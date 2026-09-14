Những mảnh ghép ký ức dệt nên câu chuyện lớn về TP.HCM

Hơn 1.000 tác phẩm gửi về cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" đã khắc họa bức tranh đa sắc về ký ức, tình người và khát vọng vươn mình của TP.HCM.

Các tác giả có bài viết lọt vào top 100 của cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" tại lễ trao giải.

Chiều tối 12/9, tại khu vực trung tâm của ga Bến Thành (thuộc metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố".

Hơn 1.000 bài thi đong đầy ký ức và tình yêu dành cho TP.HCM đã được gửi đến Tạp chí Tri Thức - Znews và One Central Saigon. Từ những bài thi gửi về, 100 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại sự kiện, ghi nhận những ký ức và góc nhìn đa dạng của người dân dành cho TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

50 năm từ những cung bậc cảm xúc khác biệt

Đánh giá về chất lượng mặt bằng chung của hơn 1.000 tác phẩm gửi về cuộc thi, nhà văn Tống Phước Bảo - thành viên Ban giám khảo - cho biết các bài viết đã hội tụ thành một bức tranh toàn cảnh giàu cảm xúc về đô thị. Từ đó, Hội đồng giám khảo đã cẩn trọng chọn lọc 100 câu chuyện xuất sắc để vinh danh và trao giải tại sự kiện.

Theo nhà văn, điểm nổi bật ở hầu hết tác phẩm là khả năng lột tả trọn vẹn nét hào sảng và tinh thần trượng nghĩa đặc trưng của con người TP.HCM. Bên cạnh đó, các câu chuyện cũng khắc họa rõ nét sự vươn mình phát triển của Thành phố mang tên Bác.

"Cuộc thi đã tạo điều kiện rất tốt để không chỉ những người sinh ra và lớn lên mà cả những người từng đến với TP.HCM được bày tỏ tình cảm, ký ức và kỷ niệm sâu sắc. Tất cả bài viết đều nêu bật nét hào sảng, tinh thần trượng nghĩa và sự phát triển của thành phố sau 51 năm hòa bình", nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhà văn Tống Phước Bảo (ngoài cùng, bên phải), thành viên ban giám khảo, trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì của cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố".

Trong quá trình chấm bài, anh cho biết bản thân đã có dịp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều lớp ký ức của nhiều thế hệ về TP.HCM. Nếu những người lớn tuổi mang đến góc nhìn lịch sử trầm lắng, thì thế hệ trẻ lại thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ thời thượng và niềm tin vào tương lai đô thị.

"Thế hệ trẻ nhìn thành phố bằng niềm tin vào tương lai qua câu chuyện về metro, các tòa nhà chọc trời và sức sống đô thị. Những tác phẩm được chọn lọc là những câu chuyện gắn liền với một cuộc đời, một thân phận và niềm tin yêu của những người đã phải lòng mảnh đất này", giám khảo chia sẻ.

Trong số các tác phẩm dự thi, nhà văn Tống Phước Bảo bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với hành trình ghi lại sự trưởng thành của một tác giả qua từng công trình kiến trúc. Song song đó là câu chuyện hồi ký đầy xúc động của một nữ độc giả ngoài 80 tuổi từ miền Tây gắn bó với thành phố qua nhiều thăng trầm. Sự đa dạng trong từng nét vẽ cá nhân đã giúp cuộc thi trở thành nơi hội tụ những “con tim” chứa đầy tình cảm dành cho TP.HCM.

Tiếp tục sứ mệnh kết nối và bảo tồn giá trị di sản

Cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews phối hợp cùng One Central Saigon tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động "Our Beloved Ho Chi Minh City". Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1975 - 2/9/2026).

Mặc dù thời gian phát động chỉ kéo dài trong khoảng hai tuần, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ công chúng. Không chỉ gói gọn trong cộng đồng cư dân đang sống và làm việc ở TP.HCM, hơn 1.000 bài dự thi từ các tác giả sinh sống tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai, Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng… liên tục gửi về.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban biên tập - Phó tổng thư ký tòa soạn tạp chí điện tử Tri Thức - Znews.

"Trong thời gian rất ngắn, Ban tổ chức thực sự rất xúc động khi nhận về hơn 1.000 bài thi. Đọc những trang viết ấy, tôi nhận ra hóa ra không nhất thiết phải sinh ra ở đây, chỉ cần đặt chân đến, ghé vào quán cà phê trong hẻm nhỏ hay nghe lời chào của người bán hàng, ta đã cảm nhận được một TP.HCM bao năm vẫn hào sảng, nghĩa tình và bao dung", ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban biên tập - Phó tổng thư ký tòa soạn tạp chí điện tử Tri Thức - Znews, nhận định.

Về phía đơn vị đồng hành, bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise Group - xác định trách nhiệm của đơn vị theo định hướng của UBND TP.HCM trong việc phát triển hài hòa giữa hiện đại hóa đô thị và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Chương trình được triển khai nhằm đưa các giá trị di sản của thành phố đi sâu vào đời sống thường nhật.

"Linh hồn của một đô thị không chỉ được tạo nên bởi những công trình biểu tượng, mà còn bởi chính những con người đã chọn gắn bó, cống hiến và gọi nơi đây là nhà", bà Thi Anh Đào nhấn mạnh. Qua đó, bà cho biết Masterise Group kỳ vọng cuộc thi sẽ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa lâu dài.

Bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise Group.

"Chúng tôi rất mong những chuỗi hoạt động về sau sẽ giúp lan tỏa tình yêu, niềm tự hào, đồng thời giới thiệu TP.HCM đến với mọi miền đất nước như một nơi không chỉ có ký ức và tình yêu mà còn là khát vọng của thành phố đang vươn mình", bà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thông qua từng trang viết, trải nghiệm cá nhân của người dân từ nhiều ngành nghề đã kết nối, tạo thành một giá trị chung. Từng mảnh ghép ký ức nhỏ lẻ góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa đô thị.

100 tác phẩm xuất sắc đại diện cho tình yêu thành phố đã được vinh danh và giới thiệu tới công chúng tại Công viên 23/9. Dù khép lại, cuộc thi mong muốn mở ra một mô hình gợi ý, một không gian kết nối lâu dài cho cộng đồng những người yêu mến TP.HCM.