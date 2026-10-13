Những bài học không có trong sách giáo khoa tại The NextX 2026

Hơn cả khả năng làm chủ công nghệ, điều tạo nên khác biệt là tư duy giải quyết vấn đề, dẫn dắt đội nhóm, đón nhận phản biện và biến một ý tưởng thành giá trị có thể kiểm chứng.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Kiến tạo Tư duy và Bản lĩnh Lãnh đạo cho Thế hệ Kế cận, The NextX 2026 được Techcombank thiết kế riêng cho thế hệ trẻ trong các gia đình khách hàng hội viên Techcombank Private và Priority.

Trên sân khấu chung kết The NextX 2026, các học viên 15-18 tuổi không chỉ trình bày một ý tưởng ứng dụng AI trước Hội đồng chuyên gia đến từ McKinsey & Company, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore), Techcombank, Đại học Ngoại thương và WeAngels Innovation Capital, mà còn phải trả lời những câu hỏi: Vấn đề nào cần được giải quyết, giá trị nào được tạo ra và điều gì chứng minh giải pháp đó có ý nghĩa trong thực tế?

Câu trả lời không chỉ được trình bày trên sân khấu. Nó được hình thành từ những trải nghiệm cụ thể, đôi khi đơn giản như việc hoàn thành 30 phiếu khảo sát trong một ngày mưa.

Một ngày chủ nhật, Hà Nội mưa rả rích, Trần Nguyễn Nhật Linh (17 tuổi, Hà Nội) vẫn lên phố cổ để hoàn thành mục tiêu thu đủ 30 phiếu khảo sát khách hàng cho CartWise, dự án mà nhóm Odd Ones theo đuổi tại The NextX.

Tối hôm đó, Linh trở về và tiếp tục tổng hợp dữ liệu trong đêm.

Theo chị Nguyễn Thị Thùy, mẹ của Linh, nỗ lực ấy chỉ là một phần trong những gì con gái đã trải qua. Trong thời gian tham gia chương trình, Linh vẫn đi học, phụ mẹ đưa đón và chăm sóc em nhỏ. Những thời hạn của dự án nối tiếp lịch học và sinh hoạt gia đình. Dù vậy, em hiếm khi chuyển phần việc mình đã nhận cho người khác.

Câu chuyện của Linh là một trong hàng nghìn hành trình trưởng thành tại The NextX 2026 - Đấu trường AI Kinh doanh. Đằng sau 60 dự án AI là hàng nghìn giờ làm việc nhóm, khảo sát thực tế, tranh luận và thử nghiệm để biến ý tưởng thành giải pháp có thể kiểm chứng.

Là một phần trong hệ sinh thái đặc quyền dành cho Hội viên Techcombank Private & Priority, The NextX 2026 tạo ra môi trường để người trẻ tiếp cận AI theo hướng ứng dụng và tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vấn đề trong đời sống có thể được giải quyết nhờ công nghệ như thế nào?

The NextX 2026 thu hút hơn 21.000 lượt đăng ký và hơn 8.300 học viên tham gia tích cực trên toàn quốc. Các con số cho thấy quy mô chương trình, nhưng chưa phản ánh hết những chuyển biến diễn ra bên trong mỗi đội nhóm.

AI là ý tưởng khởi đầu của The NextX 2026, nhưng không phải kiến thức duy nhất các học viên được trang bị.

Trong một buổi Expert Talk, TS Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ nhân tạo Techcombank, giới thiệu cách tư duy của những người phát triển sản phẩm tại Google Brain, xAI và OpenAI: Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi AI có thể làm được gì, hãy bắt đầu bằng vấn đề nào thực sự cần được giải quyết.

Một ý tưởng AI vì thế không được đánh giá chỉ bằng mức độ phức tạp của công nghệ. Học viên phải xác định người dùng, nhu cầu, tính khả thi và cách đo lường hiệu quả của giải pháp.

Những bài học ấy tiếp tục được kiểm chứng khi các em bước vào môi trường doanh nghiệp tại FPT Software, One Mount Group và VNG. Ở đó, học viên được quan sát không chỉ cách công nghệ được phát triển, mà cả quy trình doanh nghiệp nhận diện nhu cầu khách hàng, thử nghiệm sản phẩm và điều chỉnh liên tục để tạo ra giá trị.

Từ những bài toán về tài chính, giáo dục, nông nghiệp và trải nghiệm khách hàng, các em dần nhận ra một nguyên tắc của đổi mới sáng tạo: Sản phẩm tốt không bắt đầu từ công nghệ, mà từ một nhu cầu đủ rõ và một vấn đề đủ thật.

Với Nguyễn Trà My, trưởng nhóm Sandbox Biz, thách thức lớn hơn việc phát triển một ý tưởng ứng dụng AI là tạo ra sự đồng thuận trong một đội nhóm có những cá tính và lịch trình khác nhau.

