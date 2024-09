Những khoảnh khắc khó ngờ nhất trong cuộc 'so găng' Trump - Harris

Cuộc tranh luận Trump - Harris ghi nhận nhiều phát ngôn gây sốc, chẳng hạn tuyên bố sở hữu súng của bà Harris và khoảnh khắc ông Trump bị "sửa lưng" ngay trên sóng truyền hình.

Trong 105 phút đối đầu căng thẳng giữa Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald J. Trump tối 10/9 (giờ địa phương), tại Philadelphia, khán giả trên toàn nước Mỹ đã chứng kiến những lời chỉ trích sắc bén, cơ hội bị bỏ lỡ và cả những phát ngôn mơ hồ, khó hiểu.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong buổi tranh luận giữa hai ứng viên đại diện đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Phát ngôn ấn tượng

Màn ‘flex' bất ngờ nhất: Trong buổi tranh luận, bà Harris - ứng viên đảng Dân chủ - đã khoe khoang về việc nhận được “sự ủng hộ từ cựu Phó tổng thống Dick Cheney và Hạ nghị sĩ Liz Cheney”. Cả hai đều từng là những nhân vật có tiếng nói trong đảng Cộng hòa.

Câu trả lời mơ hồ nhất: Khi được hỏi về việc sẽ làm gì với Obamacare (Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền), ông Trump nói bản thân đang “có những khái niệm về một kế hoạch”.

Lần khoe khoang về Ivy League hay nhất: Khi thảo luận về kế hoạch cải thiện nền kinh tế, cựu Tổng thống Trump đã nhắc đến thời gian học tại Đại học Pennsylvania. “Nhìn xem, tôi đã học tại Trường Wharton và nhiều giáo sư ở đó - những giáo sư hàng đầu - đều cho rằng kế hoạch của tôi rất xuất sắc”, ông nói.

Phát ngôn nhắm đến nhóm cử tri khó tin nhất: Bà Harris đã gây sức ép với ông Trump, yêu cầu cựu tổng thống “nói với 800.000 người Mỹ gốc Ba Lan tại Pennsylvania” về cách tiếp cận mối quan hệ Nga - Mỹ và những vấn đề lãnh thổ có thể nảy sinh.

Phó tổng thống Kamala Harris gây sốc khi thừa nhận sở hữu súng. Ảnh: New York Times.

Khoảnh khắc gây sửng sốt nhất: Bà Harris đã khiến một số khán giả bất ngờ khi tiết lộ cả bà và ông Tim Walz “đều sở hữu súng để tự vệ”. Việc sở hữu súng thường phổ biến ở các đảng viên Cộng hòa hơn là đảng viên Dân chủ.

Lời giới thiệu đáng ngờ nhất: Ông Trump đã đề cập đến sự ủng hộ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, mô tả ông Orbán là “một trong những người được tôn trọng nhất”.

Khoảnh khắc thú vị nhất: Ông Trump lặp lại phản ứng gây sốt của bà Harris trong quá khứ khi bà ngắt lời ông - “Chờ một chút. Tôi đang nói, nếu bà không phiền, làm ơn. Câu đó nghe quen không?”.

Cú 'bẻ lái' gắt nhất: Bà Harris đã cố gắng giải thích sự thay đổi chính sách của mình, bắt đầu từ quan điểm về hoạt động khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sau đó bà nhanh chóng chuyển sang nói về tuổi thơ lớn lên trong tầng lớp trung lưu, vụ phá sản của ông Trump và việc bà từng nhiều lần bảo vệ người cao tuổi khỏi các vụ lừa đảo.

Bất ngờ

Màn ‘sửa lưng' chưa từng có: Bà Linsey Davis, một trong những người dẫn chương trình của đài ABC News, đã lập tức bác bỏ phát ngôn vô căn cứ của ông Trump về quyền phá thai và tuyên bố sai sự thật rằng “trẻ sơ sinh có thể bị giết khi mới 9 tháng tuổi”. Bà Davis nhấn mạnh ở nước Mỹ, “không có một bang nào cho phép giết trẻ sơ sinh ngay khi chúng được sinh ra”.

