Nhiều nước huy động lực lượng cứu hỏa tới trợ giúp California

Giới chức Canada cho biết chính quyền nước này đã cử hàng chục lính cứu hỏa môi trường có thâm niên kinh nghiệm và các máy bay phun nước sang Los Angeles để hỗ trợ chữa cháy.

Mỗi máy bay phun nước nói trên có khả năng cung cấp nhiều mét khối chất chống cháy cho lực lượng mặt đất, theo New York Times.

Cũng theo nguồn tin trên, nhân sự cứu hỏa và thiết bị chữa cháy từ các tỉnh Ontario, Quebec và Alberta trong tình trạng sẵn sàng được điều động. Một nhóm chuyên viên cấp cao từ British Columbia sẽ đảm nhận vai trò kỹ thuật.

"Chúng ta đều biết Canada và Mỹ có mối quan hệ trên mức láng giềng", Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên mạng xã hội X hôm 10/1 (giờ địa phương). "Chúng ta là bằng hữu, đặc biệt là khi hoạn nạn. California đã luôn hỗ trợ chúng tôi khi chống lại đợt cháy rừng. Bây giờ là lúc Canada ra tay tương trợ".

Trong đợt cháy rừng diện rộng ở Alberta, Quebec và British Columbia vào năm 2023, hơn 2.000 lính cứu hỏa từ Mỹ đã sang yểm trợ chữa cháy, theo New York Times.

Tiếp bước Canada, Mexico ngày 11/1 (giờ địa phương) cũng cử một đội lính cứu hỏa sang California để hỗ trợ chữa cháy.

"Chúng tôi là một đất nước của sự hào phóng và đoàn kết", Tổng thống Claudia Sheinbaum viết trong một bài đăng trên X. Bà Sheinbaum cũng nói rằng nhóm lính cứu hỏa "mang theo lòng dũng cảm và sự đoàn kết của Mexico".

Trước khi lên máy bay từ Mexico City đi California, nhóm lính cứu hỏa đã giăng cờ Mexico, California và Mỹ trên đường băng, theo New York Times.

Thống đốc Gavin Newsom của California nói rằng ông rất biết ơn sự hỗ trợ từ cả Canada lẫn Mexico.

Đợt cháy rừng diện rộng ở Los Angeles, bang California đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng nghìn công trình bị thiêu rụi và gần 180.000 người buộc phải sơ tán.

Đám cháy tại Pacific Palisades lớn nhất, bao trùm khoảng hơn 8.000 ha, sau đó tới đám cháy tại Eaton với hơn 5.600 ha. Giới chức cho biết đã khống chế được 37% đám cháy tại Hurst và 75% đám cháy tại Acton tính tới sáng 10/1 (giờ địa phương).

