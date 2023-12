Những lệnh cấm lạ đời ở điểm nóng du lịch năm 2023

Số lượng du khách tăng vọt sau đại dịch khiến một số điểm đến thực hiện các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng du lịch quá mức trong năm 2023.

Những chuyến du lịch bù cho thời gian gò bó trong đại dịch Covid-19, khiến số lượng du khách tăng vọt, dẫn tới một số điểm đến nổi tiếng đã thực hiện nhiều biện pháp để trấn áp tình trạng du lịch quá mức trong năm 2023 sắp qua.

Một số động thái có vẻ hợp lý như: hạn chế tàu du lịch, tăng thuế du lịch và giới hạn số lượng du khách. Tuy nhiên, có những quy định khiến nhiều người không khỏi thấy kỳ lạ, tới mức trở thành những tít báo gây chú ý trên trang nhất nhiều tờ báo trên thế giới.

Dưới đây là một số quy định kỳ lạ nhất về du lịch quá mức đã được đưa ra trong năm nay.

Cấm khăn tắm trên bãi biển Sardinia, Italy

Với lượng khách du lịch đổ về những bãi biển đẹp như tranh vẽ nổi tiếng của Sardinia (Italy) vào mùa hè, chính quyền đã đưa ra một loạt quy định. Họ đã giới hạn số lượng du khách và giới hạn thời gian du lịch ở đảo.

Bãi biển Pelosa ở đảo Sardinia, Italy cấm du khách mang khăn tắm. Ảnh: Jürgen Scheeff/ Unsplash.

Bên cạnh đó, bãi biển Pelosa ở bờ biển phía tây cũng đưa ra lệnh cấm khăn tắm, yêu cầu những người tắm nắng phải mang theo thảm để hạn chế dính cát trên người.

Bãi biển Spiaggia Rosa màu hồng nổi tiếng của đảo Sardinia cũng bị cấm đến vào năm nay, với mức phạt 500 euro nếu đặt chân lên bãi biển và 3.500 euro đối với bất kỳ ai bị bắt quả tang ăn trộm cát.

Phạt 36.000 euro nếu chơi nhạc trên bãi biển Bồ Đào Nha

Cơ quan Hàng hải Quốc gia (AMN) đã cấm loa di động phát nhạc với âm lượng lớn gây khó chịu cho người dân địa phương và khách du lịch.

Du khách đến biển ở Bồ Đào Nha cũng đã bị cảnh báo vào đầu năm nay rằng họ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 36.000 euro nếu bật nhạc quá lớn.

Bồ Đào Nha đưa ra mức phạt lên đến 36.000 euro nếu bật nhạc quá lớn ở bãi biển. Ảnh: TimeOut.

Sắc lệnh về bãi biển của AMN cũng cấm chơi các trò với bóng bên ngoài khu vực được chỉ định, cấm cắm trại bên ngoài khu cắm trại và đốt lửa.

Cấm mặc bikini nơi công cộng ở Seville, Tây Ban Nha

Thành phố Seville của Tây Ban Nha đã tuyên bố trấn áp hành vi chống đối xã hội với luật hạn chế các hành vi không phù hợp ở nơi công cộng.

Thành phố Seville, Tây Ban Nha cấm mặc đồ lót nơi công cộng để tránh phân biệt giới tính. Ảnh: Not Just a Tourist.

Các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm mặc bikini ở nơi công cộng và trang phục có thông điệp phân biệt giới tính. Lệnh cấm biểu diễn hoặc kích động các hành vi phân biệt giới tính cũng nằm trong động thái này.

Portofino phạt du khách chụp ảnh tự sướng

Portofino, thị trấn nhỏ ven biển ở vùng Riviera của Italy, đã trở thành điểm nóng du lịch. Người dân địa phương bắt đầu cảm thấy lo lắng vì vào mùa hè, lượng lớn du khách chụp ảnh tự sướng, chặn đường và lối đi của họ.

Portofino quy định những khu vực cấm chụp ảnh. Ảnh: Thrillist.

Để ngăn chặn điều này, thị trưởng Portofino đã quy định các khu vực cấm chụp ảnh trong những tháng hè năm nay. Bất kỳ ai bị bắt quả tang quanh quẩn trên bến cảng quá lâu trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 18h đều có nguy cơ bị phạt 270 euro.

Người dân dựng hàng rào chặn du khách chụp ảnh tự sướng

Khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn Hallstatt ở vùng núi nước Áo là nguồn cảm hứng cho bộ phim Frozen của Disney. Vì vậy, hơn một triệu khách du lịch đến đây mỗi năm và nhiều người muốn chụp ảnh với khung cảnh nổi tiếng này.

Người dân ở thị trấn Hallstatt, Áo dựng hàng rào để ngăn chặn du khách chụp ảnh. Ảnh: Excélsior.

Do đó, người dân thị trấn bức xúc đến mức dựng hàng rào để ngăn du khách chụp ảnh. Sau đó, nó đã bị gỡ bỏ do phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Người dân vẫn hy vọng rằng rào cản sẽ ngăn được mọi người tụ tập chụp ảnh và làm phiền cư dân do gây tiếng ồn.

Biển cảnh báo giả trên bãi biển Tây Ban Nha

Cuối cùng, một trong những cuộc trấn áp du lịch kỳ lạ nhất hóa ra lại là giả mạo.

Các nhà hoạt động xã hội đã dựng biển cảnh báo giả tại các bãi biển trên khắp Mallorca, Tây Ban Nha để ngăn chặn khách du lịch nói tiếng Anh. Đó là những biển cảnh báo như “Sứa nguy hiểm”, “Đá lở” hay ô nhiễm nước.

Biển cảnh báo giả mạo ở Tây Ban Nha ngăn du khách ghé thăm. Ảnh: The Gaze.

Nhiều du khách cho biết bãi biển đã đóng cửa với biển báo cấm bơi hoặc cảnh báo phải mất hàng giờ để đi bộ đến, dù đại dương chỉ cách đó chưa đầy 100 m.

Tuy nhiên, họ lại viết dòng chữ nhỏ bằng tiếng Catalan bên dưới cho người dân địa phương biết những cảnh báo này là giả.