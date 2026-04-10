Nhiều người nước ngoài đánh bạc tại khách sạn Sheraton Nha Trang

Cảnh sát phát hiện tại câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ở khách sạn Sheraton Nha Trang có nhiều cá nhân đang đánh bạc trái phép.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (37 tuổi, quê phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, cư trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng 13 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra về hành vi đánh bạc trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra tại câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đặt tại khách sạn Sheraton Nha Trang ở địa chỉ 26-28 Trần Phú, phường Nha Trang.

Cảnh sát bắt quả tang nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép ở khách sạn Sheraton Nha Trang. Ảnh: AB.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Kiều Loan là quản lý câu lạc bộ đang tổ chức cho 13 người nước ngoài đánh bạc dưới hình thức Poker thắng thua bằng tiền.

Trong số những người tham gia có 2 người quốc tịch Trung Quốc, 5 người quốc tịch Hàn Quốc, 3 người quốc tịch Nga, một người quốc tịch Hoa Kỳ, một người quốc tịch Kazakhstan và một người quốc tịch Nhật Bản.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm hơn 518 triệu đồng; 4.502.000 KRW, 89.272 USD , 28.350 CNY, 28.450 HKD, 30.000 JPY, 2 máy quẹt thẻ, một máy in hóa đơn, 2 máy đếm tiền, một phiếu in Ticket, 3 bộ máy tính, 2 bộ bàn chơi Poker cùng nhiều điện thoại di động và tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club tại tầng hầm khách sạn trên đường Trần Phú.

Tại đây, cảnh sát phát hiện bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh Poker. Đồng thời, tiến hành lập biên bản thu giữ 3.500 USD cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Theo cảnh sát, câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc vận hành.

Qua làm việc, những người này khai câu lạc bộ này mở cửa 24/24h. Những người muốn chơi đến câu lạc bộ gặp thu ngân để đổi tiền thành thẻ Cashin Ticker theo mệnh giá tiền tương ứng hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc.

Câu lạc bộ GDC Lucky Club thu tiền phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của người đến chơi.