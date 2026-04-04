Những người khổ vì 'quá đẹp'

Được mệnh danh là “tội phạm quyến rũ nhất thế giới”, Jeremy Meeks (Mỹ) đã biến bức ảnh chụp khi bị bắt (mugshot) lan truyền năm 2014 thành sự nghiệp người mẫu, hợp tác với Tommy Hilfiger và tích lũy khối tài sản ước tính 3,7 triệu bảng (hơn 128 tỷ đồng). Nhưng trước ánh hào quang, cuộc đời người đàn ông 42 tuổi không hề hào nhoáng. Ảnh:@jmeeksofficial/Instagram.
Năm 2002, anh bị buộc tội cướp tài sản và hành hung một thiếu niên 16 tuổi. Anh nhận thỏa thuận nhận tội và bị kết án 2 năm tù tại California, nhưng thực tế phải ngồi tù tới 9 năm. Tháng 6/2014, Jeremy lại bị bắt vì tàng trữ vũ khí và chống người thi hành công vụ. Chính lần bắt giữ này đã đẩy anh vào tâm điểm chú ý khi cảnh sát đăng ảnh mugshot lên Facebook - bức ảnh nhanh chóng lan truyền toàn cầu. Ảnh:@jmeeksofficial/Instagram.
Anh tiếp tục bị giam giữ và được thả khỏi trại Mendota ngày 8/3/2016. Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ trong tù khiến anh choáng ngợp. “Tôi nhận khoảng 300 lá thư mỗi ngày - quá sức chịu đựng. Có cả ảnh khỏa thân, lệnh chuyển tiền, lời mời đóng phim. Ngay khi còn trong tù, tôi đã ký hợp đồng với một công ty quản lý", anh kể. Thậm chí, người lạ còn tìm đến thăm anh trong tù, chiếm suất thăm nuôi khiến anh mất thời gian quý giá bên gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ. Ảnh: @jmeeksofficial/Instagram.
Trong khi đó, Thylane Blondeau - con gái cựu cầu thủ Patrick Blondeau - khi mới 6 tuổi đã được gọi là “cô gái đẹp nhất thế giới”. Sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc rối tự nhiên, cô đã trình diễn cho Jean Paul Gaultier từ năm 4 tuổi, và trở thành người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên Vogue Paris khi mới 10 tuổi - bộ ảnh gây tranh cãi vì bị cho là “tình dục hóa” trẻ em. Ảnh: @thylaneblondeau/Instagram.
Dù sau đó hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn như Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren và Hugo Boss, Thylane nhiều lần bác bỏ danh xưng này, khẳng định cô không chỉ là vẻ ngoài. “Lúc nhỏ bạn không để ý nhiều đâu, mọi người nói bạn đẹp nhất thế giới, còn bạn chỉ nghĩ mình đang chơi iPad”, cô chia sẻ với The Telegraph. Ảnh: @thylaneblondeau/Instagram.
Ngay cả hiện tại, cô vẫn bị soi xét ngoại hình liên tục, bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 2001 thẳng thừng phủ nhận: "Bạn có thể xem ảnh tôi hồi còn nhỏ, chẳng có gì thay đổi cả. Mọi người thích so sánh và bịa đặt nhưng việc tôi trang điểm hay dùng chì kẻ môi không có nghĩa là tôi đã phẫu thuật môi hoặc mặt", cô nói. Ảnh: @thylaneblondeau/Instagram.
Một trường hợp khác là Stefan-Pierre Tomlin, người được mệnh danh “Mr Tinder” nhờ có tới 14.600 lượt thích, trở thành người đàn ông được khao khát nhất trên ứng dụng này năm 2017. Ảnh: @itsstefan/Instagram.
Dù nhận khoảng 40 lượt ghép đôi mỗi ngày, chưa đến 5% dẫn tới cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Sau khi nổi tiếng, tình hình còn tệ hơn. “Mọi thứ không còn là kết nối nữa, người ta quẹt phải tôi vì hình ảnh, không phải con người thật”, anh nói. Ảnh: @itsstefan/Instagram.
Ngay cả những ngôi sao lớn như Michelle Keegan cũng chịu áp lực. Nổi tiếng với vai diễn trong Coronation Street, cô từng 12 lần giành danh hiệu “Người phụ nữ gợi cảm nhất phim truyền hình” và được tạp chí FHM bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2015. Ảnh: @michkeegan/Instagram.
Tuy nhiên, cô cảm thấy khó chịu khi ngoại hình bị chú ý hơn những vai diễn nặng ký. “Thật xấu hổ, tôi tham gia nhiều vai diễn phức tạp, nhưng cuối cùng lại chỉ được gọi là ‘gợi cảm’”, cô nói với The Observer. Cô cũng thừa nhận từng chịu áp lực chụp ảnh cho tạp chí đàn ông dù không thoải mái, trước khi đủ dũng khí để từ chối. Ảnh:@michkeegan/Instagram.
Siêu mẫu Cara Delevingne cũng từng chia sẻ cảm giác “trống rỗng” dưới áp lực hoàn hảo. Nổi tiếng toàn cầu từ năm 18 tuổi với chiến dịch của Burberry, cô tiếp tục làm việc với Saint Laurent, Dior, Calvin Klein và Chanel. Dù hai lần giành giải “Người mẫu của năm” tại British Fashion Awards, cô cho rằng việc bị gắn mác “xinh đẹp” không hề mang lại sức mạnh. “Làm người mẫu khiến tôi cảm thấy trống rỗng, tôi quên mất mình còn rất trẻ”, cô chia sẻ với The Times. Ảnh: @Caradelevingne/Instagram.
Hiện 33 tuổi, Cara từng vào trại cai nghiện và tham gia chương trình 12 bước để vượt qua rượu và ma túy. Áp lực không chỉ dừng ở ngoại hình. Cô bày tỏ: “Tôi luôn trong trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy suốt nhiều tháng. Nếu bạn ghét bản thân và cơ thể mình, mọi thứ sẽ càng tệ hơn". Ảnh: @Caradelevingne/Instagram.