Câu nói lấy cảm hứng từ sách thiếu nhi thú vị nhất: Trong phần tranh luận về chính sách kinh tế, ông Trump đã bảo vệ kế hoạch của mình và chỉ trích bà Harris không có kế hoạch riêng.

“Bà ấy sao chép kế hoạch của (Tổng thống) Joe Biden. Chỉ vài câu như ‘Ồ, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thuế’, tương tự ‘chạy đi, Spot, chạy đi'", ông nói. Theo New York Times, cựu Tổng thống Trump dường như đang trích dẫn loạt sách thiếu nhi “Read with Dick and Jane” (Đọc cùng Dick và Jane) từ những năm 1930, trong đó Spot là tên con chó của hai nhân vận chính.

Ông Trump cũng dùng trích dẫn này để nhắc đến các mối đe dọa mà ông cho là do người nhập cư gây ra, lặp lại tin đồn sai sự thật rằng người nhập cư đang ăn thịt vật nuôi trong một thị trấn ở Ohio. “Ở Springfield, những người mới đến đang ăn thịt những con chó. Họ cũng ăn thịt mèo và vật nuôi của những người dân nơi đây", ông nói.

Ông Trump đáp trả khi bị bà Harris ngắt lời. Ảnh: New York Times.

Lời diễn giải lịch sử trơ trẽn nhất: Khi nói về cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021, cựu tổng thống khẳng định bản thân “không liên quan gì đến vụ việc", ngoại trừ việc ông được yêu cầu phát biểu.

Đòn công kích hiệu quả nhất: Bà Harris đã châm chọc ông Trump về sự ám ảnh của ông với quy mô đám đông. “Rồi bạn cũng sẽ nhận thấy trong các cuộc mít tinh của ông (Trump), mọi người rời đi sớm vì mệt mỏi và chán nản”, bà nói.

Lời chỉ trích nghe có vẻ điên rồ nhất: Ông Trump nói rằng bà Harris “muốn thực hiện các ca phẫu thuật chuyển giới cho những người nhập cư bất hợp pháp đang ở trong tù”. Cựu tổng thống có lẽ đang đề cập đến một bản tin của CNN, trong đó bà Harris đã nói với Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ rằng bà ủng hộ việc cung cấp phẫu thuật chuyển giới cho những người nhập cư bị giam giữ vào năm 2019.

Người lo lắng nhiều nhất về ông Biden: Ông Trump đột nhiên đề cập đến ông Biden, lo ngại rằng vị tổng thống đương nhiệm đang “dành hết thời gian trên bãi biển”, sau đó ông yêu bà Harris “lôi ông ấy ra khỏi giường”.

Lời phản bác châm biếm nhất: Khi cựu Tổng thống Trump nói ông chỉ muốn “mỉa mai” khi thừa nhận thua cuộc bầu cử năm 2020, người dẫn chương trình David Muir phản bác rằng ông “không hề thấy sự mỉa mai”, ngụ ý đây vốn là sự thật.

Lời chào thân thiện nhất tới một kênh truyền hình khác: Trên sóng ABC News, ông Trump đã ca ngợi 3 người dẫn chương trình của Fox News - Laura Ingraham, Sean Hannity và Jesse Watters - đặc biệt là cách họ đưa tin về phản ứng của ông trước tình trạng bạo lực ở Charlottesville (Virginia) vào năm 2017.

Khoảnh khắc tự hào nhất về cha: Khi bị bà Harris chỉ trích là người thừa kế những thất bại tài chính, ông Trump đáp trả “cha tôi là một nhà thầu ở Brooklyn và là một người cha tuyệt vời, tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy”.

Món quà có khả năng bị từ chối cao nhất: Ông Trump đã đề nghị tặng bà “một chiếc mũ MAGA” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - câu nói thương hiệu của cựu tổng thống).

