Không được xếp vào top những chiến binh hàng đầu, nhưng Krillin lại luôn góp mặt trong các điểm nóng của trận chiến. Anh cũng chính là người sáng tạo ra một trong những tuyệt kỹ lợi hại nhất: Destructo Disk (tạm dịch: Đĩa năng lượng). Tuyệt chiêu này được mô tả giống như một lưỡi dao sắc lẹm, có thể chẻ đôi mọi thứ trong tích tắc. Trong arc Saiyan, Nappa và Vegeta từng suýt mất mạng trước chiêu này, còn Frieza - mối đe dọa lớn nhất vũ trụ lúc bấy giờ - cũng bị cắt đứt một phần đuôi.