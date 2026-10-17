Nhịp chính cầu đi bộ tiến về trung tâm TP.HCM

Qua khu vực cầu Phú Mỹ, đoàn lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ tiếp tục hành trình trên sông Sài Gòn, hướng về công trường giữa Bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công ngày 30/4/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Cầu đi bộ dài khoảng 720m, nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Nhịp chính của cầu là khung vòm thép, được gia công và lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng (cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM). Theo kế hoạch, ngày 18/10 đoàn lai dắt rời cảng Đông Xuyên, đi khoảng 124 km đường thủy qua vịnh Gành Rái, sông Dinh, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Nhà Bè rồi vào sông Sài Gòn. Hành trình lai dắt dự kiến về khu vực neo đậu phía Thủ Thiêm vào chiều 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long ngày 21/10.

Rạng sáng 16/10, sau một đêm thi công, nhịp chính cùng hệ khung đỡ, tổng nặng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng. Hoạt động tại cầu cảng tập trung vào những phần việc sau hạ thủy. Đội ngũ kỹ thuật rà soát hệ khung đỡ, các điểm tựa và liên kết cố định trên boong, chuẩn bị để sà lan cùng tổ hợp kết cấu bước vào đợt kiểm tra điều kiện vận chuyển ngày 17/10.

Kiểm tra điều kiện an toàn trước chuyến lai dắt

Ngày 17/10, đại diện cơ quan hàng hải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra sà lan tại cảng thuộc xưởng Đại Dũng. Nội dung tập trung vào các thông số kỹ thuật, độ ổn định của phương tiện khi chở tổ hợp kết cấu cầu và điều kiện an toàn trước khi vận chuyển.

Cùng với việc kiểm tra phương tiện, công tác chuẩn bị còn gắn với phương án tổ chức hành trình. Tốc độ di chuyển, số lượng và công suất tàu lai, tuyến đường cùng giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải là những yếu tố được tính toán kỹ càng khi đưa tổ hợp qua các tuyến sông có hoạt động giao thông thủy.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép di chuyển cho đoàn phương tiện, trước chuyến khởi hành dự kiến vào sáng 18/10.

Từ xưởng chế tạo đến mặt boong sà lan

Trước giờ khởi hành, nhịp chính cầu đi bộ nằm trên hệ khung nâng đỡ của sà lan tại xưởng Đại Dũng. Những thanh thép uốn cong mở dần về 2 phía, tạo nên hình dáng lá dừa nước trên mặt boong. Bên dưới là hệ khung phục vụ việc nâng đỡ và vận chuyển kết cấu về công trường.

Để có mặt trên sà lan, tổ hợp đã trải qua công đoạn chuyển từ cầu cảng xuống phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Dàn xe tự hành đa trục đưa kết cấu di chuyển từng bước, kết hợp việc theo dõi cao độ và trạng thái cân bằng của sà lan trong quá trình nhận tải.

Phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn, hệ khung thép nâng đỡ khoảng 2.000 tấn, tổng tổ hợp khoảng 3.400 tấn. Sau hạ thủy, các vị trí gối đỡ, liên kết và hệ thống cố định tiếp tục được kiểm tra trước chuyến đi.

Từ quá trình gia công, lắp dựng tại nhà máy đến lúc nằm trên mặt boong, nhịp chính đã đi qua nhiều bước chuẩn bị. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, phần vòm thép đang dần hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc trưng của cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Sẵn sàng cho chuyến vận chuyển đường thủy

Sáng sớm 18/10, khu vực cầu cảng tại xưởng Đại Dũng nhộn nhịp với hoạt động chuẩn bị xuất phát. Nhân sự kỹ thuật có mặt tại các vị trí trên bờ và sà lan, trong khi các tàu lai tập kết, chuẩn bị vào đội hình vận chuyển.

Theo phương án, Vietranstimex điều hành kế hoạch chung, thuyền trưởng tàu lai giữ vai trò tổng chỉ huy. Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, ban quản lý dự án cùng các nhà thầu và đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an toàn trên hành trình.Trước giờ rời bến, các bên thống nhất trình tự điều động và duy trì liên lạc giữa những nhóm phụ trách.

