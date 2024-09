Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn

Miền Bắc nắng thu tới 35 độ, Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết 15/9, Bắc Bộ có ngày cuối tuần nắng nóng tới 35 độ, nhiều nơi còn ngập úng do lũ thoát chậm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm.