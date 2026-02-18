Nhồi nhét 50 người trên ôtô 21 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt 217 triệu

Chủ xe và tài xế ôtô khách 29F-012.xx bị phạt tổng số tiền 217,5 triệu đồng do xe giường nằm có 21 chỗ nhưng chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Ngày 18/2, nhận được phản ánh của người dân qua Zalo về việc xe khách chạy tuyến Lào Cai - Lạng Sơn có dấu hiệu "nhồi nhét" khách, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Vào 11h45 ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra ôtô khách 29F-012.xx, do tài xế Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1982, trú tại Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Cảnh sát giao thông kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. Ảnh minh họa: TTXVN phát.

Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ), nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H về lỗi "chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các chủ xe, lái xe chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sự an toàn của hành khách, vi phạm nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang khách, trên nóc xe, chạy ẩu, vi phạm tốc độ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý.