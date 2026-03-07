Những khoảnh khắc Tết đời thường qua lăng kính Zeiss từ vivo X300 Pro

Qua sân chung cư, dây cờ giăng dọc lối đi. Góc rộng cho phép ghi lại toàn bộ chiều sâu con hẻm mà ban công vẫn thẳng, không cong mép. Khi bước từ bóng râm ra nắng rồi lại vào mái che, độ sáng thay đổi mượt nên chuỗi ảnh không lệch tông. Chống rung quang học giúp khung hình ổn định khi bấm liên tiếp, ghi lại hình ảnh nô đùa của trẻ con, còn tốc độ bắt hình đủ nhanh để hoa văn và ánh mắt không nhòe. Những cảnh này chỉ diễn ra vài giây nên không thể lặp lại, X300 Pro đã giúp ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt đó.