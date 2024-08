Những nhà vô địch Euro 2024 gây thất vọng

Tuy nhiên, Oyarzabal - tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Tây Ban Nha trước Anh ở trận chung kết Euro 2024 - lại thi đấu rất mờ nhạt kể từ đầu mùa giải mới 2024/25. Tới nay, tuyển thủ 27 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 179 phút thi đấu.

Ở trận tiếp Alaves trên sân nhà Reale Arena thuộc vòng 3 La Liga rạng sáng 29/8 (giờ Hà Nội), Oyarzabal trải qua ngày thi đấu ác mộng. Số 10 của Real Sociedad nhận thẻ đỏ từ phút 29 sau tình huống vào bóng nguy hiểm với đối thủ.

Trong thế 10 chống 11, Real Sociedad nhận thất bại 1-2 trước Alaves. Thất bại này khiến đại diện xứ Basque giậm chân trên bảng xếp hạng La Liga. Với 4 điểm sau 3 trận, họ đứng thứ 11.

Nico Williams của Athletic Bilbao cũng lâm vào tình cảnh tương tự Oyarzabal. Tài năng 22 tuổi của tuyển Tây Ban Nha trải qua 140 phút thi đấu mà không có bàn thắng hay pha kiến tạo nào ở La Liga.

Trong trận thắng 1-0 trước Valencia cùng vòng đấu, Nico Williams được HLV Ernesto Valverde đưa vào sân trong hiệp 2. Suốt 32 phút thi đấu, cầu thủ này có 3 cú sút, tỷ lệ chuyền thành công đạt 71%, 2 pha rê dắt qua người.

Dù vậy, thống kê quan trọng với một tiền đạo đó là bàn thắng cũng như kiến tạo thì Nico Williams lại không có. Ở trận thua 1-2 của Athletic Bilbao trước Barcelona thuộc vòng 2 La Liga hôm 24/8, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi tắt tiếng. Hôm ấy, anh bị Jules Kounde phong tỏa.

