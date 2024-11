Nhóm nhạc 4 anh trai 'say hi' gây tranh cãi

Nhóm nhạc mới gồm 4 ca sĩ nam bước ra từ Anh trai "say hi" là Quang Hùng MasterD, Jsol, Hurrykng và Dương Domic gây chú ý nhưng cũng kéo theo tranh cãi.

Tối 26/11, đội hình nhóm nhạc mới có tên MOPIUS được công bố. Thông tin về nhóm nhạc này được cả Fanpage Anh trai "say hi" chia sẻ. Tuy nhiên, thay vì gồm 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất ở đêm chung kết Anh trai "say hi" gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc, MOPIUS lại có đội hình mới.

Theo đó, ngoài Quang Hùng MasterD, nhóm nhạc này có thành viên hoàn toàn khác so với Best5. Cụ thể, những gương mặt được đưa vào MOPIUS gồm Jsol, Hurrykng và Dương Domic. Sản phẩm đầu tiên của MOPIUS sẽ lên sóng vào tháng 12.

Đội hình nhóm nhạc MOPIUS. Ảnh: Nomad.

Thông tin này lập tức gây tranh cãi, đặc biệt fan của 4 anh trai còn lại trong Best5 phản ứng dữ dội. Họ bức xúc khi bỏ ra công sức, thời gian và thậm chí số tiền lớn bình chọn để thần tượng vào được top 5 nhưng cuối cùng 4 anh trai khác lại ra mắt trước.

“5 FC đập tiền như núi bình chọn cho idol mà cho Best5 đi đâu rồi”, “Rồi Best5 đâu”, “Cả 4 anh đều là người mình thích sau chương trình. Nhưng công tâm mà nói thì Best5 tạo ra từ chương trình để làm gì vậy. Cũng không ít fan (trong đó có tôi) mong chờ sự kết hợp của 3 producer Quang Hùng MasterD, RHYDER và HIEUTHUHAI. Nhưng không hề có dấu hiệu nào nhắc đến sự tồn tại của Best5”, khán giả bình luận.

Trước những tranh cãi trên, công ty quản lý của MOPIUS giải thích sự ra đời của nhóm nhạc này không nằm trong dự định của chương trình Anh trai “say hi”. “Chúng tôi chỉ mong muốn MOPIUS sẽ là một làn gió mới với thị trường âm nhạc trong nước. Cả 4 bạn đều toàn năng và có cá tính riêng độc đáo có thể tạo ra nhiều sự bất ngờ thú vị. Song song với hoạt động nhóm, các thành viên MOPIUS cũng tiếp tục sự nghiệp solo riêng”.

Anh trai “say hi” là chương trình rất được chú ý thời gian qua. Chương trình thành công nâng tầm nhiều ca sĩ nam, giúp họ nổi tiếng, đắt show hơn. Anh trai “say hi” quy tụ 30 ca sĩ nam với nhiều gương mặt nổi bật như HIEUTHUHAI, Isaac, RHYDER, Đức Phúc, Erik, Anh Tú Atus... Chương trình được yêu thích với âm nhạc trẻ trung, sân khấu đầu tư hoành tráng.