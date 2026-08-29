Những 'sợi dây yêu thương' tại Hội sách Mùa thu Độc lập

Chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Hội sách Mùa thu Độc lập 2026 với thông điệp “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam”.

Các tác phẩm tranh nghệ thuật độc đáo được sáng tạo hoàn toàn từ vỏ trứng dưới bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của chính các thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Bản Bo, Lai Châu

Không chỉ mở ra không gian đọc và khám phá tri thức, Hội sách Mùa thu Độc lập 2026 còn mang đến những hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Từ những bức tranh được tạo nên từ vỏ trứng đến từng sản phẩm macrame thủ công, các hoạt động tại hội sách góp phần kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp Quốc khánh.

Sự kiện do 4 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách gồm Thái Hà Books, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Minh Long Books và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phối hợp cùng Ban Điều hành Phố Sách Hà Nội tổ chức.

Trong khuôn khổ hội sách, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam triển khai 2 hoạt động thiện nguyện, hướng tới hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn.

Điểm chung của các chương trình là đưa những hoạt động sáng tạo, thủ công trở thành cầu nối để cộng đồng cùng sẻ chia và đóng góp.

Nổi bật là chương trình Trưng bày & gây quỹ tranh vỏ trứng: Gửi yêu thương về Bản Bo, nhằm đồng hành và tiếp sức cho học sinh Trường THCS Bản Bo, Lai Châu.

Điểm đặc biệt của chương trình là trưng bày và giới thiệu những tác phẩm tranh nghệ thuật độc đáo được sáng tạo hoàn toàn từ vỏ trứng dưới bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của chính các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây.

Mang hơi thở núi rừng Tây Bắc và chứa đựng khát vọng vươn lên, mỗi bức tranh không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa tới cộng đồng.

Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được chuyển đến nhà trường để hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh.

Đến với Hội sách, người tham gia có cơ hội tự tay trải nghiệm nghệ thuật thắt dây thủ công, tạo nên những sản phẩm mộc mạc nhưng giàu tính nghệ thuật.

Qua đó, chương trình góp phần tạo thêm điều kiện để các em vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn.

Cũng trong khuôn khổ Hội sách Mùa thu Độc lập 2026, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Yêu Macrame tổ chức workshop Gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây tay làm.

Chương trình diễn ra từ 10h đến 11h ngày 2/9/2026 tại sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội.

Tại đây, người tham gia có cơ hội tự tay trải nghiệm nghệ thuật thắt dây thủ công, tạo nên những sản phẩm mộc mạc nhưng giàu tính nghệ thuật.

Bên cạnh workshop, các sản phẩm macrame do chính tay đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện cũng được trưng bày và bày bán tại gian hàng của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra hội sách.

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động gây quỹ được dành để ủng hộ xây dựng và duy trì mái ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi sản phẩm thủ công vì thế trở thành một cách gửi gắm tình cảm, tiếp thêm niềm tin và điểm tựa cho những người phụ nữ yếu thế.

Từ những bức tranh vỏ trứng đến từng nút thắt macrame, các hoạt động thiện nguyện tại Hội sách Mùa thu Độc lập 2026 góp thêm một sắc màu ý nghĩa cho không gian văn hóa trong dịp Quốc khánh.

Ở đó, việc đọc, sáng tạo và sẻ chia được kết nối, để những giá trị tốt đẹp có thêm cơ hội lan tỏa trong cộng đồng.