Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 21/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo ngày và đêm 21/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dao động từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa to.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm nay (21/6), thời tiết có xu hướng xấu đi. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (20-40 mm, có nơi trên 80 mm). Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Từ ngày 23/6, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong các ngày 21-22/6, cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Ngoài ra, người dân cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đêm qua và rạng sáng nay (từ 19 giờ ngày 20/6 đến 3 giờ ngày 21/6), nhiều khu vực thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số điểm có lượng mưa vượt ngưỡng 100 mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 251,2 mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 177,8 mm, Minh Lập (Thái Nguyên) 157,9 mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 126,6 mm, Thác Bà (Yên Bái) 114,8 mm, Lóng Luông (Sơn La) 112,8 mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 111,6 mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân sinh sống ở vùng núi, ven sông suối cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, đặc biệt là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương có địa hình dốc, nền đất yếu và đã có mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung vào sáng và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng Đồng Bằng 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

