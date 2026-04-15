Những 'báu vật' hoang dã hiếm có, cần được bảo vệ ở Việt Nam

Cầy vằn bắc: Cầy vằn bắc là một loài đặc hữu của Đông Dương và là một trong những loài thú ăn thịt có diện tích phân bố hẹp nhất, chỉ phân bố ở 3 nước là Việt Nam, đông Lào và một phần phía nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, cầy vằn bắc sống trải dài từ miền Bắc đến các tỉnh miền Trung. Loài này được xếp vào Sách Đỏ của IUCN ở mức độ nguy cấp. SVW cho biết nạn bẫy dây vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với cầy vằn bắc và là nguyên nhân chính khiến quần thể của chúng bị suy giảm. Nhu cầu tiêu thụ cà phê chồn ở miền Trung Việt Nam cũng là một mối đe dọa; đã có ít nhất ba cá thể cầy vằn bắc bị tịch thu tại một cơ sở cà phê chồn ở Đà Lạt năm 2018. Ngoài ra, buôn bán động vật hoang dã trái phép trên mạng xã hội cũng đang là một mối đe dọa lớn đối với loài. Ảnh: SVW.