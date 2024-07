Nhìn lại hành trình chiến dịch ‘Phép màu bắt đầu từ bạn’

Bạn có tin phép màu tồn tại? Với góc nhìn mới từ các nhân vật trong chiến dịch "Phép màu bắt đầu từ bạn" thì phép màu lại hiện hữu trong chính sự chuẩn bị chu toàn của mỗi người.

Bạn có tin phép màu tồn tại? Với góc nhìn mới từ các nhân vật trong chiến dịch "Phép màu bắt đầu từ bạn" do kênh hợp tác ngân hàng của Prudential thực hiện, phép màu hiện hữu trong chính sự chuẩn bị chu toàn của mỗi người.

Khi nhắc đến phép màu, nhiều người thường nghĩ đó là may mắn hay phải cậy nhờ người khác mang đến cho mình hoặc chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích tuổi thơ.

Thế nhưng, trong chiến dịch "Phép màu bắt đầu từ bạn" với hai phim ngắn phóng tác “Cây đa về Trời” và “Tấm Cám - chuyện cấm tám!” được kênh hợp tác ngân hàng của Prudential ra mắt lần lượt vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, góc nhìn thú vị và cách khai thác thông điệp đặc sắc đã khiến phép màu - một khái niệm vốn mộng mơ trở nên thực tế và gần gũi hơn: Phép màu được khởi sinh từ sự chuẩn bị chu toàn và nỗ lực chủ động yêu thương của mỗi người.

Có mặt trong buổi ra mắt phim “Tấm Cám - chuyện cấm tám!” tại TP.HCM, chị T.V (khách hàng tham dự) không giấu được sự đồng cảm với các nhân vật trong câu chuyện. Trong vũ trụ cổ tích này, Mẹ kế tuy nghiêm khắc nhưng sâu bên trong là sự yêu thương, bảo vệ con chồng. Cũng mang tình yêu thương sâu sắc của người làm mẹ, chị T.V cảm nhận được những trăn trở và tấm lòng của nhân vật trong câu chuyện.

Chị chia sẻ: “Cuộc sống vội vã làm chúng ta đôi khi đánh giá vội vàng, không hiểu hết tấm lòng của người bên cạnh. Khi ta cảm thông và suy nghĩ tốt đẹp về người khác, ta sẽ cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn, giống như cách Mẹ kế đã chọn yêu thương chủ động, và Tấm cũng hiểu được sự bảo vệ của mẹ như một người thân trong gia đình”.

Nói về thông điệp phép màu trong bộ phim, chị T.V tin rằng những phép màu có thể hiện hữu xung quanh, nhưng phép màu đầu tiên phải do ta chủ động tạo ra. "Trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe gia đình và đầu tư về giáo dục cho con cái là 2 mong ước mà mình quan tâm nhất. Tài chính phải vững thì mới an tâm đảm bảo 2 yếu tố trên được. Mình nghĩ phép màu đối với những gia đình hiện đại là sự an tâm khi nền tảng tài chính vững vàng và sức khỏe của mình, của người thân luôn được đảm bảo", chị cho biết thêm.

Hai phim ngắn "Tấm Cám - chuyện cấm tám!" và "Cây đa về trời" được kênh hợp tác ngân hàng của Prudential khéo léo lồng ghép các khía cạnh của bảo hiểm nhân thọ để vừa tiếp cận gần hơn đến khách hàng, vừa truyền tải thông điệp "Phép màu bắt đầu từ bạn" một cách gần gũi thông qua các tình tiết quen thuộc.

Trong "Cây đa về trời", thế giới cổ tích được kể theo một lối khác - khi các nhân vật không còn được phép tiên (cây đa) trợ giúp. Không còn dựa dẫm vào những may mắn bên ngoài, dân làng hiểu rằng để có được cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, họ cần thiết có những thay đổi tích cực từ bên trong và chủ động tạo dựng điểm tựa vững chắc hơn cho chính mình. Với những lo lắng về sức khỏe và tài chính, sổ "Đa Bảo vệ" - ẩn dụ của bảo hiểm nhân thọ ngoài đời thật là một giải pháp giúp cho mọi người an tâm vì luôn ở cạnh bên, khi cần luôn có.

