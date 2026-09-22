Những cách gọi khác nhau về người yêu sách

Từ "mọt sách" (bookworm) đến "chuột thư viện" (library rat), mỗi nền văn hóa đều có những cái tên độc đáo dành cho người yêu sách.

Theo trang 1000 Libraries Magazine, mỗi nền văn hóa lại có cách gọi riêng, vừa độc đáo, giàu chất thơ và đôi khi hơi... gay gắt để chỉ những người yêu sách.

Muôn vàn biệt danh cho người thích đọc

Đầu tiên, bookworm là từ phổ biến nhất trong tiếng Anh để chỉ người yêu thích đọc sách. Hình ảnh này bắt nguồn từ những con côn trùng nhỏ xíu đục khoét qua các trang sách. Dựa trên hình ảnh chân thực này, từ điển Merriam-Webster định nghĩa bookworm là một người đặc biệt say mê đọc sách và nghiên cứu. Đây là kiểu người luôn mang theo một cuốn sách trong túi (hoặc để sẵn vài cuốn trên bàn cạnh giường).

Dù tên gọi dường như không được mỹ miều, bookworm vẫn được coi là một danh hiệu đầy tự hào. Nếu ai đó được gọi là "mọt sách" thì có nghĩa người đó được công nhận là người ham học hỏi và có thể hơi... "cuồng" sách một chút, theo nghĩa tích cực nhất.

Và đây cũng có thể là lý do bookworm đã trở thành một trong những từ phổ biến nhất để chỉ người yêu sách.

Có một cách gọi người mê đọc sách cũng rất phổ biến ở châu Âu, đó là Library Rats (chuột thư viện).

Trong ngôn ngữ Pháp, người yêu sách được gọi là rat de bibliothèque, dịch sát nghĩa là chuột thư viện. Tiếng Tây Ban Nha cũng có từ tương tự rata de biblioteca và trong tiếng Đức là từ leseratte.

Những người yêu sách thường tìm các góc yên tĩnh trong thư viện và mải mê với cuốn sách của mình. Ảnh: The Guardian.

Tên gọi này xuất phát từ hình ảnh những người đọc sách thường tìm các góc yên tĩnh trong thư viện, biến mất hàng giờ liền và chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Nếu đã từng mải mê đọc sách đến quên cả thời gian trong thư viện, độc giả dường như cũng hiểu rằng cách gọi này không hoàn toàn sai.

Ngoài ra, giới văn chương châu Âu còn có một cụm từ khác đầy kịch tính Devourers of Books (Người ngấu nghiến sách), tiếng Tây Ban Nha là devorador de libros. Đây không phải là kiểu người chỉ đọc vài trang sách một cách thong thả trước khi đi ngủ. Đây là những người say sưa và có niềm đam mê lớn với sách, dường như vừa đọc xong cuốn này là lập tức lấy cuốn khác ngay.

Cách ví von này có chút kịch tính và rất đúng với bất kỳ ai từng thức đến 3 giờ sáng chỉ để tự nhủ: "thêm một chương nữa thôi".

Sau đó là tiếng Phần Lan, với một cách diễn đạt độc đáo khác. Người Phần Lan có từ lukutoukka, tạm hiểu làsâu bướm đọc sách. Cụm từ này gợi nhớ tới một hình ảnh thật nhẹ nhàng và ấm áp... của những chú sâu nhỏ chậm rãi nhích từng chút một qua những trang sách thay vì những chiếc lá.

Một hình ảnh gần gũi với sâu bướm là loài bướm đêm. Trong tiếng Croatia, người yêu sách được gọi là knjiški moljac, còn tiếng Séc là knihomol. Cả hai đều có thể hiểu là bướm đêm đọc sách. Bướm đêm vốn bị thu hút bởi ánh sáng và hình ảnh gợi tả này mang một vẻ đẹp đầy chất thơ. Người yêu sách, cũng giống như loài bướm đêm, bị thu hút bởi những câu chuyện, ý tưởng và tri thức.

Trong tiếng Đan Mạch, có một cách gọi hoàn toàn khác biệt. Người Đan Mạch gọi người yêu sách là læsehest, tạm hiểu là ngựa đọc sách. Ý tưởng ở đây dường như nói về sự bền bỉ và khả năng tập trung cao độ. Ngựa là loài vật mạnh mẽ và bền bỉ, vì vậy, một chú ngựa đọc sách muốn nói tới người có thể miệt mài đọc hết trang này đến trang khác, cuốn này đến cuốn khác.

Cuối cùng, hãy cùng đến Indonesia, nơi những người yêu sách được gọi là kutu buku, có thể hiểu là ve sách. Cách gọi này không hề hoa mỹ, nhưng ý nghĩa thì rất rõ ràng: Đó là người gắn bó chặt chẽ với những cuốn sách và nhất quyết không chịu buông rời.

Cụm từ này dường như dành cho những người từng nhất quyết không bỏ dở một cuốn sách nào khi đang đọc giữa chừng (ngay cả khi cuốn đó không hay lắm).

Người thích đọc sách thường được gắn thêm biệt danh là tên sinh vật nhỏ bé, bền bỉ và lặng lẽ làm công việc của mình. Ảnh minh họa: George Milton/Pexels.

Sự bền bỉ và thầm lặng của mọt sách

Dù được gọi bằng những cái tên khác biệt, một điểm chung là người yêu sách thường gắn liền với những loài như sâu, chuột, bướm đêm, sâu bướm và ve, những sinh vật nhỏ bé, bền bỉ và lặng lẽ làm công việc của mình.

Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng. 1000 Libraries Magazine cho rằng việc đọc sách không phải lúc nào cũng ồn ào hay hào nhoáng. Đó thường là một trải nghiệm mang tính riêng tư, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi chút say mê đến mức quên cả thế giới xung quanh. Đó là khoảnh khắc độc giả đắm mình vào một thế giới khác, lật giở từng trang sách, trong khi mọi thứ khác dần mờ nhạt và lùi lại phía sau.

Dù đang có những xu hướng mới về các cộng đồng đọc sách trong giới trẻ, như CNN và BBC đưa tin gần đây, vẫn có rất nhiều tín đồ ưa thích một không gian cá nhân và riêng biệt để thể hiện tình yêu bền bỉ với sách.