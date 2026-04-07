Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều công trình lý luận chính trị quan trọng, đặc biệt là các tác phẩm về xây dựng Đảng và lực lượng Công an nhân dân.

Hệ thống tác phẩm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự đúc kết từ thực tiễn công tác lãnh đạo và nghiên cứu khoa học. Các cuốn sách không chỉ cung cấp cơ sở lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang mà còn hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện tư cách người công an cách mạng.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng

Cuốn sách được Bộ Công an phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức giới thiệu và phát hành tại Hà Nội vào tháng 2/2025. Tác phẩm là tập hợp của 80 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn tiêu biểu, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 500 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong suốt thời gian giữ các cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an.

Đi kèm nội dung văn bản là 71 bức ảnh tư liệu phản ánh các chuyến thăm, làm việc của đồng chí Tô Lâm tại công an các đơn vị, địa phương và địa bàn cơ sở.

Về cấu trúc, tác phẩm được chia thành 5 phần. Phần đầu tập trung vào sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân (CAND), trong khi các phần tiếp theo đi sâu vào sự đóng góp của lực lượng trong lịch sử giải phóng dân tộc, vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân và phương hướng xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại. Tác phẩm nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt về việc lấy dân làm gốc và sự tuyệt đối trung thành của người chiến sĩ công an đối với sự nghiệp cách mạng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tác phẩm được ra mắt vào tháng 2/2024 nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng. Cuốn sách do GS.TS Tô Lâm chủ biên, được thực hiện nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND. Đây là công trình đầu tiên tổ chức nghiên cứu một cách bài bản và căn cơ nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nội dung sách đề cập một cách toàn diện từ việc phân tích các khái niệm cơ bản đến đánh giá thực trạng kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an. Tác giả cũng đưa ra các dự báo về yếu tố tác động, đồng thời chỉ rõ quan điểm, mục tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể để đổi mới phương thức lãnh đạo.

Xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác phẩm xuất bản vào tháng 11/2023 đi sâu vào một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng lực lượng CAND là văn hóa ứng xử, dựa trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách xác định văn hóa ứng xử không chỉ phản ánh trình độ phát triển nhân cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ mà còn là cơ sở để củng cố mối quan hệ giữa công an với nhân dân, từ đó nâng cao vị thế và sự tín nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng.

Về bố cục, sách gồm 3 phần tập trung phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về ứng xử và đánh giá thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng thời gian qua. Tác giả thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. Từ các bài học kinh nghiệm thực tiễn, sách đề xuất các phương hướng và giải pháp cụ thể để tiếp tục rèn luyện văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và hiện đại trong giai đoạn mới.

125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành nhằm hệ thống hóa những chỉ dẫn quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng CAND. Nội dung sách tập trung giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ cụ thể của CAND trong từng giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, tác phẩm còn làm rõ tư tưởng của Bác về đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và các phương pháp công tác công an đặc thù. Đặc biệt, sách nhấn mạnh quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND và các yêu cầu trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Với 52 trang nội dung, cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quát nhưng sâu sắc về tư duy quân sự và an ninh của Hồ Chủ tịch, làm kim chỉ nam cho các hoạt động của lực lượng công an hiện nay.

Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị trong Công an nhân dân trước tình hình mới

Xuất bản vào tháng 6/2021, đây là công trình chuyên khảo gồm 3 chương, tập trung vào nhiệm vụ giáo dục các chiến sĩ trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và trong nước. Cuốn sách đánh giá một cách khách quan thực trạng công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong lực lượng CAND, nêu bật những kết quả đã đạt được cũng như các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

Trong phần tiếp theo, tác phẩm đưa ra dự báo về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề ra hệ thống các phương hướng và giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách được xuất bản năm 2020 hệ thống hóa 130 câu nói tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng. Tác phẩm được biên soạn thành hai phần, trình bày một cách toàn diện tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, mục đích và phương châm của việc xây dựng Đảng, cũng như xác định các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững lý luận về xây dựng Đảng một cách hệ thống.

