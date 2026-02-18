Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhồi nhét 50 người trên ôtô 21 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt 217 triệu

  • Thứ tư, 18/2/2026 17:45 (GMT+7)
  • 17:45 18/2/2026

Chủ xe và tài xế ôtô khách 29F-012.xx bị phạt tổng số tiền 217,5 triệu đồng do xe giường nằm có 21 chỗ nhưng chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Ngày 18/2, nhận được phản ánh của người dân qua Zalo về việc xe khách chạy tuyến Lào Cai - Lạng Sơn có dấu hiệu "nhồi nhét" khách, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Vào 11h45 ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra ôtô khách 29F-012.xx, do tài xế Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1982, trú tại Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Nhoi nhet 50 nguoi, tren xe 21 cho anh 1

Cảnh sát giao thông kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. Ảnh minh họa: TTXVN phát.

Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ), nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H về lỗi "chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các chủ xe, lái xe chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sự an toàn của hành khách, vi phạm nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang khách, trên nóc xe, chạy ẩu, vi phạm tốc độ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/nhoi-nhet-50-nguoi-tren-xe-21-cho-chu-xe-va-tai-xe-bi-phat-217-trieu-dong-post1094601.vnp

Chu Thanh Vân/Vietnamplus

Nhồi nhét 50 người trên xe 21 chỗ Zalo Nhồi nhét 50 người trên xe 21 chỗ

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Trung Quoc dong tau ngam nhanh chua tung co hinh anh

Trung Quốc đóng tàu ngầm nhanh chưa từng có

15:42 18/2/2026 15:42 18/2/2026

0

Trung Quốc đang tăng tốc đóng tàu ngầm với nhịp độ chưa từng có, thu hẹp khoảng cách với Mỹ dưới lòng đại dương. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi cán cân sức mạnh hải quân tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý