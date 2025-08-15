Những cuộc đời đổi thay nhờ công nghệ

Không còn là một thế giới “ảo”, đằng sau sự phát triển của công nghệ ngời sáng những gương mặt người và nhiều cuộc đời bước sang trang mới nhờ ứng dụng công nghệ.

Công nghệ đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó có thể là câu chuyện một người cha học cách gửi lời yêu thương bằng tin nhắn, một cô gái trẻ với guồng quay công việc mỗi ngày, hay một tiểu thương chợ truyền thống bán hàng qua vài bức ảnh chụp vội.

Những câu chuyện đời thường ấy không chỉ là lát cắt nhỏ, mà là dòng chảy mạnh mẽ của một xã hội đang không ngừng chuyển mình theo hướng số hóa.

Trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô TP.HCM, chú Trọng, năm nay đã ngoài 50, vẫn giữ thói quen chờ điện thoại từ con gái đi làm xa. Ngày trước, việc nhắn tin bằng điện thoại thông minh là một thử thách lớn với người bị choáng ngợp bởi sự phát triển của công nghệ như chú Trọng.

“Tới giờ tôi vẫn chưa nhớ được vị trí từng chữ trên bàn phím con ơi…”. Mắt đã dần mờ, tay đã dần run, cách duy nhất để chú có thể liên lạc với đứa con gái là những cuộc điện thoại. “Mà tôi gọi điện nhiều, thì sợ phiền lúc con nó đang họp…”, chú Trọng chia sẻ.

Mở Zalo ra, chú Trọng “khoe” phát kiến mới của mình để đỡ mất thời gian lập cập gõ từng đoạn tin nhắn đầy lỗi chính tả: Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản. Người sành công nghệ có thể dễ dàng sử dụng các công cụ giao tiếp hàng ngày nhưng với người cao tuổi như chú Trọng, tìm được tính năng để giải quyết vấn đề cá nhân như vậy không dễ, khi các ứng dụng công nghệ vốn “ưu ái” nhóm người dùng trẻ. Giờ đây, chỉ cần bấm nút ghi trên ứng dụng, những lời quan tâm của chú sẽ được viết thành từng dòng tin nhắn gửi đến người con gái.

Không còn khoảng cách vì trở ngại công nghệ, những cuộc trò chuyện giữa hai cha con chú trở nên liền mạch hơn bao giờ hết. Mỗi tin nhắn của chú Trọng không chỉ là dòng chữ, mà là cả một bầu trời yêu thương, là sợi dây kết nối những thành viên trong gia đình, bất kể khoảng cách địa lý.

Theo thống kê của We Are Social, nhóm người dùng mạng xã hội từ 45 tuổi trở lên ở Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, lên tới 60% mỗi năm. Điều này cho thấy mạng xã hội đang trở thành không gian kết nối và giải trí mới mẻ, phổ biến đối với những người lớn tuổi. Cuộc sống của người cao tuổi ngày nay không còn giới hạn trong những khuôn mẫu truyền thống. Với sự phát triển của công nghệ, thế hệ này đang chủ động tìm kiếm những trải nghiệm mới và duy trì lối sống năng động hơn. Từ việc trò chuyện với con cháu, tham gia các cộng đồng trực tuyến, đến tìm kiếm thông tin sức khỏe, mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người cao tuổi.

Minh Anh (25 tuổi, TP.HCM) là một chuyên viên marketing cho một công ty công nghệ. Lịch làm việc của cô nàng dày đặc: từ những cuộc gọi online, trao đổi tài liệu, các file thiết kế tức thì, cho đến việc cập nhật thông tin dự án, Zalo đã trở thành một phần không thể thiếu trong guồng quay công việc dày đặc của cô.

"Zalo không chỉ là công cụ liên lạc, mà còn là văn phòng thu nhỏ của tôi", Minh Anh chia sẻ. Cô kể về những buổi sáng vội vã, khi chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi nhóm Zalo là cả phòng có thể đồng bộ kế hoạch cho ngày mới. Hay những đêm sát deadline, khi cần phản hồi gấp từ đối tác, một tin nhắn Zalo kèm biểu tượng cảm xúc thân thiện sẽ hiệu quả hơn nhiều so với email khô khan.

