ngày thì đậu xanh, đậu lăng... rồi lại gạo lứt không pha gì khác.

– Súp: 5-10% khối lượng khẩu phần rong biển, rau củ như hành, cà rốt, đậu tương, ít nấm. Có thể súp kê nấu với rau củ ngọt, bí ngô, cải bắp, hành tỏi, cần thiết đối với bát súp.

– Rau củ: (chiếm 20-30%) bắp cải, cà rốt, hành củ, bí đỏ... luộc hoặc nấu canh. Xà lách ăn sống, chế phẩm tương chấm rau luộc.

– Đậu đỗ: khoảng 5% đậu phụ, đậu tương.

– Dưa muối: một đĩa con.

– Cá thịt trắng: mỗi tuần một lần, nên ăn hầm, hoặc hấp.

– Trái cây ăn tráng miệng.

– Đồ uống dùng trà lá, trà xanh.