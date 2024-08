Nhiều nhà dân ở thành phố Cao Bằng chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến mực nước sông Bằng dâng cao, gây ngập úng nhiều nhà dân trên địa bàn TP Cao Bằng.

Theo thống kê của UBND TP Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ đêm 23/8 đến ngày 24/8 khiến 68 nhà bị ngập úng, ảnh hưởng do sạt lở đất; thiệt hại 6 công trình đường giao thông, trên 245 ha cây cối, hoa màu...

Các phường, xã chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gồm: Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng, Vĩnh Quang, Hưng Đạo...

Chiều 24/8, trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND TP Cao Bằng cho biết, trước diễn biến thời tiết phức tạp khó lường, lực lượng chức năng của TP đã kịp thời đến kiểm tra thực địa và chỉ đạo các xã, phường huy động người, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, lượng mưa từ đêm qua tới sáng nay đo tại trạm Đức Thông (Cao Bằng) là 60 mm. Lũ trên các sông Bằng, sông Hiến dâng cao, dồn về đã gây ngập lụt TP Cao Bằng và huyện Hòa An.

