Những mẫu laptop AI mới làm 'giấy thông hành' cho sự tự do

Với Zenbook 14 và Vivobook S14, bạn có thể tự tin rời nhà vào buổi sáng với một chiếc túi xách nhẹ nhàng và làm việc tại bất cứ đâu mà không cần mang theo dây sạc lỉnh kỉnh.

Bước sang năm 2026, quan niệm về một chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ đang thay đổi. Thay vì chỉ chạy đua xem ai mở ứng dụng nhanh hơn 1-2 giây, người dùng mong muốn tự do di chuyển mà không cần quan tâm đến dung lượng pin còn lại.

Tiên phong trang bị chip Ryzen AI 400 series mới nhất tại Việt Nam, dòng laptop mới của Asus như Zenbook 14 và Vivobook S14/16 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Sự cân bằng giữa sức mạnh xử lý và thời lượng pin lâu.

Zenbook 14 và Vivobook S14 - pin lâu, mỏng nhẹ

Với Zenbook 14, định nghĩa về sự tự do được đẩy lên mức tối đa. Với viên pin 75 Whrs, chiếc máy này có khả năng duy trì hoạt động lên đến cả ngày. Cụ thể, bạn có thể ngồi làm việc suốt những chuyến bay dài quốc tế từ lúc ra phòng chờ đến lúc hạ cánh mà không cần một lần cắm sạc. Hoặc bạn có thể đi làm cả ngày, tối về xem phim giải trí mà vẫn chưa cần tìm đến ổ điện.

Zenbook 14 có dung lượng pin ấn tượng, thoải mái làm việc trong thời gian dài.

Zenbook 14 mỏng nhẹ với độ dày chỉ 14,9 mm và trọng lượng 1,2 kg, cho phép bạn giữ máy trong một chiếc túi nhỏ và quên đi sự hiện diện của bộ sạc. Thiết kế nhôm nguyên khối màu đen Jade Black tinh tế cùng màn hình Lumina OLED rực rỡ biến Zenbook 14 không chỉ là công cụ làm việc, mà còn là một món phụ kiện thời trang cao cấp cho những người trẻ thành đạt.

Thiết kế mỏng nhẹ của Zenbook 14 giúp người dùng thoải mái mang theo bất cứ đâu.

Nếu Zenbook là biểu tượng của sự sang trọng, Vivobook S14 lại là bạn đồng hành tin cậy cho sinh viên và giới sáng tạo nội dung trẻ. Máy vẫn sở hữu viên pin 70 Whrs lớn trong phân khúc mỏng nhẹ, giúp người dùng tự tin thuyết trình hay làm bài tập nhóm suốt cả ngày dài tại trường.

Vivobook S14 được thiết kế theo chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810H.

Đặc biệt, Vivobook S14 được thiết kế theo chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810H, sẵn sàng cho những va chạm khó tránh khỏi trong quá trình xê dịch. Một điểm cộng lớn là khả năng nâng cấp RAM linh hoạt, giúp thiết bị có thể đồng hành cùng chủ nhân qua nhiều năm.

Sạc nhanh tiện lợi, chip Ryzen AI 400 series mới nhất

Sự tự do không chỉ đến từ pin lâu, mà còn ở việc nạp lại năng lượng nhanh chóng. Cả hai mẫu máy mới của Asus đều trang bị công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C. Chỉ cần 49 phút nghỉ trưa, máy đã có thể nạp lại 60% pin, đủ để bạn tiếp tục hành trình vào buổi chiều.

Bên cạnh đó, phần mềm MyASUS với tính năng Battery Health Charging giúp bảo vệ tuổi thọ pin về lâu dài. Thay vì để pin luôn ở mức 100% (dễ gây chai pin), người dùng có thể giới hạn ở mức 60% hoặc 80% khi đang cắm sạc ổn định, giúp pin bền bỉ qua nhiều năm tháng.

Với thế hệ laptop AI mới của Asus là Zenbook 14 và Vivobook S14, NPU với sức mạnh lên đến 50 TOPS xử lý AI nhanh chóng nhưng lại tiêu thụ điện năng thấp. Điều này giúp hệ thống chính được nghỉ ngơi, từ đó kéo dài thời lượng pin một cách tự nhiên.

Ngoài ra, AI còn đóng vai trò là một "quản gia" năng lượng, tự động học hỏi thói quen của người dùng để phân bổ tài nguyên hợp lý, giảm độ sáng màn hình hoặc tắt các tiến trình ngầm khi không cần thiết.

2 laptop AI mới của Asus là Zenbook 14 và Vivobook S14 sở hữu khả năng sạc pin nhanh chóng.

Thị trường laptop năm 2026 đã không còn là cuộc đua của những con số benchmark khô khan. Giờ đây, giá trị của một thiết bị nằm ở khả năng đồng hành cùng con người trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn là một người làm việc tự do, một sinh viên đang tìm kiếm bạn đồng hành tin cậy, hay đơn giản là một người yêu thích sự xê dịch, những chiếc laptop ASUS trang bị AMD Ryzen AI 400 series chính là minh chứng rõ nhất cho việc công nghệ sinh ra là để phục vụ sự tự do của con người.