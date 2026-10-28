Những lần Quân A.P công khai Lê Khanh

Thời gian qua, bộ đôi thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau. Họ không còn giấu giếm chuyện tình cảm nhiều như trước. Lê Khanh cũng từng xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cùng Quân A.P trong một concert. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong một tiết mục. Nam ca sĩ hát và nhảy trước mặt nửa kia. Anh còn làm động tác "thả tim" cho Lê Khanh ngay trên sân khấu. Đôi uyên ương cũng được cho là chụp ảnh cưới ở Italy vào tháng 7.