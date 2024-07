Những hiểu lầm tai hại khiến mụn lâu khỏi

Nhiều người cho rằng kem đánh răng có thể trị mụn hay mụn trứng cá dễ lây nhiễm. Tuy nhiên, đây lại là quan niệm sai lầm khiến mụn lâu khỏi, thậm chí trầm trọng hơn.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), mặc dù là tình trạng da phổ biến, mụn trứng cá cũng là một trong những vấn đề ít được hiểu rõ nhất. 80% mọi người sẽ bị nổi mụn vào một thời điểm nào đó trong đời.

Giống nhiều căn bệnh đang hành hạ nhiều người, những hiểu lầm tai hại về nguyên nhân, cách trị mụn có thể khiến vấn đề này trầm trọng hơn.

Mụn trứng cá là do da bẩn và vệ sinh kém?

Hầu hết phản ứng sinh học gây ra mụn trứng cá xảy ra bên dưới da chứ không phải trên bề mặt, vì vậy, việc vệ sinh da sạch sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mụn trứng cá của bạn. Trên thực tế, rửa quá thường xuyên (trên 2 lần/ngày) hoặc chà xát quá mạnh có thể gây kích ứng da và khiến tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ có thanh thiếu niên mới bị mụn trứng cá

Mặc dù mụn trứng cá thường xuất hiện ở thanh thiếu niên, nó cũng xuất hiện lần đầu tiên ở những người ở độ tuổi 20 và 30. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị mụn trứng cá.

Nặn mụn khiến chúng biến mất nhanh hơn

Điều này thực sự có thể làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn, dẫn đến viêm nhiễm, nhiễm trùng và để lại sẹo.

Hoạt động tình dục ảnh hưởng đến mụn trứng cá

Quan hệ tình dục hoặc thủ dâm sẽ không làm cho tình trạng mụn trở nên tốt hơn hay tệ hơn. Theo Very Well Health, bản thân hormone không gây ra mụn trứng cá. Bã nhờn, một chất nhờn mà da bạn sản xuất để giữ ẩm, sẽ gây ra mụn khi nó cùng với các mảnh vụn khác làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Sự thay đổi hormone do quan hệ tình dục hoặc thủ dâm sẽ không làm tăng sản xuất bã nhờn cũng như các yếu tố khác góp phần gây ra mụn trứng cá.

Tắm nắng giúp cải thiện triệu chứng mụn

Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng giường phơi nắng hoặc đèn chiếu nắng có thể cải thiện mụn trứng cá. Nhiều loại thuốc dùng để điều trị mụn trứng cá có thể làm cho da bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng, do đó, việc tiếp xúc với ánh sáng có thể gây tổn thương đau đớn cho da và cũng làm tăng nguy cơ ung thư da.

Mụn trứng cá có thể lây nhiễm

Nhiều người nghĩ rằng các vấn đề về da thường dễ truyền nhiễm, song mụn trứng cá lại là ngoại lệ. Mụn trứng cá bình thường không thể truyền từ người này sang người khác như các bệnh do virus gây ra (cảm lạnh hoặc cảm cúm).

Do đó, bạn có thể chạm vào, ôm và hôn mà không cần lo ngại rằng sẽ bị lây. Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng chung xà phòng, khăn tắm với người bị mụn trứng cá vì da của bạn sẽ không bị bắt mụn.

Kem đánh răng có thể trị mụn

Nhiều người cho rằng kem đánh răng có thể làm khô, trị mụn hiệu quả. Tuy nhiên, kem đánh răng dù chứa chất kháng khuẩn, nó cũng có các chất có thể gây kích ứng và làm tổn thương làn da của bạn. Sử dụng kem đánh răng theo cách này không được khuyến khích.