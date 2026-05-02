Những đơn vị sự nghiệp công lập nào thuộc diện sắp xếp?

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập được yêu cầu triển khai đồng loạt từ Trung ương đến địa phương với các định hướng cụ thể theo từng lĩnh vực.

Tại Nghị quyết 105 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 210 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh.

Nghị quyết của Chính phủ cũng đưa ra định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ định hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo Chính phủ, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả sẽ được rà soát để sáp nhập hoặc giải thể.

Với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng và 3 trường dạy nghề phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên). Các trường trung cấp nghề được duy trì nếu tự bảo đảm chi thường xuyên, những trường còn lại sẽ được sắp xếp, hợp nhất hoặc sáp nhập với trường cao đẳng.

Với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Chính phủ định hướng chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Chính phủ yêu cầu bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đồng thời, ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được định hướng sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã, và hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ định hướng cơ bản giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viên đa khoa có khoa lão khoa.

Với hệ thống y tế tuyến dưới, các trung tâm y tế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố được tổ chức lại thành trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. Việc sắp xếp nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định, nâng cao năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động, các địa phương có thể duy trì toàn bộ trung tâm y tế khu vực hoặc thực hiện sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả. Một số chức năng như phòng bệnh, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe được chuyển về trạm y tế cấp xã, phường.

Các bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây được định hướng chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản cho người dân trong phạm vi liên xã, phường, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trạm y tế cấp xã tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các dịch vụ xã hội trên địa bàn.

Với đơn vị sự nghiệp y tế dự phòng, Chính phủ yêu cầu thực hiện việc kiện toàn, nâng cao năng lực của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cấp tỉnh, bảo đảm đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh trên địa bàn.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chính phủ chỉ đạo sắp xếp các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình cấp tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao sắp xếp theo hướng tối đa không quá 7 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tương ứng với 7 lĩnh vực.

Gồm: bảo tàng; thư viện; biểu diễn nghệ thuật; văn hóa, thể thao; xúc tiến du lịch; quản lý di tích; trường phổ thông năng khiếu; trường trung cấp văn hóa, nghệ thuật, du lịch (nếu có). Trong đó giao 1 đơn vị phục vụ quản lý nhà nước (nếu có) và không tính các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Chính phủ định hướng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sắp xếp theo hướng tối đa không quá 7 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tương ứng với 7 lĩnh vực.

Gồm: đăng ký đất đai; phát triễn quỹ đất; khuyến nộng; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ môi trường; quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên; quản lý đê điều. Trong đó giao 1 đơn vị phục vụ quản lý Nhà nước (nếu có) và không tính các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sau khi sắp xếp được giao quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm các dự án trên địa bàn liên xã, phường) do UBND cấp tỉnh là cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các dự án khác theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng thực hiện tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trường hợp không thực hiện được phải tổ chức lại.