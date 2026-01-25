Những cuốn sách đạt Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia qua các năm

|
Năm 2024, Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia trao cho 3 bộ sách, trong đó có Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020). Công trình đã được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ấp ủ qua hơn 20 năm. "Tác phẩm này ví như một tập cẩm nang. Muốn tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến Thành phố, chỉ việc mở sách ra là được thỏa mãn ngay”, tác giả bộc bạch. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.
|
Cùng năm 2024, Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm cũng được trao Giải A. Đây là một công trình đồ sộ gồm 5 tập với 3.000 trang, tập hợp sáng tác của hơn 360 tác giả, nhà lý luận phê bình, dịch giả tiêu biểu trong đội ngũ người cầm bút mặc áo lính qua nhiều thế hệ nước ta. Qua bộ sách, độc giả có thể thấy được diện mạo, sức vóc của các nhà văn quân đội và từng qua quân đội. Ảnh: Việt Hà.
|
Năm 2022, Hoàng Việt nhất thống dư địa chí là cuốn sách duy nhất được Giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần V. Cuốn sách được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn. Theo dịch giả Phan Đăng, sự ra đời của Hoàng Việt nhất thống dư địa chí có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng triều đại của nhà Nguyễn. Ảnh: Thành Đông.
|
Giải thưởng Sách Quốc gia lần IV năm 2021, có 2 tác phẩm đạt Giải A, trong đó có cuốn Súng, vi trùng và thép. Công trình của giáo sư Jared Diamond là cuốn sách khoa học phổ thông nổi tiếng, sách bán chạy toàn cầu, được dịch ra 33 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Pulitzer. Bản tiếng Việt cuốn sách do dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng chuyển ngữ. Ảnh: Việt Linh.
|
Cùng năm 2021, cuốn sách tranh Chang hoang dã - Gấu cũng đạt Giải A. Tác phẩm mang màu sắc tự truyện, xuất phát từ những điều mà tác giả Trang Nguyễn đã trải qua trong quá trình làm công tác bảo tồn của mình. Để thực hiện dự án sách, họa sĩ Jeet Zdung đã phải đi "thực địa" trong rừng suốt hai tháng để cho ra đời các bức vẽ. Ảnh: Báo Khoa học & Phát triển.
|
Năm 2020, tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần III, cuốn Lịch sử (Historiai), tác giả: Herodotus, do PGS.TS Lê Đình Chi chuyển ngữ, đạt Giải A. Nhiều học giả xem cuốn sách là tác phẩm đầu tiên của sử học Hy Lạp cổ đại. "Những câu chuyện được Herodotus thuật lại trong Historiai vẫn và sẽ còn có giá trị, hấp dẫn với độc giả hiện tại cũng như tương lai", PGS.TS Lê Đình Chi nhận định về cuốn sách. Ảnh: Ngọc Hiền.
|
Cũng tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần III năm 2020, cuốn Đoàn binh Tây Tiến (Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt) đạt Giải A. Tập sách là hồi ký của Quang Dũng - tác giả bài thơ Tây Tiến. Cuốn sách cho độc giả biết thêm nhiều điều cụ thể về hoạt động của binh đoàn, cũng như về các chiến sĩ Việt - Lào. Ảnh: NXB Kim Đồng.
|
Từ năm 1996 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) lên đề án soạn thảo những bộ sách Động vật chí và Thực vật chí Việt Nam để làm tư liệu cho công việc nghiên cứu và bảo tồn sinh học ở Việt Nam. Bộ sách tập hợp và giới thiệu các loài sinh vật đang tồn tại ở Việt Nam, được trình bày theo hệ thống phân loại họ, giống, loài, phân loài. Bộ sách Động vật chí Việt Nam (từ tập 26 đến tập 31) và Thực vật chí Việt Nam (từ tập 12 đến tập 21) được trao giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ II.
|
Được xuất bản nhân kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - TP.HCM, Vùng đất Nam Bộ là bộ sách chuyên khảo đã góp phần phục dựng một bức tranh toàn cảnh ở nhiều lĩnh vực của vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến nay trên hầu khắp các lĩnh vực. Bộ sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần II. Ảnh: Đinh Huyền.
|
Ở mùa giải lần thứ nhất, Giải thưởng Sách Quốc gia chia làm hai hạng mục: Sách Hay và Sách Đẹp. Ba cuốn sách Giải A Sách Hay được trao cho cuốn Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức, tác giả Đặng Hồng Diễm chủ biên; NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản; Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954) gồm 2 tập, tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản; Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam, tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới xuất bản. Ảnh: Viết Tuân.
|
Ba tác phẩm đạt giải A Sách đẹp Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất là: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội của NXB Khoa học Xã hội; Di sản Sài Gòn - TP.HCM của NXB Tổng hợp TPHCM; Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên của NXB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.Ảnh: Viết Tuân.
Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII năm nay thu hút 397 tên sách và bộ sách, gồm 512 cuốn. Thành viên Hội đồng Chung khảo là các chuyên gia, học giả đầu ngành, đã làm việc công tâm, kỹ lưỡng, lựa chọn 51 đầu sách có nội dung giá trị, lan tỏa rộng trong cộng đồng để đề cử vinh danh.
