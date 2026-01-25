Những cuốn sách đạt Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia qua các năm

Cùng năm 2024, Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm cũng được trao Giải A. Đây là một công trình đồ sộ gồm 5 tập với 3.000 trang, tập hợp sáng tác của hơn 360 tác giả, nhà lý luận phê bình, dịch giả tiêu biểu trong đội ngũ người cầm bút mặc áo lính qua nhiều thế hệ nước ta. Qua bộ sách, độc giả có thể thấy được diện mạo, sức vóc của các nhà văn quân đội và từng qua quân đội. Ảnh: Việt Hà.