Ở phía công trường, công tác tiếp nhận được chuẩn bị cùng phương án tổ chức giao thông đường thủy do Sở Xây dựng TP.HCM công bố. Hệ thống trạm điều tiết và báo hiệu phục vụ việc đưa đoàn sà lan vào vị trí, neo giữ và triển khai lắp dựng nhịp chính.

Nhịp chính rời xưởng Đại Dũng

Khoảng 8h ngày 18/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu tách khỏi cầu cảng. Các tàu lai phối hợp đưa phương tiện chuyển hướng ra luồng, mở đầu chuyến đi về Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Cùng đội hình di chuyển, các ca nô cảnh giới được bố trí phía trước, phía sau và hai bên đoàn lai dắt. Lực lượng phụ trách theo dõi tình hình tàu thuyền trên tuyến, giữ liên lạc với nhóm vận hành để phối hợp khi đi qua những khu vực có giao thông đường thủy.

Trong chặng đầu, đoàn đi theo luồng sông Dinh, hướng ra khu vực vịnh Gành Rái trước khi tiếp tục tuyến đường thủy về sông Sài Gòn.

Đoàn lai dắt đi qua Cảng Quốc tế Long An

Hơn 16h ngày 18/10, đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đi ngang Cảng Quốc tế Long An, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong ngày đầu rời xưởng Đại Dũng. Từ khu vực cảng, cán bộ và nhân viên tập trung theo dõi, chào mừng khi sà lan cùng các tàu lai di chuyển qua.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo công suất 5.000 mã lực dẫn đầu, hai tàu hỗ trợ điều chỉnh hướng di chuyển và một tàu dự phòng. Đội hình này giúp kiểm soát hướng đi của sà lan chở tổ hợp kết cấu dài 187 m trên tuyến sông có nhiều phương tiện lưu thông.

Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới và điều tiết giao thông đường thủy. Các phương tiện khác được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km với đoàn, tạo hành lang cần thiết để sà lan và đội tàu lai đi qua.

Sau khi rời khu vực Cảng Quốc tế Long An, đoàn tiếp tục di chuyển đến phao số 44 trên sông Soài Rạp - vị trí neo nghỉ qua đêm.

Đoàn lai dắt neo nghỉ sau chặng ban ngày

Cuối ngày 18/10, đoàn lai dắt dừng tại vị trí neo nghỉ theo kế hoạch, khép lại chặng đầu từ xưởng Đại Dũng. Đội vận hành kiểm tra tình trạng sà lan, hệ khung nâng đỡ và các vị trí cố định kết cấu sau nhiều giờ di chuyển.

Tại điểm neo, các đơn vị cập nhật kết quả hành trình, trao đổi về tình hình luồng tuyến và công tác phối hợp cho ngày tiếp theo. Giờ xuất phát cùng kế hoạch cảnh giới được thống nhất giữa đội vận hành và đầu mối điều phối.

Theo phương án vận chuyển, đoàn chỉ di chuyển ban ngày và neo nghỉ qua đêm. Sáng 19/10, các tàu lai sẽ tiếp tục đưa sà lan hướng đến khu vực cầu Bình Khánh, mốc tiếp theo trên đường về công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Tiếp tục chặng đường về sông Sài Gòn

Khoảng 5h ngày 19/10, đoàn lai dắt rời vị trí neo nghỉ tại phao SR05, bắt đầu ngày di chuyển thứ hai. Các tàu lai đưa sà lan qua khu vực cảng Calofic, hướng đến cầu Bình Khánh trong buổi sáng.

Đội vận hành duy trì liên lạc với lực lượng cảnh giới, cập nhật tình hình tàu thuyền phía trước để phối hợp di chuyển theo luồng. Sau mốc Bình Khánh, đoàn tiếp tục hành trình về khu vực Rạch Phú Xuân.

Theo lịch trình dự kiến, từ 9h đến 14h, đoàn đi qua Rạch Phú Xuân - Mũi Đèn Đỏ - cầu Phú Mỹ, hướng đến Bến Nghé. Trong khoảng 14h-15h, sà lan tiếp tục về Bạch Đằng, tiếp cận khu vực hạn chế của dự án để chuẩn bị vào vị trí tiếp nhận tại công trường.

