Những sự thật về Biển Đen

Vì sao vùng biển này được gọi là Biển Đen? Do màu sắc tối sẫm

Nằm ở phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ

Có thời tiết khắc nghiệt

Tất cả đáp án trên Theo Britannica, có một số giả thuyết về nguồn gốc tên gọi của Biển Đen. Một giả thuyết cho rằng người Hy Lạp đặt tên như vậy vì đây là vùng biển khắc nghiệt, nơi sinh sống của các bộ lạc man rợ. Giả thuyết khác cho rằng Biển Đen có tên gọi như vậy là do màu sắc tối sẫm của nó vào mùa đông. Tên gọi này được cho là do những thủy thủ làm việc trên biển và phải chịu đựng những cơn bão dữ dội khiến nước biển trở nên tối đến mức gần như đen đặt ra. Giả thuyết thứ ba cho rằng Biển Đen có tên gọi như vậy là do người Thổ Nhĩ Kỳ vùng Anatolia đặt ra, họ gọi phía bắc là đen và phía nam là trắng. Vì Biển Đen nằm ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ nên nó được gọi là Biển Đen.