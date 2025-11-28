Những hành vi khiến trẻ nhỏ dễ dàng bị lây bệnh não mô cầu

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể tiếp xúc với trẻ lớn, người lớn mang vi khuẩn não mô cầu ở vùng hầu họng. Tiêm vaccine sớm giúp bé phòng bệnh tử 24 giờ hiệu quả.

Từ tháng 12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 85 ca mắc não mô cầu, tăng 72 ca so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh và gặp biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Gần nhất, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận và điều trị cho bé sơ sinh 20 ngày tuổi mắc não mô cầu biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, theo dõi viêm màng não. Trước đó, bé trai 3 tuổi, ở xã Long Hải (TP.HCM) tử vong do não mô cầu khi chưa tiêm vaccine.

Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh do não mô cầu.

Các chuyên gia cho biết bệnh do não mô cầu lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc gián tiếp, dùng chung vật dụng dính mầm bệnh. Lứa tuổi nào cũng có nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao hàng đầu do hệ miễn dịch non yếu, chưa hoàn thiện. Trẻ thường có thói quen bò trên sàn nhà, cho tay hoặc đồ vật đang cầm nắm vào miệng, sinh hoạt ở khu vui chơi, nhà trẻ cùng nhiều trẻ khác nên tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trẻ có thể lây nhiễm não mô cầu qua đồ chơi, vật dụng cá nhân không được vệ sinh kỹ.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), số người mang vi khuẩn não mô cầu không có biểu hiện triệu chứng chiếm từ 5% đến 25%. Đây là nguồn lây khó kiểm soát và đặc biệt nguy hiểm cho trẻ, khi người lớn hoặc trẻ lớn trong gia đình mang vi khuẩn ôm, hôn, nói chuyện gần trẻ.

Phụ huynh có thể là người lành mang trùng, lây cho trẻ thông qua ôm, hôn.

Bệnh do não mô cầu có thể gây tử vong trong 24 giờ với nhiều biến chứng nặng nề như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm màng ngoài tim... Triệu chứng sớm của bệnh giống bệnh cúm và là thử thách cho việc chẩn đoán đúng bệnh ở giai đoạn sớm. Có đến 20% trường hợp sống sót đối mặt nhiều di chứng như cắt cụt tay chân, điếc, động kinh, thiểu năng trí tuệ…

Nghiên cứu trong 4 năm tại 10 bệnh viện nhi ở Mỹ cho thấy trong số 146 bệnh nhân sống sót sau viêm màng não mô cầu từ dưới 12 tháng tuổi đến 19 tuổi, có 14 trẻ bị điếc một bên hoặc hai bên, 2 trẻ phải cắt cụt chi trong đó có một trẻ bị cả 4 chi. Đáng chú ý, tình trạng mất thính lực phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi so với trẻ lớn hơn. Các di chứng như rối loạn cơ xương, suy giảm khả năng học tập và suy thận có thể xuất hiện nhiều năm hoặc thậm chí vài chục năm sau khi bị mắc bệnh.

Bệnh do não mô cầu có thể để lại nhiều di chứng vĩnh viễn như liệt, đoạn chi.

Bên cạnh di chứng nặng, bệnh do não mô cầu còn gây tốn kém chi phí điều trị và hồi phục sau bệnh lên đến hàng tỷ đồng. Bệnh còn mang lại gánh nặng tinh thần, tâm lý, cho​ gia đình, người chăm sóc như rối loạn căng thẳng sau sang chấn và rối loạn tâm thần.

Đặc biệt, chuyên gia khuyến cáo việc chủ động phòng bệnh cho trẻ nhỏ cũng như thành viên trong gia đình là cách đẩy lùi bệnh do não mô cầu. Các nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu phổ biến là A, B, C, W, Y đã có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam gồm vaccine phòng nhóm A, C, Y, W-135, nhóm B và nhóm B, C. Cần phòng ngừa đầy đủ cả 5 nhóm vi khuẩn não mô cầu A, B, C, Y, W-135.

Theo nghiên cứu tại Mỹ về tỷ lệ tử vong theo nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu được báo cáo trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, nhóm W có tỷ lệ tử vong cao nhất, chiếm 21,5%, tiếp theo là nhóm C, Y và B với lần lượt 14,6%, 9,8% và 9,6%. Từ khi đưa vào sử dụng, vaccine cộng hợp tứ giá A, C, Y, W-135 giúp giảm đến 90% số ca mắc bệnh ở nhóm thanh thiếu niên do các nhóm huyết thanh chính C, Y, W.

Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cần chủng ngừa đầy đủ 5 nhóm vi khuẩn não mô cầu.Ảnh: Mộc Thảo.

Bên cạnh đó, gia đình áp dụng biện pháp phòng bệnh khác như không tiếp xúc với người có biểu hiện viêm đường hô hấp. Phụ huynh cho trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách với xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che chắn miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi…