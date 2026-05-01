Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2026

Nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực trong tháng 5, nổi bật là quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, xử phạt hành chính và lộ trình kiểm định khí thải.

Người lao động có thêm "lương hưu bổ sung"

Từ ngày 10/5, Nghị định 85/2026 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt đầu có hiệu lực thi hành, nhằm hình thành kênh tích lũy dài hạn bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.

Theo đó, người lao động có thể tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, thông qua thỏa thuận với người sử dụng lao động hoặc trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây không phải là chế độ bắt buộc, cũng không thay thế lương hưu từ bảo hiểm xã hội, mà đóng vai trò bổ sung thu nhập khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Mỗi người tham gia sẽ có một hoặc nhiều tài khoản hưu trí cá nhân, nơi ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, kết quả đầu tư và các chi phí liên quan. Khoản tiền tích lũy này được quản lý riêng biệt và chi trả cho người lao động khi đủ điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, nguồn đóng góp không chỉ đến từ người lao động mà còn có thể từ phía người sử dụng lao động, tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên. Điều này mở ra khả năng doanh nghiệp sử dụng chính sách hưu trí bổ sung như một công cụ phúc lợi, nhằm giữ chân và thu hút nhân sự.

Ngoài ra, người tham gia còn được hưởng các ưu đãi về thuế đối với phần đóng góp theo quy định pháp luật, qua đó khuyến khích tích lũy dài hạn cho giai đoạn sau khi nghỉ việc.

Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 25/5, Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực có hiệu lực, trong đó có điểm mới đáng chú ý là tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Như vậy, chủ nhà có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng nếu áp dụng giá điện sinh hoạt nhưng thu vượt mức quy định.

Ngoài ra, Nghị định quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị hoặc có hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; phạt 5-8 triệu đồng đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện.

Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 15/5, Nghị định 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó Điều 26 quy định mức phạt với hành vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chính phủ quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình (trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm).

Biện pháp khắc phục hậu quả được Chính phủ đưa ra là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi nêu trên.

Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động bán và cung cấp thuốc lá. Theo đó, các điểm bán không treo biển thông báo "không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi" sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Mức phạt 3-5 triệu đồng được áp dụng với nhiều hành vi như: Trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu thuốc lá tại điểm bán lẻ; bán hoặc cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh thuốc lá không có nhãn hoặc không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

Với các vi phạm nghiêm trọng, cơ sở kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 1-3 tháng. Đồng thời, các sản phẩm thuốc lá vi phạm sẽ bị buộc thu hồi, loại bỏ yếu tố sai phạm; nếu không thể khắc phục thì phải tiêu hủy theo quy định.

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tham gia xử lý khủng hoảng của tổ chức tín dụng

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 có hiệu lực từ ngày 1/5.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật này là quy định bên bảo hiểm tiền gửi được tham gia xử lý tổ chức tín dụng, được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Cụ thể, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt từ quỹ dự phòng nghiệp vụ trong trường hợp cho vay đặc biệt với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vĩ mô được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án phục hồi; cho vay đặc biệt với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt để thực hiện chuyển giao bắt buộc.

Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được can thiệp sớm và bị rút tiền hàng loạt, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt để trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Thống đốc Ngân hàng sẽ quy định việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng; tổ chức sẽ quyết định việc cho vay đặc biệt có hoặc không có lãi suất, không có tài sản đảm bảo, xây dựng quy định nội bộ về cho vay đặc biệt.

Hà Nội, TP.HCM kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027

Quyết định 13/2026 của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 16/5.

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ: Từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TP.HCM; từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại; từ ngày 1/7/2030 đối với các tỉnh còn lại (tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn).

Theo Quyết định, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 được áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016 được áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng Mức 3.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng Mức 1. Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng Mức 2. Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027 áp dụng Mức 4.

Quyết định cũng nêu rõ, từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Người ngoại tình bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 109/2026 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự và phá sản có hiệu lực từ ngày 18/5.

Nghị định này quy định các hình thức, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, Chính phủ quy định phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn; phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Về hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, Nghị định quy định phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ…

Theo quy định cũ, nhóm các hành vi trên chỉ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.