Nội dung sách đi sâu vào các mặt cốt yếu của công tác xây dựng Đảng bao gồm chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua việc trích dẫn các câu nói của Bác, tác giả làm rõ các tiêu chuẩn về tư cách đảng viên và các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Cuốn sách là tài liệu cần thiết phục vụ cuộc đấu tranh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo đúng di nguyện của Người.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới

Cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích các quy định cơ bản về việc nêu gương và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ này. Tác phẩm khẳng định việc nêu gương là một phương thức lãnh đạo hiệu quả, giúp nâng cao uy tín của Đảng và sự tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.

Trong phần giải pháp, sách đề xuất các cách thức để tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương, coi đây là nội dung quan trọng để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi chiến sĩ. Việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương được xác định là yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Ra mắt vào tháng 3/2019, tác phẩm đi sâu vào vấn đề tham nhũng, được tác giả định nghĩa là một hiện tượng xã hội tồn tại ở mọi quốc gia và là "giặc nội xâm" gây nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ. Sách phân tích thực trạng tham nhũng, chỉ ra tính chất nghiêm trọng, phổ biến của các vụ án "tham nhũng lớn" và tình trạng "tham nhũng nhỏ" gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tác phẩm cũng làm rõ tác động tiêu cực của tham nhũng đến lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Nội dung sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tác giả phân tích những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong việc điều tra các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này.

Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm "Tư cách người công an cách mệnh" của Hồ Chí Minh

Sách tập trung phân tích sâu sắc tác phẩm kinh điển Tư cách người công an cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều khía cạnh từ hoàn cảnh ra đời đến chủ đề tư tưởng và kết cấu. Với 3 phần, tác phẩm làm rõ ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đó là chuẩn mực đạo đức và phương châm hành động xuyên suốt của lực lượng. Qua đó, tác phẩm khẳng định sức sống bền vững của những lời dạy này đối với quá trình trưởng thành của lực lượng công an Việt Nam.

Bên cạnh việc phân tích lý luận, sách còn rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn hiện nay. Đây được coi là tài liệu tham khảo quan trọng giúp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm hướng tới việc giúp mỗi chiến sĩ tự soi, tự sửa để hoàn thiện tư cách đạo đức cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Xuất bản năm 2017, tác phẩm đi sâu nghiên cứu vai trò của quần chúng nhân dân dưới góc độ tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định nhân dân là cội nguồn sức mạnh của lực lượng công an. Cuốn sách làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng của Bác đối với vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Nội dung tác phẩm nhấn mạnh việc dựa vào dân là phương châm chiến lược để giữ vững bình yên đất nước.

Cuốn sách khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc và là kim chỉ nam cho Đảng đề ra các đường lối phát huy sức mạnh nhân dân. Tác phẩm cũng làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng công an và nhân dân, từ đó định hướng phương pháp vận động quần chúng trong tình hình mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Gồm 4 chương với 348 trang, cuốn sách này tập trung vào các vấn đề cốt yếu của công tác nhân sự trong lực lượng CAND. Tác giả hệ thống hóa những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ nói chung và đặc thù công tác cán bộ công an nói riêng. Sách cũng phân tích những tác động của tình hình quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ công an.

Tác phẩm thực hiện đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hiện nay, chỉ ra những kết quả tích cực cũng như các hạn chế cần khắc phục. Từ đó, tác giả rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn và xác định các mục tiêu, yêu cầu tổng quát cho công tác cán bộ. Cuốn sách đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CAND theo các tiêu chuẩn tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn

Ấn phẩm nêu bật sự cần thiết của việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Sách được chia làm hai phần chính: Phần I luận giải về sự cần thiết phải học tập tư tưởng của Bác; Phần II tập trung vào sự vận dụng các tư tưởng đó trong công tác bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng CAND qua lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác phẩm khẳng định vai trò chức năng của công an là dựa vào dân để giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân

Cuốn sách xuất bản năm 2015, tập trung trình bày các nội dung cốt lõi nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an, bao gồm cơ sở hình thành và quá trình phát triển của những tư tưởng đó. Với 216 trang, tác phẩm đi sâu vào các vấn đề về vị trí, vai trò, chức năng và các nguyên tắc công tác công an. Sách cũng đề cập đến tư tưởng của Người về công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật trong lực lượng.

Mục tiêu trực tiếp của cuốn sách là hướng tới việc xây dựng khung tài liệu học tập, nghiên cứu chuẩn cho học viên trong toàn bộ hệ thống các trường CAND. Thông qua việc phân tích và trình bày có hệ thống, tác phẩm góp phần tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.