Những cặp anh chị em nổi tiếng trong giới văn chương

Những cặp anh chị em này có sức ảnh hưởng lớn trong nền văn học thế giới, cùng hỗ trợ nhau trong sự nghiệp vĩ đại của mỗi người, mang lại cho độc giả các tác phẩm để đời.





Những cặp anh chị em này không chỉ để lại các tác phẩm văn học để đời mà còn ảnh hưởng đến nhau sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự sáng tạo và thành công của mỗi người.

Charlotte, Emily và Anne Brontë

Chị em nhà Brontë Charlotte, Emily và Anne là một trong những cặp tác giả chị em nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học. Lớn lên ở Yorkshire, Anh, 3 chị em không thể tách rời và chia sẻ tình yêu sâu sắc với việc viết lách. Bất chấp những thách thức của thời đại, bao gồm cả những hạn chế của xã hội đối với phụ nữ, họ đã xuất bản một số tác phẩm văn học Anh kinh điển nhất.

Jane Eyre của Charlotte Brontë, Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë và The Tenant of Wildfell Hall (Người tá điền đồi Wildfell) của Anne Brontë là những kiệt tác làm say đắm độc giả trên toàn thế giới. Ba chị em cũng phê bình tác phẩm của nhau và mối quan hệ thân thiết chắc chắn đã định hình phong cách và chủ đề của mỗi người, góp phần tạo nên di sản lâu dài trong thế giới văn học.

Ba chị em nhà Bronte. Ảnh: Thekissedmouth.

AS Byatt và Margaret Drabble

AS Byatt và Margaret Drabble là hai trong số những tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng nhất của Anh, và họ là chị em. AS Byatt nổi tiếng nhất với tiểu thuyết đoạt giải Booker Prize Possession, trong khi Margaret Drabble được ca ngợi vì những tiểu thuyết như The Millstone và The Peppered Moth.

Mặc dù có ganh đua trong sự nghiệp văn chương, cả hai chị em đều đạt được thành công lớn và mối quan hệ của họ cũng là một trong những nguồn cảm hứng chung. Các tác phẩm của Byatt và Drabble thường khám phá các chủ đề về gia đình, bản sắc và sự phức tạp của các mối quan hệ giữa con người.

Câu chuyện của họ là minh chứng cho cách mà sự ganh đua giữa anh chị em ruột có thể thúc đẩy cả hai bên đạt đến tầm cao hơn về sự sáng tạo và thành công.

Jacob và Wilhelm Grimm

Được biết đến với tên gọi Anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm Grimm là những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử văn học, nổi tiếng với bộ sưu tập truyện cổ tích như Cô bé Lọ Lem, Hansel và Gretel và Bạch Tuyết. Sinh ra tại Đức vào cuối thế kỷ XVIII, hai anh em là học giả và nhà ngôn ngữ học tìm cách bảo tồn văn hóa dân gian Đức.

Jacob tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ, trong khi Wilhelm xử lý các khía cạnh tường thuật, tạo nên một sự hợp tác hoàn hảo. Ấn phẩm năm 1812 của họ, Truyện cổ Grimm, ban đầu dành cho người lớn, nhanh chóng được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích.

Ngoài việc kể chuyện, Anh em nhà Grimm còn đóng góp đáng kể vào các nghiên cứu về tiếng Đức, bao gồm Deutsches Wörterbuch, cuốn từ điển tiếng Đức toàn diện. Tác phẩm của họ đã có tác động lâu dài đến văn học, văn hóa và việc bảo tồn văn hóa dân gian.

Anh em nhà Grimm nổi tiếng với Truyện cổ Grimm. Ảnh: Bookstr.

Henry và William James

Đây là hai trong số những nhà trí thức có ảnh hưởng nhất thời bấy giờ. Henry James nổi tiếng nhất với các tiểu thuyết như The Portrait of a Lady và The Turn of the Screw, khám phá các chủ đề tâm lý và xã hội phức tạp. Anh trai của ông, William James, là nhà tâm lý học và triết gia tiên phong, được xem là người sáng lập ra trường phái triết học thực dụng với tác phẩm The Principles of Psychology.

Anh em nhà James có ảnh hưởng sâu sắc đến công việc của nhau. Họ thường có những cuộc trao đổi sâu sắc về triết học, tâm lý học và văn học qua thư từ. Mối quan hệ ruột thịt, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ lẫn nhau và cùng theo đuổi kiến ​​thức, đóng vai trò quan trọng trong những đóng góp nổi bật của họ cho văn học và triết học.

Lee Child và Andrew Grant

Lee Child và Andrew Grant cũng là cặp anh em để lại nhiều ấn tượng trong thế giới văn học. Lee Child, bút danh của James Dover Grant, là tác giả bán chạy nhất của loạt truyện Jack Reacher, nổi tiếng với hành động ly kỳ và nhân vật chính mang tính biểu tượng. Em trai của ông, Andrew Grant, cũng là tác giả thành công, viết dưới bút danh Andrew Child. Sách của Andrew, như loạt truyện David Trevellyan, được biết đến với cốt truyện hồi hộp và nhân vật phức tạp.

Hai anh em thậm chí còn hợp tác, với Andrew đồng sáng tác Jack Reacher. Họ cùng nhau tạo ra tác động đáng kể đến thể loại truyện ly kỳ, kết hợp phong cách và góc nhìn độc đáo của mình.

Loạt tiểu thuyết Jack Reacher là sự hợp tác thành công của anh em Lee Child và Andrew Grant. Ảnh: RNZ.

Edith và Osbert Sitwell

Edith Sitwell, nhà thơ người Anh, và anh trai bà là Osbert Sitwell, nhà văn và nhà phê bình, là những nhân vật chủ chốt trong thế giới văn học đầu thế kỷ XX. Cùng với anh trai Sacheverell, họ đã tạo thành một bộ ba văn học nổi tiếng với tác phẩm tiên phong và ảnh hưởng của mình đến nền văn hóa Anh.

Thơ của Edith và các bài tiểu luận và hồi ký của Osbert thường giao thoa về chủ đề và phong cách, phản ánh tầm nhìn nghệ thuật chung của họ. Anh em nhà Sitwell nổi tiếng vì sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, cho thấy mối quan hệ ruột thịt có thể thúc đẩy sự sáng tạo và đóng góp lâu dài cho văn học và văn hóa thế giới.