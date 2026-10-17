Nhịp chính cầu đi bộ rời Vũng Tàu, hướng về Bến Bạch Đằng

Ngày 18/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn rời xưởng Đại Dũng, bắt đầu hành trình lai dắt về công trường tại Bến Bạch Đằng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công ngày 30/4/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Cầu đi bộ dài khoảng 720m, nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Nhịp chính của cầu là khung vòm thép, được gia công và lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng (cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM). Theo kế hoạch, ngày 18/10 đoàn lai dắt rời cảng Đông Xuyên, đi khoảng 124 km đường thủy qua vịnh Gành Rái, sông Dinh, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Nhà Bè rồi vào sông Sài Gòn. Hành trình lai dắt dự kiến về khu vực neo đậu phía Thủ Thiêm vào chiều 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long ngày 21/10.

Rạng sáng 16/10, sau một đêm thi công, nhịp chính cùng hệ khung đỡ, tổng nặng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng. Hoạt động tại cầu cảng tập trung vào những phần việc sau hạ thủy. Đội ngũ kỹ thuật rà soát hệ khung đỡ, các điểm tựa và liên kết cố định trên boong, chuẩn bị để sà lan cùng tổ hợp kết cấu bước vào đợt kiểm tra điều kiện vận chuyển ngày 17/10.

Kiểm tra điều kiện an toàn trước chuyến lai dắt

Ngày 17/10, đại diện cơ quan hàng hải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra sà lan tại cảng thuộc xưởng Đại Dũng. Nội dung tập trung vào các thông số kỹ thuật, độ ổn định của phương tiện khi chở tổ hợp kết cấu cầu và điều kiện an toàn trước khi vận chuyển.

Cùng với việc kiểm tra phương tiện, công tác chuẩn bị còn gắn với phương án tổ chức hành trình. Tốc độ di chuyển, số lượng và công suất tàu lai, tuyến đường cùng giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải là những yếu tố được tính toán kỹ càng khi đưa tổ hợp qua các tuyến sông có hoạt động giao thông thủy.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép di chuyển cho đoàn phương tiện, trước chuyến khởi hành dự kiến vào sáng 18/10.

Từ xưởng chế tạo đến mặt boong sà lan

Trước giờ khởi hành, nhịp chính cầu đi bộ nằm trên hệ khung nâng đỡ của sà lan tại xưởng Đại Dũng. Những thanh thép uốn cong mở dần về 2 phía, tạo nên hình dáng lá dừa nước trên mặt boong. Bên dưới là hệ khung phục vụ việc nâng đỡ và vận chuyển kết cấu về công trường.

Để có mặt trên sà lan, tổ hợp đã trải qua công đoạn chuyển từ cầu cảng xuống phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Dàn xe tự hành đa trục đưa kết cấu di chuyển từng bước, kết hợp việc theo dõi cao độ và trạng thái cân bằng của sà lan trong quá trình nhận tải.

Phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn, hệ khung thép nâng đỡ khoảng 2.000 tấn, tổng tổ hợp khoảng 3.400 tấn. Sau hạ thủy, các vị trí gối đỡ, liên kết và hệ thống cố định tiếp tục được kiểm tra trước chuyến đi.

Từ quá trình gia công, lắp dựng tại nhà máy đến lúc nằm trên mặt boong, nhịp chính đã đi qua nhiều bước chuẩn bị. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, phần vòm thép đang dần hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc trưng của cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Sẵn sàng cho chuyến vận chuyển đường thủy

Sáng sớm 18/10, khu vực cầu cảng tại xưởng Đại Dũng nhộn nhịp với hoạt động chuẩn bị xuất phát. Nhân sự kỹ thuật có mặt tại các vị trí trên bờ và sà lan, trong khi các tàu lai tập kết, chuẩn bị vào đội hình vận chuyển.

Theo phương án, Vietranstimex điều hành kế hoạch chung, thuyền trưởng tàu lai giữ vai trò tổng chỉ huy. Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, ban quản lý dự án cùng các nhà thầu và đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an toàn trên hành trình.Trước giờ rời bến, các bên thống nhất trình tự điều động và duy trì liên lạc giữa những nhóm phụ trách.

Ở phía công trường, công tác tiếp nhận được chuẩn bị cùng phương án tổ chức giao thông đường thủy do Sở Xây dựng TP.HCM công bố. Hệ thống trạm điều tiết và báo hiệu phục vụ việc đưa đoàn sà lan vào vị trí, neo giữ và triển khai lắp dựng nhịp chính.

Nhịp chính rời xưởng Đại Dũng

Khoảng 8h ngày 18/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu tách khỏi cầu cảng. Các tàu lai phối hợp đưa phương tiện chuyển hướng ra luồng, mở đầu chuyến đi về Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm.

Cùng đội hình di chuyển, các ca nô cảnh giới được bố trí phía trước, phía sau và hai bên đoàn lai dắt. Lực lượng phụ trách theo dõi tình hình tàu thuyền trên tuyến, giữ liên lạc với nhóm vận hành để phối hợp khi đi qua những khu vực có giao thông đường thủy.

Trong chặng đầu, đoàn đi theo luồng sông Dinh, hướng ra khu vực vịnh Gành Rái trước khi tiếp tục tuyến đường thủy về sông Sài Gòn.