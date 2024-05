Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng

Sau thời gian điều tra theo dõi, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt giữ 3 người phụ nữ cho vay nặng lãi với số tiền 26,2 tỷ đồng, kiếm lời bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng .

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú tại phường Quỳnh Thiện) và Trần Thị Huề (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị) đã lợi dụng nhu cầu vay tiền của người dân trên địa bàn để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, Hải và Huề đã cho người dân vay tiền với lãi suất 3000 đồng/1 triệu/1 ngày.

3 đối tượng Hải, Huề, Tâm tại cơ quan công an.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét tại nhà các đối tượng, công an thu giữ số tiền mặt hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Các tang vật công an thu giữ được gồm nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay tiền.

Điều tra mở rộng, ngày 23/5, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ Trần Thị Tâm (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an chứng minh số tiền đối tượng Tâm cho người dân vay khoảng 6,2 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Huề và Trần Thị Tâm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.