Còn ở thế giới của "Tấm Cám - chuyện cấm tám!", góc nhìn mới tích cực cho Mẹ kế đã mang đến kết thúc nhân văn hơn cho tất cả nhân vật, đúng với tinh thần chỉ cần mở lòng ra và chủ động yêu thương, ta sẽ tìm thấy điểm tốt đẹp của mọi người xung quanh. Chi tiết bất ngờ nhất là cuộc trò chuyện của Mẹ kế ở tiền trang - nơi nút thắt của những hiểu lầm dần được cởi bỏ. Trong câu chuyện cổ tích hiện đại này, Cha Tấm đã cẩn thận phòng thân với sổ "Đa Bảo vệ" để phòng trừ hậu hoạn cho gia đình. Đó cũng là lý do ông Bụt - vốn là chủ tiền trang, luôn xuất hiện vào những lúc Tấm khốn khó để tháo gỡ tình hình.

Giống như cái kết khác của "Tấm Cám - chuyện cấm tám!", trong cuộc sống hiện đại với nhiều yếu tố bất ngờ, chúng ta có thể chủ động lên kế hoạch bảo vệ gia đình với bảo hiểm nhân thọ, tìm kiếm điểm tựa vững chắc cho cả nhà. Dù không có ông Bụt hay phép tiên, thì phép màu sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống, đến từ việc chúng ta nỗ lực và chủ động chuẩn bị cho bản thân từ sớm.

Sử dụng chất liệu dân gian để thể hiện những câu chuyện mang thông điệp hiện đại và đầy tính nhân văn, chiến dịch đã gửi gắm ý nghĩa về sự chủ động hoạch định cho tương lai: Mỗi chúng ta đều có thể là "ông Bụt" của chính mình. Bằng sự chủ động trong việc lên kế hoạch tài chính, bằng nỗ lực vun vén cho tương lai, mỗi người có thể tạo dựng cuộc sống bình an và hạnh phúc cho bản thân và những người thương yêu.

Không chỉ đưa ra góc nhìn mới từ các nhân vật cổ tích, hai bộ phim còn được đánh giá cao khi khắc họa rõ hơn vai trò tận tâm và đồng hành của người tư vấn viên bảo hiểm qua hình ảnh ông Bụt. Dù trong vai trò chủ tiền trang hay là Bụt, nhân vật này đều là cứu tinh đồng hành cùng dân làng và gia đình Tấm trong những lúc nguy khó. Góc nhìn thú vị về vai trò của người tư vấn viên Bancassurance được lồng ghép tinh tế, thể hiện sự đồng hành bền bỉ của thương hiệu cùng hoạt động Bancassurance tại Việt Nam nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng.

Để khách hàng thấu hiểu và đặt hạnh phúc vào những điểm tựa vững chắc, tư vấn viên là những người trực tiếp đồng hành để viết nên những hành trình an tâm cho khách hàng. Chị Thanh Thủy - chuyên viên tư vấn kênh Banca - Ngân hàng MSB chia sẻ về bộ phim: "Ngành Bảo hiểm Nhân thọ gắn liền với những sự kiện bảo hiểm mà không ai mong đợi. Nên việc mang đến một bộ phim có màu sắc vui tươi, dí dỏm và tình cảm để truyền tải ý nghĩa bảo vệ như vậy rất nhẹ nhàng, trực tiếp và giữ được sự tích cực, khuyến khích được sự chủ động trang bị điểm tựa tài chính. Qua phim ngắn, khách hàng có thể thấy rõ tầm quan trọng của các giải pháp bảo vệ, đồng thời khái niệm bảo hiểm nhân thọ trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn".

