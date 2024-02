Những cư dân Hong Kong lên xe màu xanh lá với chiếc vali rỗng

Người mua hàng xếp hàng tại Sam's Club ở Thâm Quyến. Việc cư dân Hong Kong tới Thâm Quyến mua sắm là sự đảo ngược so với thời kỳ mà người Trung Quốc đại lục đổ xô đến Hong Kong để mua sắm. Ảnh: The New York Times.