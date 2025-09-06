Nhóm đối tượng chạy xe máy ‘làm xiếc’ bằng gậy trên quốc lộ

Cơ quan CSGT tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất hồ sơ xử lý 6 đối tượng vừa lái xe vừa vung chân, dùng mũ bảo hiểm, gậy đánh nhau với tổng 10 lỗi, dự kiến phạt hơn 23 triệu.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông với nhóm đối tượng điều khiển 3 xe máy có hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Trước đó, từ phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ghi lại clip dài 56 giây về 6 người đi trên 3 xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhau trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, gây bức xúc trên cộng đồng mạng.

Nhóm đối tượng 6 người bất chấp nguy hiểm vừa chạy xe máy vừa "làm xiếc" trên Quốc lộ 1A. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoàng khẩn trương xác minh, triệu tập nhóm đối tượng gồm: Lê Đức Hoàn (SN 2008, trú tại Lai Bình, xã Vĩnh Linh) điều khiển xe mô tô mang BKS 74AA – 040.44 chở theo sau Hoàng Kim Hòa (SN 2007, trú tại Lai Bình, xã Vĩnh Linh); Nguyễn Minh Đức (SN 2004, trú tại Phường Duyệt, xã Vĩnh Hoàng) điều khiển xe mô tô mang BKS 74F9 – 3475 chở theo sau Thái Văn Hà (SN 2003, trú tại Trường Kỳ, xã Vĩnh Hoàng); Trần Quang Minh (SN 2008, trú tại Khu phố 8, xã Vĩnh Linh) điều khiển xe mô tô mang BKS 74F2 – 6581 chở theo sau Nguyễn Văn Trung (SN 2007, trú tại Phương Duyệt, xã Vĩnh Hoàng).

Quá trình làm việc, 6 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; không có gương chiếu hậu; cầm gậy đánh vào người nhau rất nguy hiểm; hành vi người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm3 và phạt chủ phương tiện lỗi giao xe.

Dự kiến tổng số tiền phạt là 23.250.000 đồng. Đồng thời yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý giáo dục con em, không để các em tái diễn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

6 đối tượng bị xử phạt từ phản ánh của người dân do có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gửi thông báo về nhà trường đối với các trường hợp là học sinh vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Đồng thời, đề nghị Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp tục xác minh lập hồ sơ có hay không hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự và đưa ra họp kiểm điểm trước khu dân cư đối với các đối tượng trên.

“Trong thời gian tới, để chủ động bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm Luật Giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay.