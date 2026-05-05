Những đề xuất mới về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình ở các địa phương.

Bộ Tư pháp công bố Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an.

Theo dự thảo tờ trình, để cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Luật Thi hành án hình sự 2025 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi hành án tử hình.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc.

Bộ Công an chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Ảnh: Minh họa.

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tế tại 11 nhà thi hành án tử hình ở các địa phương.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương 24 điều. Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số quy định giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Về quy trình thực hiện tiêm thuốc, theo quy định hiện hành, trong trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ 3 sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết thì Đội trưởng Đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án. Để giải quyết khó khăn vướng mắc, Dự thảo Nghị định quy định Hội đồng thi hành án quyết định đối với trường hợp trên.

Trong thực tiễn triển khai tổ chức thi hành án bằng tiêm thuốc độc từ tháng 8/2013 đến nay, chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng thứ 2 đối với 1 người bị thi hành án.

Về chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình, chưa có nội dung giao tử thi, tro cốt nên khi áp dụng thực hiện gặp khó khăn.

Trong thực tiễn hiện nay, cán bộ được phân công mai táng phải bảo đảm trực tiếp tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình khi không cho nhận hoặc cho gia đình nhận về mai táng nhưng không nhận. Ngoài ra, còn phải bảo đảm tại nơi bảo quản thi thể người đã bị thi hành án tử hình, nơi hỏa táng, nơi đưa tử thi, tro cốt về mai táng.

Do đó, Dự thảo Nghị định bổ sung nội dung giao tử thi, tro cốt, việc bổ sung nội dung này không tăng về đối tượng được hưởng chính sách mà chỉ quy định thêm nhiệm vụ cho cán bộ mai táng để thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định bổ sung nội dung Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan để thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, quy định điều khoản chuyển tiếp đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Chánh án Tòa án sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án, quyết định thành lập Hội đồng thi hành án đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được thi hành án.

Đồng thời, quy định dẫn chiếu văn bản quy định pháp luật khi sửa đổi, thay thế, ban hành mới để áp dụng thực hiện thống nhất, phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định quy định nội dung liên quan đến thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ chính sách đối với cán bộ tham gia thi hành án tử hình về cơ bản kế thừa các quy định đã có.