Mang đến một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của bảo vệ chủ động, bên cạnh 2 phim ngắn, kênh hợp tác ngân hàng của Prudential còn tổ chức cuộc thi "Tận tâm đồng hành - Phép màu khởi tạo" như một điểm chạm khác nhằm nâng cao niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của Prudential. Nhiều câu chuyện ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đã được sẻ chia, để các tư vấn viên thêm tin tưởng và tâm huyết vào những giá trị bảo vệ vững chắc mà mình đã và đang tạo ra cho khách hàng.

Chị Trần Nguyễn Minh Huyền - Đội ngũ Kinh doanh Bancassurance UOB chia sẻ trong cuộc thi "Tận tâm đồng hành - Phép màu khởi tạo": "Bảo hiểm là thứ vô hình, nhưng khi bạn cần tới thì nó mang lại giá trị thực tế to lớn không kể hết. Điều quan trọng nhất của một tư vấn viên là thấu hiểu nhu cầu, giúp khách hàng lựa chọn đúng đắn về ‘bạn đồng hành’ và mang giá trị của bảo hiểm tới cho khách hàng một cách thiết thực”.

Từ chia sẻ cảm động của chị Minh Huyền và nhiều câu chuyện khác, cuộc thi đã góp phần khắc họa chân dung người đồng hành (các tư vấn viên kênh Bancassurance) mang đến những giải pháp bảo vệ phù hợp cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Bích Đào - Quản lý phát triển kinh doanh - Dự án Banca VIB chia sẻ: "Đối với tôi, phép màu đến từ việc đồng hành cùng đội ngũ tư vấn viên, truyền lửa, truyền năng lượng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm đến với các bạn. Thông qua những câu chuyện của họ, thậm chí khách hàng của họ, tôi cảm nhận được rằng, mỗi tư vấn viên là một đại sứ mang phép màu đến với khách hàng".

Với sự đầu tư chỉn chu cùng thông điệp ý nghĩa, chiến dịch "Phép màu bắt đầu từ bạn" đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng. Tính đến ngày 14/6, chiến dịch thu hút 3,7 triệu lượt tiếp cận trên các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội, đạt 99% phản hồi tích cực từ khách hàng, thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem từ các nền tảng trực tuyến. Chiến dịch cũng được các ngân hàng đối tác và Hiệp hội Bảo hiểm (IAV) tích cực chia sẻ, đồng thời nhận được sự quan tâm từ các cộng đồng, người dùng trên mạng xã hội.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên phương diện truyền thông, hơn hết chiến dịch còn xây dựng niềm tin vững chắc cho đối tượng khách hàng tiềm năng của Prudential. Chị Trần Thị Thu Thủy - Giám đốc quản lý kinh doanh và chất lượng bán hàng Bảo hiểm Đầu tư - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB cho biết, bản thân chị và các đồng nghiệp cảm thấy vui khi mang được giá trị của bảo hiểm đến với mọi người. Đặc biệt hơn là khi nhiều khách hàng hiện hữu đã chủ động nâng cấp thêm "phép màu" lên hạng Platinum sau khi thưởng thức chuỗi phim ngắn phóng tác này, cùng nhiều khách hàng khác quyết định sắm mới "phép màu" cho người thân như một cách bảo vệ trước những rủi ro không lường trước.

Hướng đến mục tiêu cùng khách hàng tạo dựng điểm tựa vững chắc, chiến dịch "Phép màu bắt đầu từ bạn" là một trong những nỗ lực của kênh hợp tác ngân hàng Prudential giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của bảo hiểm nhân thọ và các giải pháp ngân hàng trong việc hoạch định tài chính, đồng thời bảo vệ mỗi cá nhân trước những rủi ro và mang đến sự an tâm, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Dù thế giới thật không có ông Bụt hay phép thuật, chúng ta vẫn có thể tự tạo ra phép màu cho chính mình và những người thân yêu khi chủ động lựa chọn một điểm tựa vững chắc và người đồng hành đáng tin cậy.