Nhiều người dân hoảng hốt vì nước máy chuyển đen bất thường

Chiều tối 14/11, UBND huyện Ngọc Hồi xác nhận thông tin người dân trên địa bàn phản ánh tình trạng nước máy đổi màu.

Trước đó, ngày 13/11, nhiều người tại huyện Ngọc Hồi đăng tải video bất bình trên mạng xã hội về việc nước máy chuyển màu đen.

Theo chị Phạm Thị Tuyết (trú đường Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), hiện tượng nước máy đổi màu đen diễn ra khoảng nửa năm trở lại đây. Tuy nhiên, nhà máy nước Ngọc Hồi vẫn không có phương án xử lý, khắc phục.

“Kể từ khi nhà máy nước Ngọc Hồi chuyển đến vị trí mới, tình trạng nước đục đen diễn ra. Mỗi tháng có khoảng 5-6 lần nước đục. Nhà tôi tháng nào cũng phải đi thay lõi lọc của bình lọc nước. Nhìn thấy các tấm lõi lọc vàng óng, tôi cực kỳ lo lắng cho sức khỏe của gia đình. Mong rằng chính quyền sớm vào cuộc để cải thiện tình trạng nước”, chị Tuyết bày tỏ.

Cách đó vài trăm mét, bà Đặng Thị Nhung cũng đang lo lắng trước tình trạng nước máy chuyển đen trong thời gian qua. Theo bà Nhung, vì không có điều kiện đào giếng nên gia đình sử dụng nước máy trong nhiều năm qua. Mấy năm trước chất lượng nước còn đảm bảo nhưng năm nay thì thường xuyên chuyển đen, không đảm bảo vệ sinh cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ nhà máy nước Ngọc Hồi xác nhận việc người dân phản ánh tình trạng nước đục. Tuy nhiên nguyên nhân chính dẫn đến nước đục, không đảm bảo chất lượng trong thời gian qua do quá trình xây dựng đường giao thông, các đơn vị thi công làm vỡ đường ống dẫn nước của công ty.

“Hiện thị trấn đang chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường, vỉa hè. Trong lúc thi công, máy múc của các đơn vị vô tình khiến đường ống bị vỡ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước”, người này nói.

Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, cho biết đã nắm được thông tin nước máy đổi màu. Thời gian qua, một số đơn vị thi công vỉa hè của thị trấn đã làm vỡ đường ống nước. Từ đó bùn đất chảy vào ống nên gây ra tình trạng nước bị đục. UBND huyện đã phối hợp với nhà máy nước khắc phục tình trạng trên, đảm bảo chất lượng nguồn nước cũng như nhu cầu sử dụng của người dân.