Với nhiều người trẻ, “cộng sinh” trên không gian số đã trở thành một phần cuộc sống. Xu hướng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mà còn là yêu cầu của nhiều doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Theo Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và GIZ, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tăng từ 0,7 đến 1,4 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, Zalo đã trở thành cánh tay đắc lực giúp Minh Anh và hàng triệu bạn trẻ văn phòng khác làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế số. Đó không chỉ là sự tiện lợi cá nhân, mà còn là minh chứng cho thấy một ứng dụng "thuần Việt" hoàn toàn có thể đáp ứng và vượt trội so với các nền tảng khác, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Không khí ồn ào, tấp nập và vội vã là những điều thân thuộc ở sạp thịt của cô Trang tại chợ Tam Bình. Mấy chục năm nay, cô Trang đã quen với việc bán buôn theo kiểu truyền thống. Khách quen thì đến tận nơi, khách lạ thì hỏi han qua người quen rồi ghé đến. Nhưng một năm gần đây, bên cạnh tiếng dao thớt quen thuộc, điện thoại của cô Trang lại trở nên bận rộn hơn hẳn, không chỉ là những cuộc gọi thông thường mà là tiếng chuông Zalo báo tin nhắn hay cuộc gọi đến dồn dập.

"Có Zalo tiện lắm em ơi!", cô Trang vừa thoăn thoắt thái thịt vừa kể. "Trước đây, khách quen phải đến tận sạp mình. Giờ nhiều người ở xa, hay bận rộn không ghé chợ được, họ cứ nhắn Zalo. Tôi chụp ảnh gửi qua, tư vấn nay có loại thịt nào ngon, giá cả bao nhiêu. Họ chốt đơn rồi mình gọi xe ôm công nghệ giao hàng là xong”.

Không chỉ vậy, những nhóm Zalo chung của tiểu thương trong chợ cũng giúp cô Trang cập nhật thông tin về nguồn hàng, giá cả và thậm chí là chia sẻ vài câu chuyện dí dỏm trong lúc buôn bán. “Có mấy hôm khách sỉ lấy hàng nhiều mà báo gấp quá, mình từ chối thì sợ mất khách, nên tôi nhắn vào nhóm chung trên Zalo hỏi mọi người xem bạn hàng nào còn đủ số lượng mình cần không rồi chạy qua gom hàng cho đủ để giao”, cô Trang nói.

Với người buôn bán lao động như cô Trang, sự đơn giản là ưu tiên hàng đầu. Không có thời gian học những ứng dụng phức tạp, không quen dùng email hay sổ sách số hóa, cô chọn Zalo vì… "ai cũng biết dùng, không cần ai dạy cũng tự mò được". Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cùng các tính năng cơ bản như nhắn tin, gọi điện, gọi video và gửi ảnh, video một cách trực quan, lại có sẵn trong điện thoại của mọi người - từ chủ vựa đến người mua lẻ, từ bác tài xế đến bạn hàng cả khu chợ.

Nhờ Zalo, cô Trang đã mở rộng thêm tệp khách hàng, từ những người chỉ quanh khu chợ nay có thêm khách hàng từ các quận lân cận. Ứng dụng cũng giúp việc kinh doanh của cô trở nên linh hoạt và hiện đại hơn.

Câu chuyện của cô Trang là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi số không chỉ là chuyện của các tập đoàn lớn hay văn phòng cao ốc, mà đã len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống, giúp những người lao động bình dị nhất như tiểu thương chợ truyền thống cũng có thể tiếp cận công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hòa mình vào dòng chảy của nền kinh tế số.

Trong bối cảnh quốc gia đang hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, Zalo tự hào là một trong những ứng dụng tiên phong, chứng minh rằng một sản phẩm thuần Việt hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng và thậm chí dẫn đầu xu hướng công nghệ trong nước. Sức mạnh của Zalo nằm ở khả năng thấu hiểu sâu sắc văn hóa, thói quen và nhu cầu của người Việt, từ đó phát triển những tính năng thực sự hữu ích, gần gũi.

13 năm sinh nhật Zalo không chỉ là dịp để nhìn lại một hành trình “ứng dụng quốc dân” đã đi vào cuộc sống của gần 78 triệu người Việt đầy ý nghĩa, mà còn là cơ hội để hướng tới một tương lai bền vững, đầy hứa hẹn khi Zalo vững vàng với vai trò cầu nối cho mỗi cá nhân, gia đình, hay doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.