Nhóm người giả cảnh sát để cướp tài sản người đi đường ở Long An

Bắt kẻ đầu sỏ trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hiệu (SN 1974), Đào Văn Quy (SN 1974).