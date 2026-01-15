Những sự thật về Biển Đen

|
Vùng biển nào không có thủy triều (hoặc rất yếu)?
Biển Đen có được sự yên tĩnh hiếm vùng biển nào có được. Hoàn toàn không có thủy triều lên xuống nên bạn cũng sẽ chẳng thấy gợn sóng nào quanh đây (hoặc thủy triều rất yếu). Đặc biệt hơn, với những ai thích cảm giác lâng lâng trên nước để ngắm nhìn bầu trời, Biển Đen là điểm đến lý tưởng.
Vì sao vùng biển này được gọi là Biển Đen?
Theo Britannica, có một số giả thuyết về nguồn gốc tên gọi của Biển Đen. Một giả thuyết cho rằng người Hy Lạp đặt tên như vậy vì đây là vùng biển khắc nghiệt, nơi sinh sống của các bộ lạc man rợ. Giả thuyết khác cho rằng Biển Đen có tên gọi như vậy là do màu sắc tối sẫm của nó vào mùa đông. Tên gọi này được cho là do những thủy thủ làm việc trên biển và phải chịu đựng những cơn bão dữ dội khiến nước biển trở nên tối đến mức gần như đen đặt ra. Giả thuyết thứ ba cho rằng Biển Đen có tên gọi như vậy là do người Thổ Nhĩ Kỳ vùng Anatolia đặt ra, họ gọi phía bắc là đen và phía nam là trắng. Vì Biển Đen nằm ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ nên nó được gọi là Biển Đen.
Biển Đen giáp với bao nhiêu quốc gia?
Biển Đen là một vùng biển nội địa rộng lớn nằm ở cực đông nam của châu Âu. Đây là một trong những vùng biển nổi tiếng nhất thế giới, giáp với Ukraine, Nga, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania.
Bao nhiêu con sông lớn đổ vào Biển Đen?
Khoảng 25 con sông lớn đổ vào Biển Đen. Các con sông như Danube, Mius, Veleka, Kalmius, Rioni, Snieper, Southern Bug, Rezevo, Yeya... đều chảy vào Biển Đen. Các con sông và các nhánh của chúng trải rộng trên diện tích hai triệu km vuông của lưu vực Biển Đen, thuộc lãnh thổ của 24 quốc gia, bao gồm Áo, Italy, Albania, Ba Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Croatia... Do đó, nước ở Biển Đen có hàm lượng muối thấp hơn so với các biển khác.
Sinh vật không thể sống ở tầng lớp nước sâu ở Biển Đen vì:
Biển Đen có rất ít oxy, nhất là từ độ sâu 200 m trở xuống. Hầu như không có sinh vật nào sống được ở đây. Nguyên nhân của việc này là nước được phân tầng nên oxy khó thâm nhập được sâu xuống dưới đáy biển. Do đó, quá trình oxy hóa và phân hủy các vật thể lạ cũng diễn ra rất chậm. Có những chiếc tàu thuyền, xác chết ẩn sâu dưới đáy biển từ rất lâu nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đó cùng là lý do người ta sợ hãi khi tiến đến khu vực này.
Biển Đen từng là hồ nước ngọt khổng lồ.
Theo National Geographic, các nghiên cứu địa chất cho thấy trong thời kỳ Kỷ Băng hà cuối cùng, Biển Đen thực chất là một hồ nước ngọt khổng lồ trước khi nước từ Địa Trung Hải tràn vào thông qua eo biển Bosphorus.
Biển Đen được xem là:
Biển Đen được xem là biển ấm nhất thế giới bởi vì sự phân tầng độc đáo của nó. Đây là vùng biển hiếm hoi các dòng chảy giữa các tầng nước không trộn lẫn vào nhau mà lại phân tách rõ rệt. Vùng nước trên cùng được lưu thông trao đổi nước từ sông đổ vào và chảy ra biển nên nước khá lạnh, trái lại các tầng nước dưới không có sự trao đổi dòng chảy nào dẫn đến nhiệt độ lại ấm hơn.
