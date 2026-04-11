Nhóm thiếu niên trộm 3 con cừu của người dân

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, 3 em nhỏ (15 và 16 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) đã đi trộm cắp 3 con cừu của người dân để bán.

Ngày 11/4, Công an phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng (15 và 16 tuổi, ở xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi trộm 3 con cừu trên địa bàn phường này.

Vào trưa ngày 8/4, lợi dụng chuồng cừu của một người dân ở Tổ dân phố 6, phường Đô Vinh không có người trông coi, các đối tượng này đã đột nhập trộm đi 3 con cừu, có tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đô Vinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an phường Đô Vinh đã làm rõ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp đàn cừu của người dân.