Đoàn lai dắt đến khu vực cầu Bình Khánh

Khoảng 7h ngày 19/10, đoàn lai dắt chở nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ đã tiếp cận khu vực cầu Bình Khánh trên sông Soài Rạp. Sau chặng đường từ xưởng Đại Dũng, sà lan xuất hiện bên một trong những công trình vượt sông lớn ở cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Cầu Bình Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Soài Rạp, kết nối khu vực Nhà Bè và Cần Giờ. Công trình sử dụng kết cấu dây văng, có tĩnh không thông thuyền theo thiết kế 55 m, phục vụ tàu thuyền lưu thông trên tuyến đường thủy này.

Từ điểm quan sát trên bờ, trụ tháp và hệ dây văng của cầu hiện rõ phía trên mặt sông, trong khi đoàn tàu lai đưa sà lan chở nhịp chính tiến qua khu vực. Khung cảnh giao nhau giữa tuyến cao tốc và luồng vận tải thủy tạo thêm một dấu mốc cho chuyến vận chuyển, trước khi đoàn tiếp tục hướng về sông Sài Gòn.

Nhịp vòm thép xuất hiện bên cầu Phú Mỹ

Khoảng 10h30 ngày 19/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ do Nutifood tài trợ đến khu vực cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn.

Đưa vào khai thác năm 2009, cầu Phú Mỹ kết nối khu Nam TP.HCM với cảng Cát Lái và các tuyến giao thông đối ngoại. Đây là một trong những mốc chính trên hành trình đưa nhịp cầu từ xưởng Đại Dũng về công trường.

Sau khi qua cầu Phú Mỹ, đoàn lai dắt tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thành phố, đi ngang khu vực VNG Campus. Tại đây, hoạt động chào mừng được tổ chức trên bờ khi sà lan chở nhịp chính đi qua, tiếp nối hành trình về công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Chào đón nhịp cầu từ VNG Campus

Khi đoàn lai dắt đi ngang VNG Campus, người tham dự tập trung bên bờ sông chào đón sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ. Từ trên bờ, phần kết cấu thép dài 187 m hiện rõ trên mặt boong khi các tàu lai đưa sà lan tiến về phía trung tâm thành phố.

Nằm tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM, VNG Campus là trụ sở của Tập đoàn VNG, khánh thành năm 2019. Với tổng diện tích xây dựng và sử dụng hơn 52.000 m2 nơi đây kết hợp văn phòng với cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thể thao, giải trí trong một không gian mở.

Ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch VNG - chia sẻ về khoảnh khắc chào mừng sà lan lai dắt nhịp chính cầu đi bộ về trung tâm TP.HCM: "Tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến một công trình ý nghĩa, được doanh nghiệp có tâm, có tầm như Nutifood dành tặng cho TP.HCM. Tôi tin cây cầu sẽ trở thành biểu tượng đẹp, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Là người yêu thích chạy bộ, tôi cũng mong chờ ngày được trải nghiệm cung đường qua nhịp cầu mới, kết nối trung tâm quận 1 cũ với trung tâm mới của thành phố đang thành hình bên kia sông Sài Gòn".

"Tôi may mắn có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới và chiêm ngưỡng nhiều cây cầu đi bộ đẹp. Từ những trải nghiệm đó, tôi tin công trình này sẽ tạo nên một dấu ấn kiến trúc giàu ý nghĩa, góp thêm biểu tượng mới cho diện mạo đô thị. Là người gắn bó lâu năm với thành phố, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến người dân TP.HCM khi sắp có thêm một không gian kết nối, tham quan và trải nghiệm dành cho cộng đồng", ông Lê Hồng Minh chia sẻ.

Sau khi đi ngang VNG Campus, đoàn phương tiện tiếp tục hướng về Bến Nghé. Theo kế hoạch, từ 14h đến 15h cùng ngày, đoàn di chuyển từ Bến Nghé đến Bạch Đằng, tiếp cận công trường để chuẩn bị tiếp nhận và lắp đặt nhịp chính.