Nghỉ lễ, tới Hội sách 'Mùa Thu Độc Lập' tại Phố Sách Hà Nội

Từ nay đến hết ngày 2/9, Hội sách "Mùa Thu Độc Lập" 2026 diễn ra tại khu vực sân khấu chính của Phố Sách Hà Nội.

Sự kiện do bốn đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách gồm Thái Hà Books, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Minh Long Books và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phối hợp Ban Điều hành Phố Sách Hà Nội tổ chức.

Tại Hội sách, bạn đọc có cơ hội tiếp cận nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống, kinh tế, lịch sử, khoa học - công nghệ, giáo dục và các dòng sách chuyên đề khác.

Nội dung được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đọc, học tập và giải trí của nhiều nhóm độc giả, từ trẻ em, học sinh, sinh viên đến phụ huynh và người đi làm.

Nhằm tạo điều kiện để bạn đọc dễ dàng lựa chọn và sở hữu sách, các đơn vị tham gia triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Tùy từng đơn vị và đầu sách, bạn đọc có thể tìm thấy sách đồng giá; nhiều đầu sách mới được giảm từ 30% đến 50%; một số chương trình ưu đãi có mức giảm lên đến 60%, cùng các combo và quà tặng hấp dẫn.

Hội sách do bốn đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành tổ chức. Ảnh: Phan Chi.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sách, Hội sách còn có nhiều trải nghiệm tương tác; trải nghiệm không gian thực tế ảo.

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình bán tranh gây quỹ "Gửi yêu thương về Bản Bo" nhằm đồng hành và tiếp sức cho các em học sinh trường THCS Bản Bo, Lai Châu.

Chương trình trưng bày, giới thiệu những tác phẩm tranh nghệ thuật được sáng tạo từ vỏ trứng dưới bàn tay của chính các thầy, cô giáo và các em học sinh nơi đây.

Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được chuyển đến nhà trường để hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập, giúp các em vững bước hơn trên con đường tìm kiếm tri thức.

Từ 10h đến 11h, ngày 2/9, Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam cũng phối hợp nhóm thiện nguyện Yêu Macrame mang đến chuỗi hoạt động workshop, trải nghiệm nghệ thuật thắt dây thủ công.

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động gây quỹ sẽ được dành trọn để ủng hộ xây dựng và duy trì mái ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Vào các tối 29, 30 và 31/8, chương trình hòa tấu âm nhạc sẽ diễn ra. Chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo nên điểm hẹn văn hóa vui tươi, gần gũi và giàu ý nghĩa trong những ngày nghỉ lễ.