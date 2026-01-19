Lý do khiến các gia đình trẻ lựa chọn du lịch Tết

Vài năm trở lại đây, du lịch Tết đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình trẻ tại các đô thị lớn, mở ra một cách đón năm mới khác biệt và linh hoạt hơn.

Thay vì tất bật di chuyển, lo toan lễ nghi, họ tìm đến những chuyến đi như một cách đón năm mới nhẹ nhàng hơn, dành thời gian trọn vẹn cho nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết gia đình.

Từ áp lực Tết truyền thống đến xu hướng du lịch Tết

Với không ít gia đình trẻ, đặc biệt là các cặp vợ chồng có con nhỏ, Tết không còn là quãng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa khi phải di chuyển nhiều nơi, lo toan lễ lạt và tiếp khách. Trong bối cảnh đó, xu hướng du lịch Tết nổi lên như một giải pháp giúp các gia đình cân bằng giữa nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết.

Nhiều gia đình trẻ lựa chọn du lịch dịp Tết để tận hưởng kỳ nghỉ dài và giảm áp lực lễ nghi truyền thống.

Chị Nguyễn Thảo (34 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây Tết là chuỗi ngày dọn dẹp, tiếp khách, gần như không có thời gian cho gia đình nhỏ. Hai năm nay, chúng tôi chọn đi du lịch để cả nhà thật sự được nghỉ và ở bên nhau”.

Anh Phạm Đức Long (37 tuổi, Hà Nội) cũng cho rằng việc du lịch dịp Tết giúp giảm đáng kể áp lực tâm lý. “Mình không phải lo đúng - sai trong chuyện lễ nghi, mà tập trung vào trải nghiệm của cả gia đình. Việc đi du lịch dịp Tết giúp mình vừa giữ được không khí vui vẻ của năm mới nhưng nhẹ nhàng và thú vị hơn”, anh chia sẻ.

Du lịch Tết nước ngoài ngày càng phổ biến

Theo ghi nhận từ thị trường, khách Việt đi du lịch Tết đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm gia đình trẻ có thu nhập ổn định. Trong đó, du lịch Tết nước ngoài được ưu tiên nhờ tính chủ động, dịch vụ trọn gói và lịch trình được thiết kế phù hợp cho gia đình.

Anh Lê Hoàng Minh (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết lý do chọn tour nước ngoài:“Đi trong nước dịp Tết thường rất đông nên chúng tôi chọn đi nước ngoài. Các chuyến du lịch nước ngoài thường có lịch trình rõ ràng, không phải lo đặt dịch vụ lẻ, lại có cảm giác bắt đầu năm mới ở một không gian khác”.

Các điểm đến thuộc du lịch Tết châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục được ưa chuộng nhờ khoảng cách gần, thời gian bay ngắn và sự tương đồng về văn hóa. Trong mùa Tết, tour Tết Nhật Bản thu hút du khách bởi không khí yên bình, trải nghiệm đón năm mới tại đền chùa và cảnh sắc mùa đông đặc trưng.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là những điểm đến được gia đình Việt ưu tiên trong mùa du lịch Tết.

Chị Trần Mỹ Linh (TP.HCM), từng đón Tết tại Kyoto, chia sẻ: “Không khí đầu năm ở Nhật rất tĩnh, phù hợp với gia đình có người lớn tuổi, gợi cảm giác Tết trôi qua chậm rãi, không bị cuốn theo nhịp vội vàng”.

Trong khi đó, tour Tết Hàn Quốc hấp dẫn các gia đình trẻ nhờ sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Anh Vũ Thanh Tùng (Hà Nội) cho biết: “Con tôi rất hào hứng khi được trải nghiệm Tết Seollal, mặc hanbok và tham gia các hoạt động văn hóa. Đây là trải nghiệm mà ở Việt Nam khó có được”.

Với mức chi phí hợp lý, tour Tết Đài Loan được nhiều gia đình lựa chọn cho lần đầu du lịch Tết nước ngoài. Chị Lê Thu Hằng (Đà Nẵng) nhận xét: “Đài Loan khá gần, ẩm thực dễ ăn, lịch trình nhẹ nhàng nên cả gia đình đều thoải mái”.

Nhận định từ doanh nghiệp lữ hành

Nhận định về xu hướng này, đại diện TransViet, doanh nghiệp lữ hành chuyên thị trường outbound, cho biết nhu cầu du lịch Tết của các gia đình trẻ đang tăng rõ rệt trong vài năm gần đây. “Nếu trước đây khách đi du lịch Tết chủ yếu là nhóm bạn trẻ hoặc người độc thân, thì hiện nay nhóm gia đình chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Họ ưu tiên các tour có lịch trình vừa phải, dịch vụ trọn gói và trải nghiệm văn hóa bản địa”, đại diện TransViet chia sẻ.

Theo đơn vị này, các sản phẩm tour Tết Nhật Bản, tour Tết Hàn Quốc và tour Tết Đài Loan được thiết kế theo hướng cân bằng giữa tham quan và nghỉ ngơi, nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Du lịch Tết nước ngoài đang trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình trẻ tại các đô thị lớn.

Việc lựa chọn du lịch trong dịp Tết không làm mất đi giá trị truyền thống, mà phản ánh sự linh hoạt trong cách tận hưởng cuộc sống của thế hệ trẻ. Với họ, du lịch Tết không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cách bắt đầu năm mới bằng những trải nghiệm chung, nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.