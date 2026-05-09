Nhiều doanh nghiệp 'tên tuổi' ở TP.HCM nợ thuế 'khủng'

Các doanh nghiệp đầu tư cảng biển, bất động sản, kinh doanh F&B, sản xuất nội dung giải trí, truyền hình có “tên tuổi” đã bị ngành thuế điểm tên.

Thuế TP.HCM vừa thông báo danh sách nợ thuế trên địa bàn với nhiều doanh nghiệp tên tuổi “dính” nợ thuế.

Điển hình như CTCP Đầu tư Cái Mép có địa chỉ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn nợ thuế hơn 141 tỷ đồng . Công ty CP Tập đoàn NRC có địa chỉ trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định nợ thuế hơn 136 tỷ đồng .

CTCP Phim Giải Phóng trên đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc nợ thuế hơn 26 tỷ đồng .

CTCP Truyền thông đa phương tiện Lasta trên đường Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, nợ thuế hơn 17 tỷ đồng . CTCP Đầu tư Asanzo trên đường Lê đại Hành, phường Phú Thọ, nợ thuế hơn 9 tỷ đồng .

Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng có số tiền nợ thuế “khủng”. Đơn cử như CTCP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi Việt có địa chỉ trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, nợ thuế hơn 61 tỷ đồng .

CTCP Danh Khôi Miền Nam trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định nợ thuế hơn 27 tỷ đồng . Công ty CP Phát Triển nhà Thủ Thiêm trên đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, nợ thuế hơn 33 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhóm công ty Điền Quân của “Color Man” Bửu Điền cũng nằm trong nhóm nợ thuế lớn.

Cụ thể, CTCP Điền Quân Group trên đường Vạn Kiếp, phường Gia Định, nợ thuế hơn 30 tỷ đồng . Công ty CP Color Man Entertainment tọa lạc tại Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng .

Đối với các thương hiệu F&B (kinh doanh dịch vụ ăn uống), một số "tên tuổi" ở TP.HCM cũng nợ thuế lớn.

Điển hình như Công ty TNHH Ẩm thực Ngọc Sương trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa nợ thuế hơn 16 tỷ đồng .

Công ty TNHH MTV Bếp Nhà Lục Tỉnh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, nợ thuế hơn 6,7 tỷ đồng .

Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng nằm trên đường Trần Cao Vân, phường Sài Gòn nợ thuế hơn 5,6 tỷ đồng . CTCP Ẩm thực chay Tuệ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, nợ thuế hơn 4 tỷ đồng .

Ngoài ra, TP.HCM cũng có nhiều doanh nghiệp nợ thuế hơn 100 tỷ đồng như: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Việt Hàn Sài Gòn nợ thuế hơn 493 tỷ đồng ; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 327 tỷ đồng ; Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 263 tỷ đồng ; Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C nợ hơn 110,5 tỷ đồng .

Tiếp đến là những đơn vị như HTX vận tải hàng hóa và hành khách Hải Âu nợ hơn 71 tỷ đồng ; Công ty TNHH Một Thành viên Đào tạo nghề Trương Anh nợ hơn 65,2 tỷ đồng ; CTCP Thanh Niên nợ hơn 52,6 tỷ đồng …