Những hiểu lầm phổ biến về sữa công thức

Giữa “ma trận thông tin” sữa công thức trên mạng xã hội và trong các cộng đồng nuôi con, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ thường đặt niềm tin vào các thương hiệu toàn cầu.

Sữa mẹ được nhiều tổ chức y tế khuyến nghị là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau như điều kiện sức khỏe của mẹ, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp sau 2 tuổi, sữa công thức vẫn là lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

Cùng với sự phát triển của thị trường sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, các thông tin xoay quanh sữa công thức cũng ngày càng đa dạng. Vậy các mẹ cần tìm hiểu gì để tìm ra loại sữa phù hợp cho con?

Có phải sữa càng đắt càng tốt?

Một trong những suy nghĩ khá phổ biến là “sữa càng đắt thì càng tốt”. Nhiều phụ huynh khi chọn sữa cho con thường nhìn vào giá thành trước tiên, với suy nghĩ rằng mức giá cao đồng nghĩa với chất lượng tốt hơn.

Sữa tác động lớn đến quá trình phát triển của bé, các mẹ bỉm cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng và chọn lựa các sản phẩm uy tín cho bé.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều lựa chọn sữa công thức dành cho trẻ nhỏ, từ các sản phẩm nội địa đến những thương hiệu quốc tế. Với nhiều gia đình, việc tham khảo nhiều dòng sữa khác nhau giúp họ có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định phù hợp với con. Tuy nhiên, chính sự đa dạng về sản phẩm và mức giá cũng khiến không ít cha mẹ băn khoăn, thậm chí dễ hình thành suy nghĩ rằng sản phẩm có giá cao hơn sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Trên thực tế, nhiều gia đình cho biết họ dần quan tâm nhiều hơn đến việc sản phẩm có phù hợp với con hay không, thay vì chỉ dựa vào giá thành để đưa ra quyết định. Mỗi trẻ có nhu cầu dinh dưỡng và khả năng thích nghi khác nhau, vì vậy sản phẩm phù hợp với bé này chưa chắc đã phù hợp với bé khác.

Đổi sữa liên tục có giúp trẻ hấp thu tốt hơn?

Một hiểu lầm khác cũng khá thường gặp là việc đổi sữa liên tục sẽ giúp trẻ hấp thu tốt hơn. Trong các hội nhóm nuôi con, không khó để thấy những câu hỏi như “có nên đổi sang loại sữa khác để bé ăn tốt hơn không?”.

Thực tế, nhiều phụ huynh có xu hướng thử nhiều loại sữa khác nhau trong thời gian ngắn với hy vọng tìm được lựa chọn “tốt nhất”. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều gia đình có con nhỏ, trẻ thường cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen với sản phẩm mới.

Sữa phù hợp giúp trẻ phát triển tốt, thông minh hơn.

Việc thay đổi sữa quá thường xuyên đôi khi có thể khiến trẻ khó thích nghi. Vì vậy, nhiều cha mẹ hiện nay thường dành thời gian quan sát phản ứng của trẻ sau một thời gian sử dụng trước khi quyết định có nên tiếp tục hay chuyển sang sản phẩm khác.

Sữa nào cũng hợp với mọi em bé?

Cũng giống như nhiều sản phẩm dinh dưỡng khác, sữa công thức không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm giống nhau với mọi trẻ. Một loại sữa được nhiều gia đình đánh giá tốt chưa chắc đã phù hợp với mọi em bé.

Vì vậy, khi tìm hiểu thông tin, nhiều phụ huynh thường tham khảo thêm chia sẻ từ các cộng đồng nuôi con hoặc những gia đình có trải nghiệm thực tế. Ví dụ, khi tìm hiểu về sữa bột NAN, không ít cha mẹ cho biết họ thường bắt đầu từ việc đọc thông tin trên nhãn sản phẩm, sau đó tìm thêm những đánh giá và kinh nghiệm sử dụng từ những phụ huynh khác. Cụ thể với dòng NAN Infinipro A2 bước 3, sản phẩm với công thức đầu tiên kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép hỗ trợ tăng cường hiệu ứng cộng hưởng cho tiêu hóa và đề kháng - hai nền tảng quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em ở giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận này giúp cha mẹ có thêm góc nhìn đa chiều trước khi đưa ra quyết định cho con.

Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, cách tiếp cận của phụ huynh trẻ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ dựa vào một lời khuyên duy nhất, nhiều mẹ bỉm hiện nay thường chủ động đọc thông tin về dinh dưỡng trẻ nhỏ, tìm hiểu thành phần sản phẩm và so sánh các lựa chọn trước khi quyết định.

Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng sữa công thức khác nhau, từ các thương hiệu quốc tế và uy tín như sữa bột Nestle đến các sản phẩm nội địa quen thuộc. Với nhiều gia đình, việc tìm hiểu các lựa chọn này không chỉ giúp họ có thêm thông tin mà còn giúp mỗi nhà dần tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của em bé và điều kiện sinh hoạt của mình.