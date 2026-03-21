Nhiều nữ đại gia bị người của Mr Pips dụ dỗ, chiếm đoạt tiền

Trong hơn 700 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền do nhóm người của Mr Pips và Mr Hunter thực hiện, các bị hại là nữ giới dễ bị dụ dỗ, mất tiền nhiều nhất.

Hai bị can Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam.

Người bị chiếm đoạt nhiều nhất 35 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”.

Kết luận xác định, toàn vụ án Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng .

Mr Hunter đã bàn bạc với Mr Pips về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Sau đó, Mr Hunter được giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng .

Kết luận thể hiện, các bị hại bị chiếm đoạt số tiền nhỏ nhất từ vài chục triệu đồng, người bị chiếm đoạt nhiều nhất 35 tỷ đồng .

Điển hình như bị hại N.P.T (SN 1995), từ tháng 11/2022 tới 10/2023, đã bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng các Zalo liên hệ dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex của Phó Đức Nam.

Chị T. đã sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng BIDV; OCB chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp là 1031476369 Vietcombank, 417736-ACB-CTYTNHH SKYLIGHT, tổng số tiền 11,3 tỷ đồng .

Quá trình đầu tư, chị T. rút được hơn 1,1 tỷ đồng , sau đó bị cháy tài khoản và bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng .

Chị T.S (SN 1993) từ tháng 9/2022, được các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng các Zalo dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex của Phó Đức Nam. Chị S. chuyển 11,6 tỷ đồng mới rút được 48 triệu đồng, còn 11,5 tỷ đồng bị “cháy” tài khoản.

Bị hại chỉ rút được một phần tiền nhỏ sau khi chuyển đầu tư

Hay như B.T.P. (SN 1987), từ tháng 3/2024 tới 10/2024, bị người của Nam liên hệ dụ dỗ. Do nhẹ dạ, chị P. chuyển đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp là 8600021398 ngân hàng BIDV tên Công ty TNHH Hopper; 00005808246 ngân hàng TP Bank, với tổng số tiền 12,9 tỷ đồng .

Quá trình đầu tư, chị P. rút được hơn 1 tỷ đồng , gần 12 tỷ bị chúng chiếm đoạt.

Chị Phan T.N.H. (SN 1986) bị các đối tượng dùng Zalo Nhã Lam; Zalo Minh Tuấn; Telegram Minh Khuê; Telegram Linh; Telegram Khải Duy, liên hệ mời mở tài khoản đầu tư. Chị H. chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp là 1026343270 và 1028830607 ngân hàng Vietcombank, hơn 11,4 tỷ đồng . Quá trình đầu tư chị H. rút được hơn 600 triệu, còn lại bị “cháy” tài khoản thua lỗ hết tiền.

Chị Phạm Thị Hồng Minh (SN 1971, trú phường An Hội Tây, TP.HCM) từ năm 2021 tới 2022, bị dụ dỗ chuyển 21,3 tỷ đồng đầu tư và rút được hơn 1,2 tỷ đồng . Hơn 20,1 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Chị Ng. Ph. (SN 1989) từ tháng 4/2022, bị các đối tượng lôi kéo. Người phụ nữ này chuyển đầu tư hơn 20 tỷ đồng , rút được 1,9 tỷ đồng . Sau đó, chị bị cháy tài khoản thua lỗ hơn 18,1 tỷ đồng .

Còn chị N.T.N. (SN 1986) từ tháng 11/2021 tới 5/2024, bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng các Zalo Yến, Tú, Hà, Đỗ Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Vũ, Trần Chiến, Trần Minh Đức, liên hệ mời đầu tư. Chị N. sử dụng tài khoản mở tại VPbank chuyển đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 35 tỷ đồng và mất trắng. Đây là trường hợp bị hại, bị chiếm đoạt nhiều nhất trong vụ án.

Chị H.T.H. (SN 1976) bị dụ dỗ, chuyển đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp và chúng đánh “cháy” tài khoản hơn 12,1 tỷ đồng .