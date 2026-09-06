Những thực phẩm liên quan ung thư tụy

Chanh, cà chua, đậu đỗ và trà được đề cập với tác dụng bảo vệ, còn thịt, mỡ và rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư tụy.

1. Chanh, cà chua, đậu quả và các quả khác

Hoa quả và rau củ có thể giúp bảo vệ tuyến tụy. Ảnh minh họa: Esra Erdem/Pexels.

Sử dụng chế độ ăn kiêng để ngăn ngừa ung thư tụy thì hơi lạ vì ung thư này đặc biệt rất bướng bỉnh với điều trị, bởi vậy cần phải sử dụng nhiều phương pháp để có thể ngăn ngừa nó.

Lời khuyên quan trọng nhất để tránh ung thư tụy là ăn thật nhiều hoa quả. Các nghiên cứu đã lần lượt xác định rằng những người ăn nhiều hoa quả thì hiếm bị bệnh này.

Một trong những nghiên cứu được dẫn ra ở Thụy Điển đã chỉ ra mỗi ngày chỉ ăn một quả chanh cũng làm giảm nguy cơ bị bệnh ung thư tụy xuống một phần ba hoặc một nửa. Quả khô cũng có ý nghĩa bảo vệ, cà chua và chanh tươi càng có tác dụng.

Ở Mỹ, người ta đã dẫn ra các nghiên cứu và chỉ ra rằng các quả cây có tác dụng chống lại bệnh do thịt. Các nhà khoa học của Viện Ung thư Mỹ đã nghiên cứu thịt trong nhóm kiểm tra và xác định tiêu thụ cao thịt lợn chủ yếu thịt đùi lợn muối và xông khói, dăm bông, xúc xích. Những người ăn thức ăn đó hàng ngày thì đến 70% là dễ bị ung thư tụy.

Nhưng nếu đồng thời ăn rau quả, uống nước hoa quả thì giảm nguy cơ xuống tới 40% và càng tăng ăn hoa quả càng giảm nguy cơ mắc bệnh. Các nhà khoa học có nói đến vai trò vitamin C trong tác dụng bảo vệ nhưng không loại trừ tác dụng của các thành phần khác trong các quả đó.

Licopen cũng là yếu tố bảo vệ tốt. Cà chua là nguồn chủ yếu của chất đó trong bữa ăn của chúng ta. Nghiên cứu được dẫn ra ở trường Tổng hợp Johns Hopkins khẳng định rằng: Mức thấp licopen làm thuận lợi cho ung thư tụy phát sinh. Cơ sở để xác định điều này là qua nghiên cứu các ống nghiệm máu của 26.000 người thu được trong 10 năm.

Mục đích xác định muộn là để xem các yếu tố nào làm thuận lợi cho sinh ra ung thư tụy. Những người trong vòng 10 năm bị ung thư có rất thấp licopen trong máu. Nguy cơ bị bệnh ở những người này cao gấp năm lần so với những người có máu licopen cao nhất. Licopen thấp có nghĩa là lượng tiêu thụ cà chua ít. Dưa bở cũng rất giàu licopen.

Quả có màu đỏ chưa hẳn là nguồn tốt licopen. Màu của chúng do sự có mặt của những chất hoá học khác.

Ít ra mỗi tuần phải ăn đậu quả một lần. Một trong các nghiên cứu đã chỉ ra ăn đậu quả cũng như ăn đậu tương tối thiểu một tuần mỗi lần thì có nguy cơ tử vong do ung thư tụy thấp hơn 40% so với những người rất ít sử dụng đậu quả.

Hướng nghiên cứu của tiến sĩ Daul K. Mills khoa Y học dự phòng, trường Tổng hợp Loma Liga là chú ý đến chất chứa trong đậu quả là các chất ức chế protease, mà các chất này có thể có hoạt động cứu tinh. Từ đó người ta thấy rằng rau cũng chứa thành phần khác mà chúng có ý nghĩa trong các bệnh ung thư.

2. Thịt, mỡ gây tăng ung thư tụy

Thịt hun khói, thịt đỏ và mỡ nên hạn chế. Ảnh minh họa: Diana/Pexels.