Nhóm gồm 5 thành viên, mỗi người có lịch học và công việc riêng. Khi một thành viên không thể hoàn thành phần việc, người khác phải hỗ trợ. Sản phẩm My phát triển cùng anh trai cũng liên tục phát sinh lỗi, buộc phải kiểm tra và sửa mã nguồn qua từng vòng.

“Ban đầu, với vai trò trưởng nhóm, em nghĩ mình sẽ phân chia các đầu việc, giao cho các bạn rồi duyệt là xong”, My kể.

Thực tế nhanh chóng thay đổi quan niệm ấy. Mỗi thành viên có một góc nhìn, và phương án My cho là tối ưu không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận. Em bắt đầu bằng việc thống nhất mục tiêu chung, lắng nghe các lựa chọn khác nhau rồi cùng đội tìm hướng đi phù hợp.

Với My, lãnh đạo không còn là một khái niệm nằm trên trang sách. Đó là khả năng tạo niềm tin, giúp các thành viên phát huy thế mạnh và giữ cho cả đội không mất phương hướng khi tiến độ bị kéo giãn hoặc kế hoạch gặp trở ngại.

Với Odd Ones, khoảng cách địa lý là thử thách đầu tiên. Nguyễn Minh Hữu ở TP.HCM, những thành viên còn lại ở Hà Nội, do đó việc sắp xếp một cuộc họp đầy đủ đôi khi đã là một bài toán.

Nhưng khoảng cách khó thu hẹp nhất lại đến từ những khác biệt trong suy nghĩ.

“Có rất nhiều thứ tụi em chưa từng tiếp xúc nên thiếu cả kiến thức và kinh nghiệm. Có lúc tụi em cãi nhau, thậm chí một bạn từng muốn bỏ cuộc”, trưởng nhóm Trần Nguyễn Nhật Linh nhớ lại.

Cả nhóm sau đó ngồi lại, không phải để phân định ai đúng, mà để quyết định họ có còn muốn tiếp tục cùng nhau hay không. Câu trả lời là có.

Sau đó, Nguyễn Minh Hữu thuyết phục bố mẹ để từ TP.HCM ra Hà Nội dự Chung kết. Với cậu, điều đáng nhớ không chỉ là kiến thức về AI hay kinh doanh, mà là nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của một cá nhân trong tập thể.

Với Nhật Linh, việc giải quyết bất đồng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm đầu tiên tại một chương trình lớn về AI, công nghệ và kinh doanh. Em cũng xây dựng được những mối quan hệ mới với những người trước đó hoàn toàn xa lạ.

Một thay đổi khác diễn ra ở cách học viên nhìn nhận những câu hỏi trái chiều.

Những thay đổi ấy hiện diện trong 60 dự án của chương trình: Agro Mind tìm cách ứng dụng AI cho nông nghiệp thông minh; CareerGuide AI hướng đến bài toán định hướng nghề nghiệp; SignSoul hỗ trợ học sinh khiếm thính tiếp cận lịch sử Việt Nam; Veno giải bài toán quản trị doanh nghiệp siêu nhỏ; CartWise hỗ trợ ra quyết định mua sắm; Lucky Dream kết nối AI với thời trang bền vững…

Các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một tiêu chuẩn: Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra lợi ích cho con người hoặc giải quyết một nhu cầu trong đời sống.

Theo bà Janice Koh, COO McKinsey Center for CEO Excellence, khả năng phục hồi và tiếp tục theo đuổi điều mình tin tưởng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo. Đó cũng là năng lực được đặt vào thử thách tại chung kết The NextX 2026.

Ngày 29/8, trên sân khấu, mỗi lựa chọn về sản phẩm, khách hàng và mô hình kinh doanh đều phải được trình bày, chất vấn và bảo vệ trước những góc nhìn về công nghệ, học thuật, chiến lược và đầu tư từ những chuyên gia hàng đầu.

Theo PGS Damien Joseph, Đại học Công nghệ Nanyang, tư duy và tinh thần khởi nghiệp mà các học sinh trung học thể hiện là điều rất đáng chú ý. Ông mô tả trải nghiệm tại chung kết có cường độ cao và nhiều thử thách, nhưng các học viên đã bước lên để đối diện với áp lực ấy.

Với bà Janice Koh, điểm nổi bật của chương trình nằm ở tính thực tiễn. Học viên không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn phải vận dụng những gì đã học để phát triển một dự án và tự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn.

Theo bà, The NextX 2026 giúp học viên rèn luyện đồng thời hai năng lực: “Outer game” là khả năng giải bài toán kinh doanh, xây dựng giải pháp và đưa sản phẩm ra thị trường; “Inner game” là nền tảng của một nhà lãnh đạo gồm tư duy, sức bền, nhận thức về phong cách cá nhân, năng lực xây dựng đội ngũ và khả năng đưa mọi người cùng hướng tới một tầm nhìn.

Vì vậy, cuộc thi có thể khép lại sau đêm chung kết, nhưng những năng lực được hình thành trong quá trình đó không dừng ở bảng xếp hạng.

