Nhóm thiếu niên mang theo súng tự chế phóng xe bạt mạng

3 thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo súng tự chế, che biển số xe rồi phóng bạt mạng trên cầu Trần Thị Lý lúc rạng sáng. Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, nhóm này lập tức tăng ga bỏ chạy.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên mang súng tự chế, lái xe tốc độ cao trên phố cho Công an phường Mỹ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 0h45 cùng ngày, tổ tuần tra của PC06 làm nhiệm vụ trên cầu Trần Thị Lý (hướng Hải Châu đi Sơn Trà), thì phát hiện 3 thiếu niên đi xe máy SH Mode màu trắng, BKS 43H1-298.XX, che biển số bằng khẩu trang y tế.

Nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng nhóm này lập tức tăng ga bỏ chạy.

3 thiếu niên bỏ chạy bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC.

Sau quãng đường truy đuổi khoảng 700m, lực lượng chức năng khống chế được cả nhóm, thu giữ tang vật gồm một khẩu súng tự chế dài khoảng 1m có gắn ống nhắm laser, tay cầm và cò súng; cùng 106 viên bi kim loại được xác định là đạn.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm N.T.T. (SN 2011, trú tại An Hải Nam, quận Sơn Trà); N.Q.Đ. (SN 2010, trú tại Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Đ.N.G.B. (SN 2010, trú tại Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, vào lúc 23h5 ngày 16/5, trong lúc tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Đống Đa, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, phóng xe máy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổ công tác lập tức truy đuổi, đến trước số nhà 227 Đống Đa, thì khống chế được một đối tượng.

Đối tượng bị tạm giữ là L.T.K. (SN 2006), điều khiển môtô không có giấy phép lái xe, không đăng ký phương tiện, xe không có bộ phận giảm thanh hoặc có nhưng không đảm bảo quy chuẩn về khí thải và tiếng ồn. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Thạch Thang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.