Ung thư tụy như trên đã nói hay gặp ở những người ăn thịt muối, dăm bông, xúc xích, thịt hun khói... đồng thời cũng hay gặp ở những người thích ăn mỡ động vật.

Ở Nhật người ta cũng xác nhận rằng ăn thịt ít nhất một lần trong ngày thì nguy cơ tăng ung thư tụy lên tới 50%. Những người dân Thuỵ Điển cũng gặp tỷ lệ này khi họ ăn thịt rán xào nhiều. Ở Los Angeles những người ăn thịt bò bít tết ít ra năm lần trong tuần thì cũng tăng nguy cơ mắc bệnh lên hai lần.

Những động vật ăn mỡ thường xuyên cũng thấy có sự hư hại đến tế bào tụy. Nitrosamin thường có trong thịt hộp được bảo quản bằng natri nitrat. Vitamin C chống lại sự hư hại do ảnh hưởng của nitrosamin, vì vậy một trong điều làm sáng rõ việc này là ăn quả cây, nhất là họ chanh bưởi thì rất có lợi.

3. Cà phê, trà và rượu

Trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, một vài nghiên cứu đã gợi ý chỉ cần một đến hai cốc cà phê là có thể làm tăng nguy cơ ung thư tụy. Song sau đấy người ta dẫn ra nhiều nghiên cứu tiếp thì không xác định được việc đó. Như vậy, các nhà khoa học đã loại trừ việc cà phê có tác động tới ung thư tụy.

Uống trà cũng không gây ung thư tụy. Người Italy đã xác định điều này, uống trà đã làm giảm nguy cơ sinh ra ung thư tụy tới một nửa. Trong những nghiên cứu khác, người ta cũng không tìm thấy một hợp chất nào trong trà gây ung thư tụy, vậy có thể uống nước trà mà không sợ hãi.

Còn rượu và nhất là bia, thì thuận lợi cho việc gây ra ung thư tụy, đó là một số nghiên cứu gần đây xác định. Song nhiều nghiên cứu khác chưa thừa nhận mối liên quan. Giáo sư Pelayo Corsea, nhà giải phẫu bệnh của trung tâm y học trường Tổng hợp Stan Luizyan, lưu ý rằng nếu có một hợp chất nào ở đây thì cũng rất ít có cơ hội để nắm bắt được.

Tóm lại, những thức ăn hỗ trợ việc ngăn ngừa ung thư tụy là các quả, nhất là chanh bưởi, cà chua. Còn những thức ăn làm thuận lợi cho ung thư tụy phát sinh là các chế phẩm thịt hun khói, mỡ, thịt đỏ. Vì vậy chúng ta cần biết để sử dụng hoặc tránh trong ăn uống hàng ngày.

Áp dụng thực tế, thực đơn ăn dưỡng sinh có thể như sau:

– Ngũ cốc lứt: chiếm 50-60%. Ngày đầu nấu cơm gạo lứt bằng nồi áp suất. Những ngày kế tiếp theo đổi món bằng cách pha thêm vào 20-30% ngày thì kê, ngày thì bắp, ngày thì lúa mạch, ngày thì đậu xanh... rồi lại thôi.

– Canh súp: chiếm 5-10%, chừng hai tách một ngày gồm rong biển và các loại rau khác như bí, cà chua, cải bắp, thêm tương đặc.

– Rau củ: chiếm 20-30%, nấu bằng cách luộc, canh. Gồm bí ngô, hành tây, cải bắp.

– Đậu đỗ: chiếm 5% như đậu đen, đậu Hà Lan nấu chung với hành tây, cà rốt ăn hàng ngày nêm bằng nước tương, muối biển.

– Dưa muối: ăn thêm

– Cá trắng hấp luộc mỗi tuần một lần và ăn ít.

– Đồ uống: trà xanh và các nước rau, nước cà rốt.

– Cần nhai kỹ và tránh ăn trước khi đi ngủ ba giờ.

Ngoài ra cần xát cơ thể để lưu thông huyết dịch; thở hít chậm, sâu; thể dục nhẹ nhàng, tăng sức đề kháng cơ thể.