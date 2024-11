Nhiều iPhone tự khởi động lại sau vài ngày

Apple chèn một phần mã lập trình trong iOS để khởi động lại những chiếc iPhone không hoạt động sau khoảng thời gian nhất định.

Trên iOS 18, iPhone sẽ tự khởi động lại sau vài ngày không được mở khóa. Ảnh: Unsplash.

Theo báo cáo của 404 Media, hàng loạt iPhone được giữ bởi cảnh sát để phục vụ điều tra tự khởi động lại một cách bí ẩn. Ban đầu, họ nghi ngờ điện thoại phát hiện được thiết bị phá khóa nên tăng cường bảo mật. Tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia, đây là tính năng của iOS 18.

Cụ thể, Apple đã âm thầm thêm một đoạn mã vào hệ điều hành, khiến iPhone tự khởi động lại sau một khoảng thời gian nếu máy không được mở khóa. Điều này khiến thiết bị trở lại trạng thái ổn định, tăng cường bảo mật tổng thể và khiến nó khó bị “vượt rào”, xâm nhập.

Việc tự khởi động là cách Apple bảo vệ người dùng trước các nguy cơ xâm nhập. Ảnh: MacDaily.

“Apple thực sự đã thêm một tính năng có tên ‘Khởi động lại Khi không Hoạt động’ trong iOS 18.1”, Tiến sĩ Jiska Classen, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Hasso Platter lý giải trên X.

Trong khi đó, chuyên gia pháp chứng Christopher Vance tại Magnet Forensics cho biết một đoạn mã xuất hiện trên iOS 18 trở đi, đếm thời gian iPhone không hoạt động. Công cụ này sẽ khiến thiết bị ở trạng thái AFU chuyển thành BFU sau một mốc nhất định. Tuy nhiên, con số thời gian chính xác vẫn chưa thể được tìm ra.

Trong đó, AFU là Sau khi Mở khóa Lần đầu (After First Unlock), đồng nghĩa máy đã được kích hoạt bởi chủ sở hữu sau khi khởi động lại. Ở trạng thái này, máy có thể dễ bị bẻ khóa hơn. Ngược lại, BFU tức Trước khi Mở khóa Lần đầu (Before Firtst Unlock) chỉ lúc đã bật nguồn nhưng chưa được nhập mật khẩu. Đây là tình trạng khó bị tác động bởi công nghệ phá khóa chuyên dụng.

“‘Bộ đếm thời gian không hoạt động’ không liên quan gì đến mạng hoặc chức năng sạc. Nó chỉ ghi nhận mốc thiết bị ở chế độ chờ từ lần mở khóa cuối cùng”, ông Vance viết. Trong khi đó, ông Chris Wade, người sáng lập công ty phân tích thiết bị di động Corellium, cho biết iPhone sẽ tự khởi động sau 4 ngày không được mở khóa.

Sự thay đổi về phần mềm này là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa các hãng điện thoại và cơ quan pháp chứng ở phía cảnh sát. Apple có động lực chính là bảo vệ dữ liệu người dùng. Ngược lại, cơ quan chức năng muốn trích xuất thông tin từ iPhone bị tịch thu từ những vụ án.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng đây còn là cách bảo vệ khách hàng trước các ý đồ xấu. “Hãy nhớ rằng mối đe dọa thực sự ở đây không phải cảnh sát. Nếu bạn bị đánh cắp iPhone, tính năng này sẽ khiến bọn trộm không thể làm gì cho đến khi một cách bẻ khóa khác được tìm ra”, Matthew Green, nhà mật mã học tại Đại học Johns Hopkins, chia sẻ quan điểm.

Chuyên gia này cho rằng việc tự khởi động lại sau vài ngày không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng. Đổi lại, nó giúp cải thiện đáng kể về mặt bảo mật. Đồng thời, chức năng này tách biệt với các lỗi resetcounter/panicfull cũng khiến iPhone tự khởi động khi gặp các lỗi phần cứng hoặc hệ điều hành.