Sự kiện chung kết còn là dịp phụ huynh, chuyên gia và các đội nhóm nhìn lại hành trình đã đi qua. Tuy nhiên, những chuyển biến quan trọng nhất không phải lúc nào cũng được thể hiện trên sân khấu. Các bậc cha mẹ thường là những người nhận ra điều đó sớm nhất.

Mẹ của Nhật Linh cho biết điều khiến chị bất ngờ không nằm ở lượng kiến thức về AI mà con gái tiếp thu, mà là cách em tổ chức công việc, giữ cam kết với đồng đội và chủ động chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình.

Với chị Đinh Thị Đảm, mẹ của Đinh Mỹ Uyên, nhóm Green Green, thay đổi rõ nhất là việc con gái bắt đầu thử sức ở những điều trước đây em từng nghĩ mình không thể làm được. Theo chị, sự trưởng thành ấy vượt qua cả kỳ vọng ban đầu của gia đình.

Ở tuổi 15-18, không phải bạn trẻ nào cũng đã xác định sẽ trở thành nhà sáng lập, CEO, kỹ sư AI hay nhà đầu tư. Nhưng việc sớm được đặt vào những tình huống đòi hỏi lựa chọn, hợp tác, thất bại, làm lại và chịu trách nhiệm giúp các em hình thành những nền tảng khó có được chỉ qua lý thuyết.

Quan trọng hơn, các em có cơ hội nhận diện năng lực, sở thích và hướng đi của mình. Một dự án có thể chưa hoàn thiện, nhưng quá trình xây dựng nó thường mở ra những câu hỏi mới về tương lai.

Điều còn lại sau cuộc thi chắc chắn không chỉ là các sản phẩm ứng dụng AI. Đó có thể là lần đầu một người trẻ nhận ra mình đủ khả năng dẫn dắt; lần đầu hiểu rằng phản biện không đồng nghĩa với thất bại; hoặc lần đầu nhìn bản thân như một người có thể tham gia định hình tương lai, thay vì chỉ tiếp nhận một tương lai đã được chuẩn bị sẵn.

Chương trình cũng tạo ra những cuộc đối thoại mới giữa cha mẹ và con cái về những lựa chọn phía trước. Với nhiều gia đình, câu hỏi không chỉ là con học được gì hôm nay, mà còn là con sẽ trở thành người như thế nào trong một thế giới nơi AI ngày càng hiện diện sâu rộng.

Theo bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Ngân hàng Cao cấp kiêm Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp, Techcombank, The NextX xuất phát từ những trăn trở thực tế của phụ huynh về hành trang cần thiết cho thế hệ trẻ. Đây cũng là một phần trong định hướng đồng hành của Techcombank với khách hàng hội viên Private & Priority, từ việc quản lý và phát triển gia sản đến sự chuẩn bị cho thế hệ kế cận.

Vì vậy, chương trình không dừng ở kiến thức tài chính, kinh doanh hay công nghệ. Các hoạt động trải nghiệm, làm việc cùng chuyên gia và phát triển dự án giúp học viên thực hành khả năng hợp tác, tư duy giải quyết vấn đề và đưa kiến thức vào những tình huống cụ thể.

“Chúng tôi mong muốn giúp các em từng bước hình thành bản lĩnh, khả năng hợp tác và tư duy giải quyết vấn đề. Đó là nền tảng để các em tiếp nhận những giá trị từ gia đình, tự tin phát triển con đường của riêng mình và tạo ra những giá trị tích cực cho gia đình, cộng đồng và xã hội trong tương lai”, bà Nguyễn Vân Linh chia sẻ.

Với Techcombank, một gia sản có thể được trao truyền, nhưng năng lực kiến tạo giá trị cần được nuôi dưỡng qua giáo dục, trải nghiệm và cơ hội thực hành. Đó cũng là ý nghĩa lớn hơn của The NextX 2026: Chuẩn bị cho người trẻ không chỉ khả năng thích ứng với tương lai, mà cả năng lực góp phần tạo nên tương lai ấy.

Hành trình đó cũng không dừng lại sau đêm chung kết. Tiếp nối những giá trị mà The NextX hướng tới, Techcombank dự kiến mở rộng các hoạt động đồng hành với thế hệ kế cận thông qua chương trình thực tập dành cho con em khách hàng hội viên Techcombank Private & Priority trong độ tuổi 18-22. Thông qua cơ hội trải nghiệm tại môi trường doanh nghiệp thực tế, các bạn trẻ sẽ có cơ hội quan sát cách một tổ chức vận hành, tiếp cận tư duy kinh doanh và văn hóa làm việc chuyên nghiệp, đồng thời trải nghiệm những bài toán thực tiễn ngoài lớp học.

Nếu The NextX là cơ hội để người trẻ khám phá năng lực và tiềm năng của bản thân, thì những trải nghiệm này sẽ là bước tiếp theo giúp các em từng bước chuyển từ học hỏi sang thực hành, từ chuẩn bị cho tương lai đến chủ động kiến tạo tương lai của chính mình.