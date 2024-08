Những con số biết nói về khối tài sản của gia tộc giàu nhất châu Á

Khối gia sản kếch xù cùng đám cưới phô trương bậc nhất của nhà Ambani khiến cả thế giới trầm trồ song cũng là nguồn cơn của sự bất mãn từ người dân trong nước.

Theo báo cáo của Barclays-Hurun Ấn Độ, gia tộc Ambani đứng đầu danh sách các doanh nghiệp gia đình có giá trị nhất, với mức định giá tương đương 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đông dân nhất thế giới, Indipendent đưa tin.

Reliance Industries - một phần trong đế chế trị giá 25.750 tỷ rupee (hơn 305 tỷ USD ) của gia đình Ambani - đang điều hành các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực lọc dầu và tiếp thị dầu mỏ, dầu khí, bán lẻ, viễn thông và các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số khác.

Tài sản của 3 gia tộc giàu nhất Ấn Độ

Gia tộc Ambani và đám cưới đắt giá nhất thế giới của người con trai út vừa qua đã khiến cả thể giới trầm trồ, nhưng cũng là nguồn cơn cho sự phẫn nộ của người dân trong nước.

Theo đó, lễ cưới xa hoa của Anant, con trai 29 tuổi của Mukesh Ambani, bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc với lễ kỷ niệm hoành tráng giữa tháng 7, với sự tham dự của những ngôi sao hạng A như Rihanna, Katy Perry, Andrea Bocelli và Justin Bieber, chị em Kim và Khloé Kardashian; các tỷ phú như Mark Zuckerberg, Bill Gates; cho đến các cựu lãnh đạo thế giới Tony Blair và Boris Johnson.

Theo các báo cáo, ca sĩ Justin Bieber được trả 10 triệu USD để biểu diễn tại đám cưới chính thức, trong khi Rihanna được trả từ 8- 9 triệu USD và Katy Perry được trả khoảng 4- 5 triệu USD khi biểu diễn tại lễ kỷ niệm trước cưới.

Đám cưới của Anant Ambani được mệnh danh là đám cưới đắt đỏ nhất thế giới, ước tính tổng chi phí lên tới 600 triệu USD . Ảnh: GQ.

Chi phí chính xác cho lễ cưới của gia đình Ambani vẫn chưa được tiết lộ, nhưng giới truyền thông Ấn Độ và các nhà tổ chức đám cưới ước tính rằng riêng hôn lễ chính thức vào tháng 7 nhiều khả năng vượt quá 300 triệu USD . Nếu tính cả hai sự kiện trước đám cưới, The Guardian ước tính tổng số tiền có thể lên tới 600 triệu USD .

Tại Ấn Độ, xếp sau gia tộc Ambani là gia tộc Bajaj với giá trị tài sản được định giá 7.130 tỷ rupee (hơn 84,2 tỷ USD ), và xếp thứ 3 là gia tộc Birla với giá trị định giá là 5.390 tỷ rupee (hơn 63,8 tỷ USD ). Tổng tài sản của 3 gia tộc này bằng với GDP của Singapore, theo báo cáo.

Bảng xếp hạng này dựa trên định giá công ty tính đến ngày 20/3/2024 và phương pháp này loại trừ tất cả khoản đầu tư tư nhân và tài sản thanh khoản, đồng thời điều chỉnh các khoản nắm giữ chéo để tránh tính trùng lặp.

Mukesh Ambani (67 tuổi) là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Reliance Industries và là người giàu nhất châu Á, có giá trị tài sản ròng là 120 tỷ USD , theo Forbes đưa tin vào tháng 7/2024.

Vợ của ông, bà Nita Ambani, là người sáng lập và chủ tịch của Reliance Foundation, nhánh trách nhiệm xã hội của công ty Reliance Industries. Bà được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) bầu làm thành viên cá nhân vào tháng 8.

Vợ chồng ông có 3 người con: Akash Ambani (38 tuổi), chủ tịch của Reliance Jio, một tập đoàn viễn thông khổng lồ; con gái Isha Ambani (38 tuổi), người giám sát mảng bán lẻ; và Anant Ambani, người đang phụ trách mảng kinh doanh năng lượng.

Khối bất động sản hàng tỷ USD

Dinh thực của gia đình Ambani ở Mumbai, được đặt tên là Antilia theo tên một hòn đảo ma ở Đại Tây Dương, là nơi ở đắt thứ hai thế giới sau Cung điện Buckingham.

Tọa lạc tại Đường Altamount sang trọng ở Nam Mumbai, thường được gọi là Billionaire's Row, tòa phức hợp 27 tầng này được định giá 2 tỷ USD . Tòa nhà có 3 bãi đáp trực thăng, một ga-ra chứa 168 ôtô, nhiều hồ bơi, 4 tầng vườn tiết kiệm năng lượng, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi và một phòng gym.

Dinh thự của nhà Ambani ở Munbai được định giá 2 tỷ USD . Ảnh: Wikimedia Commons.

Gia đình Ambani còn sở hữu một dinh thự 100 năm tuổi từ tổ tiên ở Chorwad, thuộc quận Junagadh của tiểu bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ - nơi người sáng lập Reliance Dhirubhai Ambani lớn lên. Trải rộng trên diện tích hơn 4.800 m2, ngôi nhà đã được phục hồi và cải tạo nhiều lần trong những năm qua, và một số phần được mở cửa cho du khách.

Tại Dubai, Mukesh Ambani sở hữu một biệt thự bãi biển trên đảo Palm Jumeirah, được ông mua vào tháng 8/2022 với mức giá ước tính 80 triệu USD . Biệt thự, với 10 phòng ngủ và bãi biển riêng dài 70 m, đã được tặng cho Anant cùng vợ mới cưới.

Năm 2021, người đàn ông giàu nhất châu Á đã khiến cộng đồng địa phương tức giận khi mua Stoke Park ở Buckinghamshire (Anh) - khi đó là một câu lạc bộ golf và đồng quê nổi tiếng và có lịch sử lâu đời - rồi đóng cửa để cải tạo.

Khu điền trang mang tính biểu tượng này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách như James Bond, Goldfinger, Tomorrow Never Dies, Bride and Prejudice, hay loạt phim The Crown của Netflix.

Stoke Park, nơi từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth I, đã được mua với giá được cho là 57 triệu bảng Anh ( 72 triệu USD ). Sau khi hội đồng địa phương nêu lên mối lo ngại rằng các cải tạo đề xuất là trái phép và rằng gia tộc Ambani không tôn trọng các điều khoản thuê đất, trong đó nêu rõ rằng nơi này phải là một bất động sản thương mại, ban quản lý cho biết khu điền trang sẽ mở cửa trở lại và được chuyển đổi thành một khách sạn với câu lạc bộ mới và sân golf được cải tạo.

Năm 2022, Mukesh Ambani mua cổ phần kiểm soát là 73,4% tại Mandarin Oriental ở thành phố New York với giá 98,2 triệu USD . Khách sạn 248 phòng, với trung tâm thể dục hiện đại và hồ bơi dài nhìn ra sông Hudson, là lựa chọn hàng đầu của giới Hollywood và các tỷ phú quỹ đầu cơ.

Reliance Industries cũng đã mua Mumbai Indians, một đội cricket nhượng quyền thương mại thi đấu tại Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL), vào năm 2008 với giá 112 triệu USD . Năm 2017, đội đã trở thành đội nhượng quyền thương mại IPL đầu tiên vượt qua mốc 100 triệu USD về giá trị thương hiệu và theo Forbes, đội được định giá 1,3 tỷ USD .