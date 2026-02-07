Những điểm du xuân lý tưởng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài thúc đẩy nhu cầu du xuân, nhiều gia đình ưu tiên các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển và chủ động đặt vé sớm để tối ưu hành trình đầu năm.

Tết Bính Ngọ 2026 được công bố là kỳ nghỉ kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân và sum họp gia đình. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ bảy, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào chủ nhật, ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đợt nghỉ dài này giúp nhiều gia đình có thêm thời gian lên kế hoạch cho những chuyến du xuân đầu năm. Với xu hướng đi lại tăng cao trong dịp Tết, việc chủ động đặt vé xe khách sớm được xem là giải pháp hữu ích để tránh tình trạng quá tải và khan hiếm vé trên các tuyến đường cao điểm.

Theo đó, điểm đến được xem là lựa chọn lý tưởng cho hành trình du xuân Tết Bính Ngọ 2026 đáp ứng được tiêu chí phù hợp với nhiều nhóm du khách và thuận tiện di chuyển bằng đường bộ.

Đà Lạt - du xuân trong không khí se lạnh và sắc hoa đầu năm

Nhắc đến du xuân dịp Tết, Đà Lạt luôn là cái tên được nhiều người ưu tiên nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng và nhịp sống chậm rãi.

Đà Lạt là điểm đến lý tưởng với thời tiết mát mẻ.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như hồ Xuân Hương, chùa Linh Phước hay làng hoa Vạn Thành, nhiều gia đình tìm đến Đà Lạt dịp Tết đơn giản để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí xuân se lạnh rất riêng.

Đặc biệt, mùa hoa mai anh đào năm nay nở rộ sớm, nhuộm hồng nhiều tuyến đường, càng khiến thành phố cao nguyên trở thành điểm hẹn du xuân được yêu thích. Việc chủ động tra cứu lịch trình, so sánh giá vé qua các nền tảng trực tuyến như redBus giúp hành khách dễ dàng sắp xếp chuyến đi, nhất là trong bối cảnh lượng du khách đổ về Đà Lạt luôn ở mức cao.

Nha Trang - thành phố biển được yêu thích cho kỳ nghỉ đầu năm

Với lợi thế thời tiết nắng ấm, Nha Trang là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tránh cái lạnh đầu năm và tận hưởng không gian biển trong lành. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố biển dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, tham quan và du xuân tâm linh.

Nha Trang hấp dẫn du khách với vẻ đẹp phóng khoáng của thành phố biển.

Các tuyến xe khách đường dài đi Nha Trang hoạt động nhộn nhịp trong dịp Tết, với sự tham gia của nhiều nhà xe lớn. Trong đó, Futa Bus là một trong những đơn vị tăng cường chuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân và du khách.

Huế - du xuân trầm lắng, đậm nét văn hóa cố đô

Những ngày Tết, cố đô khoác lên vẻ đẹp yên bình, rất phù hợp với các gia đình hoặc du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Huế phù hợp với những du khách yêu thích văn hóa.

Tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ hay dạo bước bên sông Hương là những hoạt động được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đầu năm. Xe khách liên tỉnh vẫn là phương tiện phổ biến khi di chuyển đến Huế.

Sa Pa - du xuân vùng cao, trải nghiệm mùa xuân Tây Bắc

Sa Pa luôn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc núi rừng hùng vĩ và không khí xuân vùng cao đặc trưng, cùng những trải nghiệm lễ hội dân tộc, chợ phiên và không gian thiên nhiên khác biệt.

Sa Pa níu chân du khách với vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ.

Nhiều du khách lựa chọn đặt vé xe khách trước thông qua redBus để đảm bảo chỗ ngồi, đồng thời dễ dàng so sánh các tuyến xe phù hợp với lịch trình cá nhân.

Vũng Tàu - du xuân ngắn ngày

Với khoảng cách gần trung tâm TP.HCM, biển Vũng Tàu là điểm đến quen thuộc cho những chuyến du xuân ngắn ngày. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển với du xuân tâm linh tại tượng Chúa Kitô, Niết Bàn Tịnh Xá hay chùa Thích Ca Phật Đài.

Vũng Tàu phù hợp với du khách yêu thích những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Theo ghi nhận từ thị trường vận tải, cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 có thể xảy ra tình trạng khan hiếm vé trên nhiều tuyến đường. Do đó, xu hướng đặt vé xe khách online không chỉ giúp hành khách chủ động kế hoạch mà còn mang lại nhiều lợi ích về chi phí.

Nền tảng redBus triển khai chương trình ưu đãi dịp Tết với mã TETDIXA, áp dụng trên tất cả các tuyến đường. Theo đó, khách hàng mới có thể được giảm giá 15%, trong khi khách hàng hiện có nhận mức giảm 5%.

Đặc biệt, chương trình còn kèm ưu đãi hoàn tiền 15% cho cả khách hàng mới và hiện có, áp dụng cho lượt về, với tổng mức ưu đãi có thể lên đến 30%. Những chính sách này phần nào giúp hành khách tiết kiệm chi phí và yên tâm hơn khi lên kế hoạch du xuân đầu năm.